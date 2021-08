Transfer Talk. EK-revelatie Locatelli tekent bij Juventus - Officieel: Wellenreuther naar Willem II

Buitenlands voetbal Alle Argentijn­se ‘Diego Armando’s geboren in 1981 krijgen Boca Juniors-trui­tje

16 augustus Sportmerk Adidas gaat op zoek naar alle "Diego Armando's" die in Argentinië geboren zijn in 1981. Ze krijgen allemaal een truitje van Boca Juniors, de club die Maradona in dat jaar naar de landstitel loodste.