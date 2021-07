Transfer Talk. Giroud ploegmaat van Saelemaekers? - AS Roma legt Rui Patrício vast

Time-Out Mooi maar ook erg bizar moment vlak voor EK-finale: ‘robot’ Eder brengt de trofee Wembley binnen

12 juli Het idee was mooi. De symboliek krachtig. Eder die de trofee Wembley binnenbracht, een eerste keer voor de match, een tweede keer erna. De spits die met een zondagsschot exact vijf jaar geleden de EK-finale beslechtte in het voordeel van Portugal tegen thuisland Frankrijk. Maar het optreden van Eder, die momenteel voor Lokomotiv Moskou speelt en dankzij een Belgische partner in het Gentse woont, was bijzonder schimmig. Alsof hij zich in een soort van trance bevond, stapte Eder even het veld op om de trofee robotgewijs aan het publiek te tonen en die dan op een daarvoor voorzien tafeltje achter te laten. Wat hem niet meteen lukte. Op de sociale media was de 33-jarige spits meteen onderwerp van spot.