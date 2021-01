Transfer Talk. “Kopenhagen wil Bundu” - Bostyn blijft Essevee trouw

Football Talk Football Talk. Nieuwe knieopera­tie voor Engvall? - Anderlecht praat met Wullaert over contract­ver­len­ging

21 januari Gustav Engvall heeft terug te kampen met een ontsteking aan de knie. Een nieuwe operatie dringt zich op. Als de Zweedse spits onder het mes moet, betekent dat het einde van zijn seizoen. KV Mechelen en Engvall bekijken samen of en wanneer de operatie kan plaatsvinden. Ook een conservatieve behandeling is nog mogelijk, maar die sloeg de vorige keren niet aan. Uit een MRI-scan bleek dat Sheldon Bateau een scheurtje opliep in de adductoren. De verdediger zou een tweetal weken out zijn. Steven Defour (kuit) is onzeker voor het duel van zaterdag tegen Eupen. (ABD)