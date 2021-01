Transfer Talk. Exit Vranjes en Sanneh bij Anderlecht

Transfer TalkTot en met 1 februari loopt in België de wintertransferperiode. Het slot nadert dus. Halen onze clubs nog die broodnodige versterking? Of geraken ze alsnog van die overbodige speler verlost? En ook in het buitenland zullen er nog deals worden gemaakt. De belangrijkste transfergeruchten en de officiële deals ontdekt u in onze Transfer Talk.

Dennis naar FC Köln

Behoudens ongelukken verhuist Emmanuel Dennis (23) op huurbasis van Club Brugge naar het Duitse FC Köln. Er is een akkoord, later vandaag legt de Nigeriaan zijn medische tests af.

Volledig scherm © Photo News

Sanneh van Aarhus

De deal is rond. Anderlecht verhuurt Bubacarr Sanneh (26), door Luc Devroe destijds aangekocht voor 8 miljoen euro, aan het Deense Aarhus. Er is normaal geen aankoopoptie voorzien. Ook Mustapha Bundu (23) is op weg naar Scandinavië, al zijn die onderhandelingen minder ver gevorderd. FC Kopenhagen wil hem lenen met aankoopoptie, er zijn nog kapers op de kust. RSCA wil zo veel mogelijk centen recupereren: het betaalde in de zomer 3 miljoen voor de aanvaller uit Sierra Leone.

En ook Ognjen Vranjes staat heel dicht bij de exit. De Bosnische verdediger (31) trekt zo goed als zeker op huurbasis naar Charleroi. Vranjes heeft in het Lotto Park nog een contract tot 2022 en verdient er rond de 1.3 miljoen euro per jaar. Hij kwam in oktober vier keer in actie, maar verdween dan weer naar het achterplan. Charleroi, dat erg krap zit in de verdedigers, biedt nu een tijdelijke uitweg. (PJC)

Volledig scherm Ognjen Vranjes. © BELGA

29-jarige Noor voor Waasland-Beveren?

Waasland-Beveren heeft zijn zinnen gezet op Sivert Heltne Nilsen. De 29-jarige Noor is een defensieve middenvelder die op dit moment aan de slag is bij het Zweedse IF Elfsborg. De Waaslanders brachten al een bod uit, het is afwachten of ze hun slag kunnen slaan. In hun strijd om het behoud is versterking alvast meer dan welkom.

Palaversa van Man City naar Kortrijk

Ante Palaversa (20) tekent vandaag voor anderhalf seizoen bij KV Kortrijk. De Kroatische middenvelder werd in 2019 door Manchester City bij Hajduk Split gekocht voor 6,3 miljoen en meteen een seizoen uitgeleend aan KV Oostende. Na zijn blessure speelde hij er 19 wedstrijden. De eerste helft van dit seizoen werd Palaversa uitgeleend aan het Spaanse Getafe. (ESK/RN)

Volledig scherm Palaversa (links) aan de slag met Getafe. © Photo News