Transfer Talk. Essevee denkt aan Colassin - Van Der Bruggen meteen van de partij bij Cercle op Antwerp

Hannes Van Der Bruggen is er woensdagavond al bij met Cercle Brugge op Antwerp

Hannes Van Der Bruggen (27) is definitief getransfereerd van KV Kortrijk naar Cercle Brugge. Hij tekende er een contract van drieënhalf jaar met een optie van nog een extra seizoen. Dinsdag trainde de Oost-Vlaming voor het eerst mee met Cercle en woensdagavond behoort hij al tot de selectie voor de wedstrijd op Antwerp.

Essevee denkt aan Colassin

In de zoektocht naar een spits vindt Zulte Waregem Antoine Colassin een interessante optie. De 19-jarige aanvaller speelde al weinig en dat zal met de komst van Abdoulay Diaby wellicht niet beteren. Een uitleenbeurt naar Essevee, waar Colassin minuten zou kunnen maken, is realistisch. Vorig jaar was Colassin nog een revelatie bij Anderlecht, dit seizoen heeft hij het moeilijker om zich door te zetten. (PJC)

Extra aanvaller voor AC Milan

AC Milan heeft de Kroatische aanvaller Mario Mandzukic aangetrokken. Hij ondertekende bij de leider in de Serie A een contract tot het einde van het seizoen, met optie op een bijkomend jaar. De 34-jarige Mandzukic kent de Serie A goed. Tussen juli 2015 en januari 2020 droeg hij het shirt van Juventus. In 162 wedstrijden maakte de Kroaat 44 doelpunten voor de Oude Dame. Daarna verhuisde hij naar het Qatarese Al-Duhail, waarvoor hij een keer scoorde in zeven matchen.

De spits, die met Kroatië vicewereldkampioen werd, zat zonder club sinds juli en komt dus transfervrij naar Milan. Hij zal er een spitsenduo vormen met Zlatan Ibrahimovic en wordt ook ploegmaat van Alexis Saelemaekers. Mandzukic, die tevens een verleden heeft bij onder meer Wolfsburg, Bayern München en Atletico Madrid, krijgt bij Milan het rugnummer 9.

“Real Madrid bereikt akkoord met Alaba”

Volgens Marca is er een akkoord tussen Real Madrid en David Alaba. De 28-jarige Oostenrijker van Bayern München zou zijn medische tests al hebben afgelegd en weldra een contract tekenen voor vier seizoenen. Alaba wordt daarmee de eerste zomerse versterking van de Koninklijke. De verdediger, die sinds 2011 voor de Duitse recordkampioen uitkomt, is deze zomer einde contract en maakt dus transfervrij de overstap naar Madrid.

Bushiri op weg naar Waasland-Beveren

Volgens welingelichte bronnen is Rocky Bushiri (21) onderweg naar Waasland-Beveren. De centrale verdediger van Norwich, momenteel zonder succes geleend door KV Mechelen, zou tot het einde van het seizoen gehuurd kunnen worden, info die zowel in Beveren als in Mechelen voorlopig evenwel niet wordt bevestigd.

W.-Beveren mist Dries Wuytens vanavond op Moeskroen. De aanvoerder blesseerde zich tegen Zulte Waregem aan de ribben. Pirard, op weg naar Union, zit nog in de selectie. Zodra zijn uitleenbeurt officieel wordt, kan met Bill Lathouwers (21, MVV, ex-Antwerp) een andere doelman voor anderhalf seizoen tekenen op de Freethiel. (SDG/LUVM/ABD)

Huntelaar keert terug naar Schalke 04

Klaas-Jan Huntelaar verruilt Ajax voor Schalke 04. Dat meldt het Algemeen Dagblad. De Duitse degradatiekandidaat hoopt het 37-jarige clubicoon woensdag al op te kunnen nemen in de wedstrijdselectie voor de wedstrijd tegen FC Köln.

Clubs en speler zijn in hoofdlijnen akkoord over een overstap van Huntelaar, die zijn hart volgt en heeft besloten in de laatste maanden van zijn glansrijke carrière oude liefde Schalke te helpen in de strijd tegen degradatie. Huntelaar is reeds in Duitsland om de medische testen te doorlopen. Als de laatste details met succes worden afgewikkeld, zit Huntelaar waarschijnlijk woensdag al op de bank als concurrent Köln in Gelsenkirchen de tegenstander is.

Huntelaar ontbrak in de selectie van Ajax voor het met 1-0 gewonnen thuisduel met Feyenoord. De spits heeft te veel last van een kuitblessure die hij donderdag tijdens een succesvolle invalbeurt tegen FC Twente opliep. De pinchhitter van Ajax tekende in de 90ste en 91ste minuut voor de 1-2 en 1-3. Huntelaar, 76-voudig international, was tussen 2010 en 2017 al actief voor de Königsblauen, alvorens hij terugkeerde naar Amsterdam.

Cercle Brugge verhuurt Ueda aan Nîmes

Naomichi Ueda doet de rest van het seizoen uit bij het Franse Olympique Nîmes. Cercle Brugge verhuurt de Japanse verdediger aan de huidige nummer achttien in de Ligue 1, met aankoopoptie.

De 28-jarige Japanner staat sinds de zomer van 2018 onder contract bij Cercle Brugge. De Vereniging nam hem over van de Japanse topclub Kashima Antlers, maar in Brugge was Ueda niet altijd titularis. Hij kwam in 2,5 seizoenen tot 55 officiële duels voor groen-zwart, en één goal. Dit seizoen schoot hij nog acht keer in actie. Ueda is ook Japans international. Hij telt dertien caps.

Waasland-Beveren haalt doelman Lathouwers bij MVV

De 21-jarige doelman Bill Lathouwers stapt van de Nederlandse tweedeklasser MVV over naar Waasland-Beveren. De club uit Maastricht bevestigt de transfer op zijn website. Lathouwers ruilde vorige zomer Antwerp voor MVV. Hij speelde de eerste negen competitiewedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie maar, mede door negentien tegendoelpunten, verloor zijn plaats in het team van coach Darije Kalezic (ex-Zulte Waregem). Bij Waasland-Beveren, de rode lantaarn in de Jupiler Pro League, is Nordin Jackers de eerste doelman.

Chelsea leent Drinkwater uit aan Turkse Kasimpasa

Chelsea verhuurt Danny Drinkwater tot het einde van het seizoen aan de Turkse middenmotor Kasimpasa. De 30-jarige middenvelder werd in 2017 door Chelsea overgenomen van Leicester City, waarmee hij kampioen was geworden. In Londen kon de drievoudige international nooit bevestigen. Er volgden uitleenbeurten aan Burnley en Aston Villa. Dit seizoen moest hij zijn conditie onderhouden bij het tweede team.

