Transfer Talk. Duitse eersteklasser wil Vlap huren - Club Brugge, dat twee pistes in water ziet vallen, geeft Dirar weer kans - Vukotic naar Antwerp?

Transfer TalkTot en met 1 februari loopt in België de wintertransferperiode. Het slot nadert dus. Halen onze clubs nog die broodnodige versterking? Of geraken ze alsnog van die overbodige speler verlost? En ook in het buitenland zullen er nog deals worden gemaakt. De belangrijkste transfergeruchten en de officiële deals ontdekt u dagelijks in onze Transfer Talk!

Bielefield wil Vlap huren

De Duitse eersteklasser Arminia Bielefield wil Michel Vlap (23) huren. Het gaat om een uitleenbeurt zonder aankoopoptie. De Nederlander begon de afgelopen drie wedstrijden in de basis, maar past niet helemaal in de plannen van Vincent Kompany. Ook de concurrentie met de komst van Diaby en Ashimeru is aangescherpt. Anderlecht betaalde in 2019 zeven miljoen euro voor Vlap.

Volledig scherm Vlap. © Photo News

Club kiest voor Dirar

Nadat Club Brugge niet langer in de race is voor de Engelsman Philogene-Bidace en de Uruguayaan Pellistri (zie hieronder), blijft blauw-zwart speuren naar een nieuwe flankaanvaller. Een opportuniteit die zich aandiende, was Nabil Dirar (34) en daar heeft blauw-zwart ook voor gekozen De Marokkaan speelde tussen 2008 en 2012 voor Club, waarna hij naar AS Monaco trok. Zijn volgende club Fenerbahce werd geen succes en Dirar werd ook in vorige transferperiodes al aangeboden in Brugge. De laatste jaren kwam hij nog nauwelijks in actie, zodat Dirar dus eerder een versterking in de breedte is. (TTV)

Volledig scherm Nabil Dirar. © belga

Aleksandar Vukotic naar Antwerp?

Dreigt Waasland-Beveren in volle degradatiestrijd nog een opdoffer te incasseren? De Servische centrale verdediger Aleksander Vukotic staat immers dicht bij een transfer naar Antwerp. De fysiek sterke Vukotic (25) traint na het verlies van gisteravond tegen datzelfde Antwerp (3-2) vandaag nog mee op de Freethiel, maar zou na Avenatti de tweede transfer van de Great Old deze wintermercato kunnen worden. Vukotic kwam door een kleine blessure, opgelopen dinsdag tegen KV Mechelen (2-3), gisteren niet in actie. Antwerp greep deze week naast de Argentijnse spits Adolfo Gaich, die inmiddels officieel door Serie A-club Benevento is binnengehaald. (MVS)

Volledig scherm Aleksandar Vukotic. © Photo News

Spits Bakasetas in vizier AA Gent

AA Gent toont interesse voor Anastasios Bakasetas, een 27-jarige spits die uitkomt voor het Turkse Alanyaspor. Bakasetas is 33-voudig Grieks international. Bij Alanyaspor scoorde hij dit seizoen 7 keer in 18 competitiewedstrijden. Roman Bezus (30) heeft AA Gent laten weten dat hij wil blijven. Hij kon rekenen op flinke belangstelling van Anorthosis Famagusta, Sivasspor en Ankaragücü. Wie wel (tijdelijk?) andere oorden opzoekt, is Tim Kleindienst. De 25-jarige Duitser wordt voor een half seizoen uitgeleend aan FC Heidenheim, dat ook een aankoopoptie heeft.

Philogene-Bidace en Pellistri geen optie meer voor Club Brugge

Club Brugge moet niet meer hopen op Aston Villa-aanvaller Jaden Philogene-Bidace (18). De onderhandelingen zijn stopgezet. De Engelse flankaanvaller wordt dus niet de nieuwe winger van blauw-zwart.

Ook Facundo Pellistri valt af. Manchester United had de Uruguayaan graag in Brugge gestald, maar zijn entourage pushte voor een deal met La Ligaclub Alavés. Die uitleenbeurt zonder optie werd vrijdag afgerond. (TTV/KTH)

Volledig scherm Jaden Philogene-Bidace. © Aston Villa

Lingard krijgt nieuwe kans bij West Ham United

Jesse Lingard kan zijn voetbalcarrière uit het slop halen bij West Ham United. Manchester United leent de 28-jarige aanvaller de rest van het seizoen uit aan de rivaal in de Premier League. Beide clubs meldden de transfer.

Lingard zat bij Manchester United op een dood spoor. Hij kreeg vorig seizoen al weinig speeltijd van coach Ole Gunnar Solskjaer, dit seizoen heeft hij nog geen minuut in de competitie gespeeld. “Het wordt een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Ik heb geen garanties, maar ik ben hier gekomen om hard te werken en mijn ervaring in dienst te stellen van de club”, zei de 24-voudig Engelse international.

West Ham staat op de vijfde plaats in de Premier League, met 35 punten. Manchester United is tweede met vijf punten meer.

Volledig scherm Jesse Lingard. © AP

Hulk verlaat China en zet loopbaan verder bij Atlético Mineiro

De Braziliaan Hulk, die sinds 2016 in China voetbalt, ruilt Shanghai SIPG voor Atlético Mineiro in zijn thuisland. Dat heeft de Braziliaanse club gemeld. De 34-jarige aanvaller ondertekent een contract tot 2022.

Hulk verliet Brazilië in 2005 voor een Japans avontuur. Tussen 2008 en 2012 ontpopte de rijzige spits zich bij FC Porto tot goalgetter, wat hem een transfer naar Zenit (2012-2016) opleverde. Vervolgens trok Hulk, die 48 caps (11 doelpunten) bij de Braziliaanse nationale ploeg telt maar sinds juni 2016 niet meer opgeroepen werd, naar China.

Atlético Mineiro staat in de Braziliaanse eerste klasse op de vierde plaats, op vijf punten van leider Internacional.

Volledig scherm Hulk. © AFP

AS Roma haalt El Shaarawy terug uit China

Stephan El Shaarawy (28) gaat opnieuw voor AS Roma spelen. De spits verlaat de Chinese club Shanghai Shenhua. Dat hebben de Romeinen zaterdag bekendgemaakt.

Van 2016 tot 2019 verdedigde El Shaarawy al de kleuren van AS Roma. In die periode maakte hij 40 goals in 139 wedstrijden voor de Giallorossi. De 28-voudige Italiaanse international trad sinds de zomer van 2019 aan voor Shanghai Shenhua. In China scoorde hij vier keer in 19 wedstrijden.

Eerder in zijn carrière droeg El Shaarawy ook het shirt van onder meer AC Milan en AS Monaco.

Volledig scherm © EPA