Transfer Talk. Hamdi Harbaoui kiest voor Moeskroen en tekent er contract van 1,5 jaar- Druijf nieuwe spits KV Mechelen

Harbaoui moet Moeskroen aan goals helpen

Hamdi Harbaoui (35) keert terug naar de Jupiler League. De gewezen spits van Lokeren en Anderlecht zag zijn contract bij het Qatarese Al-Arabi aflopen en was transfervrij. Menig club informeerde naar de voorwaarden van de gewezen topschutter uit onze competitie, zoals Waasland-Beveren, KV Mechelen, Sint-Truiden en vooral Zulte Waregem, dat in pole position lag om de spits terug naar het Regenboogstadion te halen. Ook het Qatarese Al-Khor was een, financieel interessante, optie voor Harbaoui. Maar uiteindelijk wordt het dus rode lantaarn Moeskroen. Hij tekent een contract van 1,5 jaar op Le Canonnier. Met slechts 16 goals uit 20 matchen hebben ‘Les Hurlus’ de slapste aanval van het hele pak. (MVS)

Ook Lepoint naar Moeskroen

Nog versterking voor Moeskroen, want ook Christophe Lepoint komt. Hij verlaat KV Kortrijk. Voor de Brusselaar is dat een kleine stap, amper 16 kilometer ver, maar meer nog: hij woont al enkele jaren in Moeskroen waar zijn vrouw een interessante job heeft. Lepoint speelde al tijdens het seizoen 2008-2009 voor Moeskroen. Daarna vertrok hij naar AA Gent. Naast deze twee clubs speelde hij in België ook voor Tubeke, Waasland-Beveren, Zulte Waregem en Kortrijk.

KVK en Lepoint hadden een akkoord dat hij gratis mocht vertrekken indien hij nog een contract voor volgend seizoen kon versieren, wat bij de Kortrijkzanen niet meer zou lukken. Op zijn 36 maakt de altijd gedreven omnivalente Lepoint meteen nog een nieuwe overstap. (ESK)

KV Mechelen maakt transfer Druijf officieel

KV Mechelen heeft zijn nieuwe spits beet: Ferdy Druijf (22, 1m90) wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd van AZ. KV Mechelen heeft ook een stevige aankoopoptie bedongen - Druijfs marktwaarde wordt op 2 miljoen euro geschat.

Druijf speelt al sinds 2012 bij AZ, waar hij drie jaar geleden zijn profdebuut maakte. Dit seizoen kwam de Nederlander veelal uit als invaller en bij KV Mechelen hoopt hij op meer speelminuten. “Ik wil weer spelen. Tot nu toe bleef het in Alkmaar bij invalbeurten. Ik kreeg al een rondleiding en wat info over de manier van spelen van Mechelen. Ik wist dat ik hier moest zijn”, zegt de nieuwe Mechelse spits. In totaal speelde Druijf tot dusver 40 wedstrijden voor AZ, waarin hij zes keer scoorde.

Malinwa was al even op zoek naar een nieuwe targetman. Topprioriteit was aanvankelijk Hoffenheim-spits João Klauss, maar de Braziliaan trok uiteindelijk naar Standard. Avenatti, die de Rouches graag zien vertrekken, had dan weer geen zin in een uitleenbeurt aan Mechelen. (ABD)

