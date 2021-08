Transfer Talk. Inter versterkt zich met Dumfries én Dzeko - Diego Costa wordt ploegmaat van Hulk

Transfer TalkHet nieuwe voetbalseizoen ging intussen van start, maar de transfermolen draait nog steeds op volle toeren. Welke smaakmakers vertrekken uit de Jupiler Pro League? Wie gooit met de miljoenen? Alle transferontwikkelingen in binnen- én buitenland volgt u dagelijks in onze Transfer Talk.

Diego Costa tekent bij Atletico Mineiro

Diego Costa heeft een contract getekend bij de Braziliaanse club Atletico Mineiro. De 32-jarige Braziliaans-Spaanse aanvaller komt transfervrij over naar de leider in de Braziliaanse eerste klasse, meldt de club uit Belo Horizonte.

Diego Costa was een vrije speler nadat hij in januari zijn contract bij Atlético Madrid had laten ontbinden. Het wordt de eerste ervaring van Costa in Brazilië als profvoetballer. Hij zal er de aanvalslinie versterken, die al bestaat uit Hulk, Eduardo Sasha, de Chileen Eduardo Vargas, de Venezolaan Jefferson Savarino en de Argentijn Ignacio Fernández.

Costa speelde geen officiële wedstrijd meer sinds 22 december 2020, toen hij Luis Suarez verving in de 87ste minuut bij de 2-0 overwinning van Atletico Madrid tegen Real Sociedad. Hij scoorde voor Nieuwjaar nog twee doelpunten in zeven wedstrijden. Daarvoor speelde Costa drie seizoenen voor Chelsea. Ook speelde hij in Spanje voor Celta de Vigo (2007-2008), Valladolid (2009-10) en Rayo Vallecano (2011-12).

Inter bevestigt komst Dumfries, Dzeko moet Lukaku doen vergeten

Inter heeft de komst van Denzel Dumfries officieel bevestigd. De van PSV overgekomen Nederlandse verdediger heeft een contract tot 2025 ondertekend. Dumfries was al in Italië om de overgang af te ronden. Hij viel afgelopen zomer op bij het Europees kampioenschap als zeer aanvallende back van Oranje.

Hij wordt bij Inter de opvolger van Marokkaans international Achraf Hakimi, die inmiddels bij Paris Saint-Germain speelt. In afwachting van zijn overgang speelde Dumfries de laatste wedstrijden al niet meer mee bij PSV.

Inter heeft ook de 35-jarige aanvaller Edin Dzeko transfervrij van AS Roma overgenomen. De komst van een spits was nodig omdat de Milanese club Rode Duivel Romelu Lukaku aan Chelsea verkocht voor 115 miljoen euro. De aanvaller is overgekomen van Roma en heeft een tweejarig contract ondertekend dat loopt tot 30 juni 2023. De international van Bosnië en Herzegovina speelde sinds 2015 bij AS Roma. Daarvoor speelde hij 5 jaar bij Manchester City en 4 jaar bij het Duitse VFL Wolfsburg.

Volledig scherm Edin Dzeko. © Photo News

Standard geeft profcontract aan Camil Mmaee, broer van Samy en Ryan

Standard Luik heeft bekendgemaakt dat Camil Mmaee, een zeventienjarige aanvaller, een profcontract heeft mogen ondertekenen. Camil Mmaee is de jongere broer van profvoetballers Samy en Ryan Mmaee, eveneens ooit als profvoetballer begonnen op Sclessin en intussen aan de slag bij het Hongaarse Ferencvaros.

Camil Mmaee speelt al sinds 2013 voor de jeugdploegen van Standard. De spits heeft de dubbele nationaliteit, Belgisch-Marokkaans, en werd al opgeroepen voor de Marokkaanse jeugdelftallen. Ook zijn broers kozen voor Marokko.

Martin Skrtel keert terug naar thuisland

Na zeventien seizoenen in buitenlandse loondienst keert Martin Skrtel komend seizoen terug naar Slovakije. De 36-jarige verdediger gaat in eigen land aan de slag bij Spartak Trnava, de nummer drie van vorig seizoen in de lokale Fortuna Liga.

Het is voor de viervoudig Slovaaks Voetballer van het Jaar een terugkeer naar Slovakije na passages bij Zenit Sint-Petersburg (2004-2008), Liverpool (2008-1016), Fenerbahçe (2016-2019), Atalanta Bergamo (2019) en Basaksehir (2019-2021). Bij die laatste club, het team van Rode Duivel Nacer Chadli, liep zijn contract eind juni af.

Op zijn palmares staan een Turkse (met Basaksehir) en een Russische titel (met Zenit) en een League Cup (met Liverpool). Hij behaalde ook 104 caps voor Slovakije en was erbij op het WK van 2010 en het EK van 2016. In 2019 zette hij een punt achter zijn interlandcarrière.

Volledig scherm Martin Skrtel. © AFP

Gaëtan Hendrickx verlaat Charleroi voor Deinze

Gaëtan Hendrickx vertrekt bij Charleroi en heeft een contract voor twee seizoenen, met optie op nog een extra seizoen, ondertekend bij 1B-club Deinze. De 26-jarige Hendrickx speelde sinds 2016 voor de Carolo’s en kwam in die periode in 101 wedstrijden (4 goals) in actie. Afgelopen voorjaar werd hij al voor een half seizoen uitgeleend aan Kortrijk. Deinze speelde vrijdag 1-1 gelijk tegen Lierse Kempenzonen in de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen in 1B.

Volledig scherm Gaetan Hendrickx. © BELGA

Wolverhampton verhuurt aanvaller Cutrone aan Empoli

Patrick Cutrone komt de rest van het seizoen uit voor Serie A-club Empoli. De 23-jarige Italiaanse aanvaller maakt op huurbasis de overstap van Wolverhampton Wanderers, de Premier League-club van Rode Duivel Leander Dendoncker.

De Wolves verhuurden Cutrone de voorbije jaren ook al aan Fiorentina en Valencia. De spits kreeg zijn jeugdopleiding bij AC Milan en brak er ook door in het eerste elftal. Wolves legde in de zomer van 2019 achttien miljoen euro op tafel, maar een doorbraak in de Premier League zat er niet in.

Cutrone heeft één cap voor de Squadra Azzurra maar was er afgelopen zomer niet bij op het gewonnen EK. Hij speelde wel nog op het EK voor beloften, maar daarin kwam Italië niet verder dan de kwartfinales. Empoli werd vorig seizoen kampioen in de Serie B.

Sevilla haalt Argentijnse rechtsachter, Zenit strikt Braziliaanse spelmaker

Sevilla en Zenit hebben versterking gehaald uit Zuid-Amerika. De Spanjaarden haalden de Argentijnse vleugelverdediger Gonzalo Montiel aan boord. De Russen wisten de Braziliaanse spelverdeler Claudinho te verleiden.

De 24-jarige Montiel, een dertienvoudig Argentijns international, maakt de overstap van de Argentijnse topclub River Plate, de club waarvoor hij tot dusver zijn hele carrière uitkwam. Met zijn overgang zou volgens lokale media zo’n elf miljoen euro gemoeid zijn. Begin juli was hij nog basisspeler in de gewonnen Copa America-finale van Argentinië tegen Brazilië. Hij ondertekende in Zuid-Spanje een contract voor drie seizoenen.

Claudinho, ook 24, verlaat Bragantino in eigen land voor Zenit Sint-Petersburg. Ook voor het jeugdproduct van Santos en Corinthians wordt het zijn eerste Europese avontuur. Hij zette in Rusland zijn krabbel onder een contract voor vijf seizoenen. Zenit zou vijftien miljoen euro neertellen voor de spelmaker. Claudinho speelde zich op het voorbije olympische voetbaltoernooi in de kijker. Hij stond elke wedstrijd aan de aftrap bij de Brazilianen die hun titel verlengden.

