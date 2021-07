Transfer Talk. Horvath (ex-Club) vindt onderdak in Engeland - Giroud ploegmaat van Saelemaekers?

Ethan Horvath (ex-Club) vindt onderdak in Engeland

De 26-jarige Horvath maakte in januari 2017 de overstap over van het Noorse Molde en kwam in het Jan Breydelstadion sindsdien tot 64 officiële duels. Vooral in de seizoenen 2017-2018 en 2018-2019 kwam hij geregeld in actie. De voorbije twee jaar was hij vooral bankzitter voor Rode Duivel Simon Mignolet. Horvath won met Club Brugge drie landstitels (2018, 2020 en 2021). Voordien had hij in Noorwegen met Molde in 2014 ook al de dubbel gepakt.