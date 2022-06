Transfer Talk. Gareth Bale neemt afscheid van Real Madrid - La Liga-baas: “Barça kan Lewandowski niet kopen”

Bale na negen jaar weg bij Real Madrid

Gareth Bale neemt na negen jaar afscheid van Real Madrid. Dat heeft de 32-jarige aanvaller bevestigd in een brief aan de fans van de club. “Ik schrijf dit bericht om al mijn (voormalige) teamgenoten, trainers, staf en de fans te bedanken”, opent hij zijn statement. “Ik kwam hier negen jaar geleden aan als een jonge man die zijn droom wilde verwezenlijken om te spelen voor Real Madrid. Om dit witte tenue te dragen en in Santiago Bernabéu te spelen, om titels te pakken en te doen waar deze club om bekendstaat: de Champions League winnen. Ik kan nu terugkijken en zeggen dat deze droom werkelijkheid is geworden en nog veel, veel meer.”

Bale streek in de zomer van 2013 neer bij Real, dat een toenmalig recordbedrag van 100 miljoen euro aan Tottenham betaalde. De Welshman vormde in zijn eerste seizoenen een drietand met Cristiano Ronaldo en Karim Benzema, maar de laatste jaren werd Bale - mede door blessures - steeds meer een paria bij de Koninklijke. Hij won in Madrid onder meer drie landstitels en vijf keer de Champions League.

Baas La Liga: “Barça kan Lewandowski helemaal niet kopen”

Barcelona-voorzitter Joan Laporta heeft intussen al geprikkeld gereageerd op de uitspraken van Tebas. “Met alle respect, maar ik wil de voorzitter van La Liga eraan herinneren dat hij de belangen van de competitie en de clubs moet verdedigen”, aldus Laporta. “Met opmerkingen over of Barcelona wel of niet spelers kan aantrekken, schaadt hij de belangen van onze club. Ik weet niet of hij dat bewust of onbewust doet. Als hij dat bewust doet, dan is het duidelijk dat hij onze belangen wil schaden. Als hij het onbewust doet, is het weer een bewijs van zijn verbale incontinentie. De voorzitter wil blijkbaar graag in de schijnwerpers staan, maar dat is niet zijn plaats.”