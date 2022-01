Transfer Talk. Genk aast op opvolger Kossounou, STVV verliest Suzuki - Wesley (Club) naar Internacional - Morata op weg naar FC Barcelona

De wintermercato is officieel geopend. Van 4 tot en met 31 januari kunnen de clubs transfers doen en zullen ook enkele internationale dossiers (Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Erling Braut Haaland) stof doen opwaaien. Bij HLN.be zit je op de eerste rij om al het transfer gerelateerde nieuws uit onze competitie en in het buitenland op te volgen.

Genk aast op opvolger van Kossounou

Racing Genk staat op het punt om z’n eerste wintertransfer af te ronden. De Limburgers zijn van plan om de 20-jarige Ivoriaan Aziz Ouattara Mohammed van het Zweedse Hammarby over te nemen. Ouattara is een sterke defensieve middenvelder, een profiel dat nog ontbrak in de Genkse kern. Qua speelstijl wordt hij in Zweden vergeleken met zijn Ivoriaanse voorganger bij Hammarby, Odilon Kossounou. Die verruilde afgelopen zomer Club Brugge voor het Duitse Bayer Leverkusen, dat transferbedrag kan oplopen tot 30 miljoen euro. Volgens Zweedse media zou Genk bijna 3 miljoen euro neertellen voor Ouatara. (KDZ)

Volledig scherm Aziz Ouattara Mohammed © Hammarby Fotboll

Bateau (KVM) op weg naar Turkse tweedeklasser

Behoudens verrassingen ziet KV Mechelen Sheldon Bateau (30) vertrekken naar Turkije. De centrale verdediger staat op het punt om een overeenkomst van 2,5 jaar te tekenen bij tweedeklasser Samsunspor. Bateau had nog een contract tot juni bij Malinwa, dat echter niet wou verlengen. Nu hij vertrekt, zal KV hoogstwaarschijnlijk speuren naar defensieve versterking. (ABD)

Volledig scherm Sheldon Bateau. © Photo News

Sint-Truiden ziet Suzuki naar Kashima Antlers trekken

Van een verrassing gesproken. Yuma Suzuki verlaat Sint-Truiden na 2,5 jaar en keert op eigen vraag terug naar Japan. De spits stond afgelopen zomer nog dicht bij een transfer naar Schalke 04, had ook gesprekken lopen met Club Brugge en Anderlecht en weigerde nog te spelen voor STVV, “omdat hij naar een grote Europese competitie wou.” Het gevolg van zijn sterk seizoen met 17 doelpunten. Dit seizoen stond de teller maar op twee, de Suzuki van vorig jaar was ver zoek. De Japanner had na de match tegen Eupen al afscheid genomen van de spelersgroep, en nu is de transfer ook officieel. Geen Europese topcompetitie, wel... Zijn ex-club: Kashima Antlers in Japan. Suzuki kampte al van in het begin met heimwee, zeker toen hij door een reisverbod niet terug kon naar zijn thuisland. STVV is dus een belangrijke schakel kwijt, en trekt wellicht de markt op voor een vervanger. (NVE)

Volledig scherm © BELGA

Wesley verlaat Club Brugge en trekt naar Braziliaanse Internacional

De tweede periode van Wesley Moraes (25) bij Club Brugge was van korte duur. Na een uitleenbeurt van een halfjaar gaat blauw-zwart het contract van de Braziliaanse spits ontbinden. Wesley, nog altijd eigendom van Aston Villa, trekt behoudens verrassingen voor één jaar op huurbasis naar Internacional, een middenmoter in zijn thuisland. Op enkele punten en komma’s na is de deal rond. Eerder leek hij op weg naar Palmeiras, maar Wesley en de club raakten het niet eens over zijn salaris. (TTV)

Volledig scherm © Photo News

Tekent Dante Rigo bij Beerschot?

Beerschot vertrekt vanmiddag op winterstage naar het Spaanse Orihuela. Stapt straks ook mee op het vliegtuig: centrale middenvelder Dante Rigo. De 23-jarige Vlaams-Brabander werd opgeleid bij de Nederlandse topclub PSV, maar slaagde er nooit in om daar echt door te breken. Tussendoor werd Rigo uitgeleend aan Sparta Rotterdam en ADO Den Haag. Dit seizoen was Rigo vooral actief bij Jong PSV, in de Nederlandse tweede klasse. Het is vooralsnog niet duidelijk of Rigo met Beerschot mee op stage gaat als tester of dat het al echt tot een transfer is gekomen.

Volledig scherm Dante Rigo © Photo News

Fransman Garcia nieuwe trainer Seraing

Witte rook bij de Metallo’s op trainersvlak: de Fransman Jean-Louis Garcia (59) wordt de nieuwe coach van Seraing. Garcia heeft vooral ervaring in de Ligue 2 en was vorig seizoen nog aan de slag bij Nancy. Garcia wordt de opvolger van de Spanjaard Jordi Condom, die vlak na de nederlaag bij KV Mechelen (2-0) afscheid nam van de club. Condom wou terug naar zijn familie en hekelde ook de werkomstandigheden in Seraing. De Metallo’s staan voorlaatst, plek die garant staat met het spelen van barragematchen om het behoud in 1A.

Volledig scherm Jean-Louis Garcia. © rv

Boekhoudersdeal: Morata op weg naar FC Barcelona

Alvaro Morata staat dicht bij FC Barcelona. Volgens het Spaanse ‘AS’ is de overgang “voor 95 procent” rond. Morata is een wenstransfer van Barça-trainer Xavi, maar komt ook de boekhouding van Barcelona én die van Atlético Madrid handig uit. De Catalanen nemen de huurovereenkomst tussen Juventus en Atlético immers over met een aankoopoptie voor 40 miljoen euro. Hetzelfde bedrag als er nog openstaat tussen Atlético en Barça voor Antoine Griezmann.

Juventus kan zo op zoek naar een andere spits: de Argentijn Mauro Icardi zou de voorkeur genieten. Spits die PSG liever kwijt dan rijk is. Nog volgens ‘AS’ kan Luuk de Jong bij de komst van Morata al in januari definitief vertrekken uit Camp Nou. Morata kan na Bernd Schuster en Miquel Soler de derde voetballer worden die voor Real Madrid, Atlético Madrid en FC Barcelona speelde.

Volledig scherm Alvaro Morata. © Photo News

Ferran Torres voorgesteld

Nog in Nou Camp is vandaag Ferran Torres (21) officieel voorgesteld. Hij moet opnieuw voor hoop zorgen in bange Catalaanse dagen. Torres is wellicht de duurste transfer van deze wintermercato: 55 miljoen euro betaalt Barça aan Manchester City. Hoe een technisch quasi failliete club dat kan betalen, leest U hier.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Voorzitter Laporta blij met aanwinst Ferran Torres. © EPA

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS