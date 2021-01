Transfer Talk. Ivo Rodrigues verlaat Antwerp en keert terug naar Portugal

Een uitgaande transfer bij Antwerp. Ivo Rodrigues is rond met het Portugese Famalicão, hekkensluiter in de eerste klasse. De 25-jarige Portugees arriveerde in de zomer van 2018 op de Bosuil, goed voor 75 matchen in onze hoogste klasse. Daarin scoorde hij 9 keer en deelde hij evenveel assists uit. Dit seizoen kwam hij mede door blessures niet in actie, nu trekt hij dus weer naar z’n thuisland. (MVS)