Transfer Talk. Doelman Anderlecht kan naar Eredivisie - Deal zo goed als rond: Ugbo mogelijk vandaag van Racing Genk

Schouterden terug naar Eupen?

Zien we Nils Schouterden weldra opnieuw in actie in de Jupiler Pro League en meer bepaald bij AS Eupen? Als het van hem afhangt wel. De 32-jarige flankspeler verliet in januari Eupen richting het Cypriotische AEK Larnaca. Hij tekende daar een contract tot 2022 met een bijkomend jaar in optie. Voor de ex-speler van OHL, STVV, Westerlo, KV Mechelen en Eupen heeft dat eerste buitenlands avontuur echter niet gebracht wat hij in gedachten had. Hij verwierf slechts sporadisch een basisplaats en kreeg van AEK Larnaca de toestemming om naar een andere club uit te kijken. Een eerste gesprek met de directie van Eupen leverde nog geen concreet resultaat op, al zien ze in Ostbelgien een retour van hun polyvalente ex-aanvoerder wel zitten, mocht blijken dat de Ivoriaanse Olympiër Silas Gnaka (22) als linksback of wingback op links onvoldoende garanties biedt. (AR)