Transfer Talk. Fabinho langer bij Liverpool - Amerikaanse linksback op komst voor Antwerp - Kortrijk shopt bij AA Gent

Fabinho verlengt contract bij Liverpool tot medio 2026

Middenvelder Fabinho blijft Liverpool trouw. De 27-jarige Braziliaan tekende op Anfield bij tot medio 2026. Hij speelt sinds de zomer van 2018 voor de club van onze landgenoot Divock Origi. Fabinho kwam destijds voor zo’n 50 miljoen euro over van AS Monaco en groeide bij Liverpool uit tot een zeer gewaardeerde kracht, die indien nodig ook als centrale verdediger kan fungeren.

Fabinho speelde tot dusver 122 wedstrijden voor de ‘Reds’. Hij reageerde opgetogen op zijn nieuwe contract. “Vanaf het begin van de onderhandelingen was ik positief gestemd. Ik wilde graag blijven bij Liverpool en nu het officieel is afgerond, ben ik heel blij.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Amerikaanse linksback op komst voor Antwerp

Sam Vines moet de nieuwe linksback van Antwerp worden. De Great Old probeert de 22-jarige Amerikaanse international zo snel mogelijk naar de Bosuil te halen. Vines speelde - en won - in de nacht van zondag op maandag met de VS nog de finale van de Gold Cup, tegen Mexico (1-0). Hij viel na 65 minuten in en speelde omdat er verlengingen waren een uur mee. Hij scoorde ook de winninggoal tegen Haïti. Antwerp rondde intussen de gesprekken met Vines’ club Colorado Rapids af en probeert nu zo snel mogelijk een akkoord te bereiken met de speler. Hem aantrekken voor dit weekend is echter utopisch.

Ook de onderhandeling met Johannes Eggestein (Werder Bremen) loopt nog. Antwerp wacht nog steeds op de arbeidsvergunning van Alhassan Yusuf. (MVS)

Volledig scherm Sam Vines. © AFP

Kortrijk haalt Mbayo

KV Kortrijk heeft zich versterkt met Dylan Mbayo. De negentienjarige flankaanvaller komt over van AA Gent. Hij tekende een contract van vijf seizoenen bij de Kerels. “We zijn tevreden dat Dylan kiest voor KV Kortrijk”, aldus sportief manager Rik Foulon. “Hopelijk kan hij hier zijn carrière helemaal op de rails zetten.” (IVDA)

Volledig scherm Dylan Mbayo. © BELGA

Sint-Truiden huurt jonge middenvelder van Borussia Mönchengladbach

Sint-Truiden heeft zich versterkt met de centrale middenvelder Rocco Reitz. De 19-jarige Duitser komt dit seizoen op huurbasis over van het Duitse Borussia Mönchengladbach. Reitz is een jeugdproduct van Mönchengladbach. Hij proefde al van speelminuten met de hoofdmacht maar kon bij de Duitse subtopper nog niet doorbreken. Bij STVV moet hij de komende maanden ervaring opdoen.

“Rocco is een jong talent dat we naar Sint-Truiden halen om onze hoofdtrainer meer opties op het middenveld te bieden”, legt sportief directeur Andre Pinto uit. “Hij is een speler met visie die de bal rustig van achteruit kan verplaatsen. Hij is agressief in de verdediging en werkt erg hard aan beide kanten van het veld.”

STVV begon het seizoen in 1A met een thuiszege (2-1) tegen AA Gent en draw (0-0) in Charleroi.

Volledig scherm Rocco Reitz (L). © EPA

Waasland-Beveren ziet Milosevic vertrekken

Spits Stefan Milosevic verlaat Waasland-Beveren. Hij tekent - als hij de testen doorstaat - bij het Israëlische Hapoel Kiryat Shmona. Verder zal voormalig technisch directeur Danny De Maesschalck zich voortaan enkel focussen op de jeugdopleiding. Hij werd vervangen als gerechtigd correspondent door Brandon De Clercq.

Volledig scherm © BELGA

Gambiaanse aanvaller Fadera naar Essevee

Alieu Fadera (19) is de nieuwste versterking bij Essevee. De Gambiaanse aanvaller komt over van FK Pohronie (Slovakije) en tekent een contract van vier seizoenen aan de Gaverbeek. De 19-jarige aanvaller maakte vorig jaar zijn debuut in de Slowaakse hoogste klasse en speelde er ondertussen 26 wedstrijden waarin hij vijf keer kon scoren en evenveel assists wist te geven. Alieu Fadera vervoegt vanaf vandaag de troepen van coach Francky Dury, hij tekent een contract van vier seizoenen bij Zulte Waregem.

“In het begin was er veel interesse van verschillende clubs, ook van Essevee waar ik veel goede dingen over hoorde” aldus Fadera. “Na een goed gesprek met de coach en het bestuur van de club was mijn keuze snel gemaakt.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Thibo Baeten (19) verlaat NEC en trekt naar Torino

Thibo Baeten, amper 19 jaar oud, verlaat het Nederlandse NEC en trekt naar het Italiaanse Torino. De Turijnse club huurt de Belg tot het einde van het seizoen, met een aankoopoptie. Baeten genoot zijn opleiding bij Club Brugge. De jonge aanvaller speelde vorig seizoen voor Club NXT in 1B. Daar scoorde hij zes keer in vijftien wedstrijden. Daarna trok hij in januari naar NEC, waar hij nog 10 matchen op het veld stond en één keer kon scoren.

Volledig scherm © Photo News

Celtic versterkt zich met Joe Hart en James McCarthy

Celtic heeft de transfers van Joe Hart en James McCarthy afgerond. Dat nieuws maakte de Schotse club zelf wereldkundig op Twitter. De Schotten halen met beide spelers de nodige ervaring in huis. Hart stond jarenlang tussen de palen bij Manchester City en de Engelse nationale ploeg, middenvelder McCarthy telt 43 interlands voor Ierland.

Hart, 34 inmiddels, komt over van Tottenham en tekende voor drie seizoenen. De 30-jarige McCarthy maakt transfervrij de overstap van Crystal Palace en gaat voor vier jaar aan de slag op Celtic Park. Hart en McCarthy zijn de zesde en zevende aanwinst voor de runner-up van de afgelopen Schotse competitie. Eerder verzekerden The Hoops zich al van de diensten van vleugelspeler Kyogo Furuhashi (Vissel Kobe), centrale verdediger Carl Starfelt (Rubin Kazan), winger Liel Abada (Petach Tikva), middenvelder Liam Shaw en centrale verdediger Osaze Urhoghide (beiden Sheffield Wednesday).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.