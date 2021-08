Transfer Talk. Genk laat jongste Limbombe naar Roda JC gaan - Lemajic in Gent om transfer af te ronden - Beerschot heeft Boliviaanse spelmaker officieel beet

Bryan Limbombe naar Roda JC

Racing Genk en Roda JC hebben een akkoord bereikt over de overgang van de 20-jarige flankaanvaller Bryan Limbombe. De jongste van de Limbombe broers debuteerde vorig jaar onder Hannes Wolf bij Racing Genk en speelde in totaal negen wedstrijden. Roda JC hoeft geen transfersom op tafel te leggen voor de speler die nog tot 2023 onder contract lag bij Racing Genk, maar de Limburgers hebben wel een percentage op de doorverkoopwaarde. Na Dwomoh is Limbombe het tweede jonge talent dat op korte tijd vertrekt bij Genk. Limbombe tekent een contract voor twee seizoenen bij de Nederlandse tweedeklasser. (KDZ)

Liverpool legt Robertson vast tot 2026

Liverpool heeft het contract van Andrew Robertson verlengd tot 2026. De Schotse linksachter is een basispion in het elftal van Jurgen Klopp. Hij won met de club al de Champions League (2019), de Premier League (2020) en het WK voor clubs (2019).

De 27-jarige Robertson speelt sinds 2017 voor Liverpool, dat hem overnam van Hull City. Sindsdien droeg hij het shirt van de Reds in 177 wedstrijden. De aanvoerder van de Schotse nationale ploeg is de vijfde basisspeler die recent bijtekende op Anfield. Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Alisson Becker en Virgil van Dijk gingen hem voor.

OHL ziet topschutter Henry verhuizen naar Venezia

Thomas Henry (26) verlaat Oud-Heverlee Leuven voor Venezia FC, zo bevestigt OHL. De Franse aanvaller wordt bij de Italiaanse promovendus teamgenoot van onder meer Daan Heymans en David Okereke.

Henry scoorde afgelopen seizoen 21 competitiegoals voor de Leuvenaars. Ook dit seizoen begon hij scherp met drie treffers in vier matchen. OHL had de goaltjesdief begin 2019 overgenomen van Tubeke. Een jaar later promoveerde hij met de Vlaams-Brabantse club.

“Met 45 doelpunten in 79 wedstrijden verlaat Henry Den Dreef langs de grote poort. Iedereen met een hart voor OH Leuven dankt de Fransman voor 2,5 fantastische jaren en wenst hem onwaarschijnlijk veel succes bij Venezia FC”, aldus OHL.

Real Madrid verlengt contract van Fede Valverde tot 2027

Real Madrid heeft het contract van de Uruguayaanse middenvelder Fede Valverde opengebroken tot 2027. Dat bevestigt de Koninklijke dinsdag.

De 23-jarige Valverde is begonnen aan zijn vierde seizoen in de hoofdmacht van Real. Hij moet er centraal op het middenveld opboksen tegen Luka Modric en Toni Kroos. In de eerste twee competitieduels, tegen Alaves en Levante, startte Valverde alvast in de basis (door de afwezigheid van de geblesseerde Kroos).

Vorig seizoen was de Uruguayaanse international goed voor 33 optredens (drie goals). Inmiddels zit hij voor Real aan 104 matchen (vijf goals, zes assists).

Lemajic in Gent om transfer af te ronden

AA Gent heeft zijn nieuwe spits beet. Het gaat om Darko Lemajic, een 28-jarige Servische spits die overkomt van Riga FS. De 1m96 grote Lemajic speelde in de derde voorronde van de Conference League met Riga tegen AA Gent en scoorde de openingsgoal in de heenwedstrijd. OHL-spits Thomas Henry was het eerste target van de Buffalo’s, maar nadat die naar Venezia vertrok, kwam de transfer van Lemajic in een stroomversnelling. Het was vooral Hein Vanhaezebrouck die aandrong op de komst van Lemajic, die tot nu toe enkel in Servië en Letland voetbalde. De website ‘Transfermarkt’ schat de waarde van Lemajic op 275.000 euro, maar volgens Letse bronnen zou AA Gent iets minder dan 1 miljoen euro betalen voor zijn nieuwe spits.

Lemajic werd vanochtend al in de Ghelamco Arena gesignaleerd en zou daarna het oefencentrum in Oostakker bezoeken. Als de resultaten van zijn fysieke en medische tests geslaagd zijn, zou de transfer in de loop van de dag al kunnen geofficialiseerd worden. (RN)

Leroy Fer ruilt Feyenoord voor Alanyaspor

De Nederlander Leroy Fer (31) verlaat Feyenoord en maakt de overstap naar Alanyaspor. De Turkse club meldt de overgang van de middenvelder op Twitter. Fer had nog een contract tot het eind van het seizoen in Rotterdam. Hij was bij Feyenoord onder trainer Arne Slot op de bank beland.

Het is de tweede keer dat Fer, die bij Feyenoord is opgeleid, uit Rotterdam vertrekt. In december 2007 maakte de Zoetermeerder zijn debuut in het eerste van de club. In 2011 vertrok hij naar FC Twente, dat op zijn beurt Fer in 2013 aan het Engelse Norwich City verkocht.

Na verdere omzwervingen bij Queens Park Rangers en Swansea City kwam de 11-voudig international van Oranje in 2019 weer in Rotterdam terecht. Verdeeld over twee periodes speelde hij 194 wedstrijden, waarin hij 21 keer scoorde voor Feyenoord.

Fer debuteerde voor Nederland in augustus 2010 in een oefenduel tegen Oekraïne en speelde zijn laatste interland tot dusver eind 2014. Eerder dat jaar maakte hij deel uit van de WK-selectie die in Brazilië brons won.

Red Flame Jassina Blom verlaat Zwolle voor Tenerife

Red Flame Jassina Blom verlaat het Nederlandse PEC Zwolle voor het Spaanse UDG Tenerife, waar ze een contract ondertekende tot medio 2023, zo maakte de club bekend.

De bijna 27-jarige middenveldster was nog maar sinds vorig jaar terug in Nederland aan de slag. Voordien speelde ze een jaar in België voor KAA Gent Ladies, waar ze uit de jeugdreeksen komt en haar carrière startte. Nadien speelde ze achtereenvolgens nog voor Club Brugge, Eva’s Tienen, Heerenveen en Twente.

Beerschot heeft Vaca officieel beet

Beerschot heeft de eerder aangekondigde transfer van Ramiro Vaca nu ook geofficialiseerd. De 22-jarige Boliviaanse international ondertekende een contract voor drie seizoenen op het Kiel. Vaca komt voor een beperkte transfersom over van de Boliviaanse topclub The Strongest. De aanvallende middenvelder, die deze zomer nog actief was op de Copa America, moet voor extra creativiteit zorgen in de ploeg van trainer Peter Maes. (KDC)

Club Brugge legt 9 miljoen euro op tafel

