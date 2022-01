Transfer Talk. Gent haalt defensieve versterking - Juventus heeft spits van 70 miljoen euro beet

Jupiler Pro League Standard weet tegen zieltogend Eupen weer wat winnen is: Emond opnieuw aan het kanon

Eerste zege voor Standard sinds 12 december 2021. Met dank aan Renaud Emond, nu al een geslaagde wintertransfer. De Franse spits, teruggehaald uit Nantes, scoorde zijn tweede goal in vier dagen tijd. Zondag was dat goed voor een puntje tegen Club Brugge, vanavond voor de volle buit tegen een weliswaar zieltogend Eupen. In de slotfase scoorde Dragus nog een tweede goal voor de Rouches. Zulte Waregem - OH Leuven eindigde op een draw.

26 januari