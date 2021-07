Transfer Talk. Hervé Koffi is van Charleroi - OHL wil (te dure) Vlietinck houden - Podolski gaat in geboorteland Polen voetballen

Transfer TalkDe voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen is volop bezig, dus draait ook de transfermolen op volle toeren. Welke smaakmakers vertrekken uit de Jupiler Pro League? Wie gooit met de miljoenen? En wat met Lionel Messi, blijft hij of blijft hij niet bij Barcelona? Alle transferontwikkelingen in binnen- én buitenland volgt u dagelijks in onze Transfer Talk.

Hervé Koffi is van Charleroi

Zoals verwacht is Hervé Koffi (24) de nieuwe doelman van Sporting Charleroi. De Burkinees, het voorbije seizoen onder de lat bij Exelsior Moeskroen, werd definitief overgenomen van Lille. Hij tekende voor 3 jaar + 1 in optie en kan morgen met de Carolo’s aantreden in de oefenmatch tegen Amiens.

OHL wil Vlietinck houden, wat met Deli, Krmencik en Rezaei?

OH Leuven hoopt Thibault Vlietinck (23) langer aan wal te houden. De rechterflank werd dit seizoen uitgeleend door Club Brugge, bij wie hij in de voorbereiding niet terug verwacht wordt. Club Brugge plakte de prijs van ongeveer één miljoen euro op zijn hoofd - een te dure som voor OHL. Verwacht wordt evenwel dat beide partijen een nieuw akkoord vinden opdat Vlietinck, al dan niet op huurbasis, straks een nieuw seizoen aan Den Dreef kan starten.

Naast Deli en Krmencik zoekt Club ook voor Kaveh Rezaei nog een oplossing. De aanvaller ligt nog één jaar onder contract in Brugge. De voorbije twee seizoenen werd hij in Charleroi gestald, maar daar past hij niet langer in de plannen.

Volledig scherm Vlietinck tegen AA Gent-verdediger Ngadeu. © Photo News

Lukas Podolski zet loopbaan verder in geboorteland Polen

Lukas Podolski zet zijn loopbaan verder bij de Poolse eersteklasser Gornik Zabrze. De 36-jarige in Polen geboren Duitse aanvaller ondertekent bij het team een contract voor een seizoen.

Podolski was vorig seizoen actief in Turkije bij Antalyaspor. Daar was hij deze zomer einde contract. Hij doorliep vanaf zijn tiende de jeugdreeksen van Keulen, alvorens er eind 2003 in het eerste elftal te debuteren. In 2006 trok hij naar Bayern München en drie jaar later zou hij terugkeren naar zijn jeugdliefde, om er tot 2012 te blijven. Nadien ging het over Arsenal (2012-2015), Inter Milaan (2015) en Galatasaray (2015-2017) naar Japan, waar hij aan de slag ging bij Vissel Kobe. In januari 2020 tekende de aanvaller vervolgens bij Antalyaspor.

In maart 2017 hield Podolski het met 130 caps op de teller (49 doelpunten) voor bekeken als Duits international. In 2014 won hij de wereldbeker met de Mannschaft, al was hij tijdens het toernooi in Brazilië geen basisspeler.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Seraing legt vervanger van Iebe Swers vast

FC Seraing heeft een plaatsvervanger voor de naar KV Mechelen vertrokken Iebe Swers. Tester Junior Sambu Mansoni (25) keert terug naar de club na een eerste passage van 2015 tot 2019. De rechtsachter tekende voor 2 jaar + 1. Hij komt transfervrij over van het Franse Cholet. Ablie Jallow, een aanvallende flankspeler, wordt door FC Metz opnieuw afgestaan aan de Metallo’s. (AR)