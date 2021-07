Transfer Talk. Genoa of Cagliari voor Vanheusden - Sambi Lokonga in Londen in quarantaine

Genoa of Cagliari voor Vanheusden

Nog geen witte rook voor Zinho Vanheusden, maar de 21-jarige centrale verdediger is op weg naar Genoa of Cagliari. Dat zijn de twee overgebleven kandidaten om onze landgenoot komend seizoen op huurbasis in te lijven. Inter wil eerstdaags de knoop doorhakken. Genoa eindigde vorig seizoen op de 11de plaats in de Serie A, Cagliari eindigde 16de plaats. Inter en Standard bereikten vorige week een akkoord over de transfer van Vanheusden, de Italiaanse landskampioen betaalt 16 miljoen euro. (KDZ/FDZ)

Sambi Lokonga in Londen in quarantaine

Albert Sambi Lokonga (21) is afgelopen weekend aangekomen in Londen. De transfer van de Anderlecht-middenvelder naar Arsenal is voor 99,9% rond, maar de speler moet eerst in quarantaine in Engeland - voetballers ontsnappen er niet aan de gezondheidsregels. Pas nadien zal men de deal wellicht officieel aankondigen. Sambi Lokonga zal normaal gezien pas kunnen aansluiten op training bij Arsenal net voor de club op tournee naar Amerika gaat, het vertrek is op 22 juli gepland. In de VS zal Sambi Lokonga een vriendschappelijke match spelen tegen het Inter van collega-Rode Duivel Romelu Lukaku. (PJC/KTH)