Transfer Talk. Kevin Hoggas (Cercle Brugge) naar Waasland-Beveren - Wernersson (KVM) op weg naar Noorse Stabæk

Wernersson (KVM) op weg naar Noorse Stabæk

KV Mechelen was al even op zoek naar een oplossing voor Victor Wernersson (26) en lijkt die nu gevonden te hebben. De Zweedse linksachter is op weg naar de Noorse eersteklasser Stabæk Fotball. Het gaat om een uitleenbeurt (al dan niet met aankoopoptie). Wernersson arriveerde een jaar geleden Achter de Kazerne en moest er een vaste waarde worden, maar hij kon zich nooit doorzetten. Hij kwam amper 9 keer in actie voor Malinwa. (ABD)

Volledig scherm Victor Wernersson © Photo News

Kevin Hoggas (Cercle Brugge) trekt naar Waasland-Beveren

Kevin Hoggas verlaat Cercle Brugge. De 29-jarige Franse middenveldspeler tekende bij Waasland-Beveren, dat straks een gooi wil doen naar de promotie in 1B. Hoggas voetbalde sinds januari 2018 voor Cercle, waarmee hij van 1B naar 1A promoveerde onder leiding van Frankie Vercauteren en vervolgens met wisselend succes aan de slag bleef onder de coaches Guyot, Mercadal, Storck, Clement en Vanderhaeghe. Hoggas speelde in Frankrijk voor Besançon, Belfort, Evian en Bourg-en-Bresse. In vier jaar Cercle scoorde hij 7 keer in 66 officiële wedstrijden. Door een schorsing kwam Hoggas dit seizoen niet meer in actie voor groen-zwart. (LUVM)

Volledig scherm Kevin Hoggas © Photo News

Versterking voor Beerschot?

Volgens Britse media is de kans reëel dat Beerschot binnenkort versterking krijgt vanuit zusterclub Sheffield United. Zo zou wingback Femi Seriki (19) het aanbod hebben gekregen om een jaartje te worden uitgeleend aan Beerschot. De Engelsman met Nigeriaanse roots speelt sinds 2019 in Sheffield. Op het einde van het vorige seizoen – toen Sheffield degradeerde uit de Premier League – maakte Seriki zijn debuut in de eerste ploeg. Hij mocht toen één minuut invallen tegen Newcastle. Met het oog op zijn verdere ontwikkeling als voetballer wil Sheffield Seriki nu dus een tijdje op het Kiel stallen.

Volledig scherm Femi Seriki in actie voor Sheffield United. © rv

