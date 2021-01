Transfer Talk. “Kopenhagen wil Bundu” - NEC plukt Baeten weg bij Club NXT

“Kopenhagen wil Bundu”

Mustapha Bundu (23) moet zich de laatste weken tevreden stellen met een plekje op de RSCA-tribune. De van Aarhus overgekomen aanvaller kon de hoge verwachtingen nog niet inlossen, maar mogelijk komt er een oplossing uit de bus. AGF en FC Kopenhagen hebben volgens Deense media interesse om de speler te huren, liefst met aankoopoptie. Anderlecht is bereid mee te werken, het is alleen de vraag of een - op termijn - definitief vertrek bespreekbaar is voor paars-wit. RSCA betaalde in de zomer drie miljoen euro voor Bundu. (PJC)

Volledig scherm © Photo News

Baeten verlaat Club NXT voor NEC

De Nederlandse tweedeklasser NEC heeft vrijdag Thibo Baeten overgenomen van Club Brugge. Baeten kwam dit seizoen uit voor Club NXT in 1B. De achttienjarige aanvaller, Belgisch jeugdinternational, kon in de eerste seizoenshelft zes maal scoren in tweede klasse. Hij ondertekende in Nijmegen een overeenkomst voor 3,5 jaar.

Baeten maakte in 2017 de overstap van AA Gent naar Club Brugge. Bij blauw-zwart speelde de in Aalst geboren spits de vorige twee seizoenen mee in de Youth League. Dit seizoen behoorde hij ook een keer tot de A-selectie van Philippe Clement. Hij zat op de bank tijdens de Champions League-wedstrijd bij Zenit. De meeste indruk maakte hij echter in 1B, waar hij voor rode lantaarn Club NXT zes goals maakte in vijftien duels.

Volledig scherm © BELGA

Lukas Van Eenoo verlengt bij Westerlo

Lukas Van Eenoo heeft zijn handtekening geplaatst onder een contractverlenging van drie seizoenen bij 1B-club Westerlo. Dat bevestigen de Kemphanen vrijdag op hun website.

Van Eenoo (29) speelt sinds begin van 2018 voor Westerlo, dat hem weghaalde bij Kortrijk. De middenvelder heeft ook een verleden bij Roeselare, Cercle Brugge en OHL.

“Ik ben verheugd om mijn contract bij deze mooie club te kunnen verlengen. We gaan er alles aan doen om onze ambities waar te maken en snel weer op het hoogste niveau te kunnen spelen met KVC Westerlo”, reageert Van Eenoo, dit seizoen goed voor zeven goals en een assist in zestien matchen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Thibaud Verlinden trekt naar Fortuna Sittard

Fortuna Sittard neemt Thibaud Verlinden (21) over van Stoke City. De rappe vleugelspits heeft in Limburg de medische keuring doorstaan en gaat zijn krabbel onder een meerjarig contract zetten.

Daarmee troeft Fortuna Sittard meerdere Belgische clubs af. Ook Club Brugge toonde belangstelling in het voormalige talent. Verlinden trok op 16-jarige leeftijd, nadat hij in de opleiding van Club Brugge en Standard Luik had gespeeld, naar Stoke City. Mede door blessures kon hij de verwachtingen niet inlossen. Stoke verhuurde Verlinden eerder aan het Duitse Sankt Pauli en het Engelse Bolton Wanderers.

Verlinden wordt de tweede winteraankoop van Fortuna Sittard. De middenmoter, die zich donderdag liet verrassen door NEC in de KNVB-beker, haalde eerder deze maand de Belg Mickaël Tirpan op huurbasis binnen.

Bostyn blijft Essevee trouw

Louis Bostyn blijft langer aan boord bij Zulte Waregem. De 27-jarige doelman verlengde zijn contract met vier seizoenen, tot 2025. Bostyn verliet in 2014 KSV Roeselare voor Essevee. Dit seizoen stond hij veertien keer tussen de latten, vier keer hield hij de nul. “De sterke prestaties van Bostyn worden nu ook beloond met een contractverlenging”, schrijft Zulte Waregem.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Napoli leent Milik anderhalf jaar uit aan Marseille

Het Italiaanse Napoli van onze landgenoot Dries Mertens leent zijn Poolse aanvaller Arek Milik voor achttien maanden, met optie tot aankoop, uit aan het Franse Olympique Marseille. Volgens verscheidene media zou de aankoopoptie acht miljoen euro bedragen, met daarbovenop nog een bonus van vier miljoen euro.

De 26-jarige Poolse international was aan zijn vierde seizoen bij Napoli bezig. In totaal vond hij er vijftig keer de weg naar de netten. Voordien kwam Milik uit voor het Nederlandse Ajax. In de Bundesliga speelde hij voor Augsburg en Bayer Leverkusen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Arek Milik (links) met Dries Mertens. © REUTERS