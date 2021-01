Transfer Talk. Deli haalt (voorlopig?) neus op voor Saint-Etienne - Anderlecht kan nog winst boeken op Bundu

Transfer TalkTot en met 1 februari loopt in België de wintertransferperiode. Het slot nadert dus. Halen onze clubs nog die broodnodige versterking? Of geraken ze alsnog van die overbodige speler verlost? En ook in het buitenland zullen er nog deals worden gemaakt. De belangrijkste transfergeruchten en de officiële deals ontdekt u dagelijks in onze Transfer Talk!

Wie wil Club-verdediger Deli?

Voor de Franse traditieclub Saint-Étienne, de huidige nummer 16 in de Ligue 1, bedankte hij voorlopig. En het bod van Fenerbahçe - ongeveer 2,5 miljoen euro - werd door Club Brugge ontoereikend bevonden. Toch lijkt het lied van Simon Deli, ondanks een contract tot medio 2022, bij blauw-zwart definitief uitgezongen. ‘Rise and fall.’ Van topmatchen tegen Benzema en Icardi naar de tribune in dik één jaar tijd.

Afwachten of Club straks de gewenste 3 miljoen euro vangt voor Deli, voor wie het in de zomer van 2019 zo’n 2,5 miljoen euro betaalde aan Slavia Praag. Met een verlengd verblijf tot de zomer zouden beide partijen elkaar alvast geen dienst bewijzen.

Volledig scherm © AFP

Pellistri: Club of Alavés?

Kiest Facundo Pellistri (19) voor Club Brugge of voor het Spaanse Deportivo Alavés? Dat zijn voorlopig de overgebleven opties voor de Uruguayaanse winger van Man United, die in eigen land tot de grootste talenten gerekend wordt. Pellistri, die in de eerste maanden na zijn komst van Penarol voorlopig één assist en drie goals verzamelde voor de U23 van United, mag in principe verhuurd worden zonder aankoopoptie. Hij kan de vertrokken Diatta op korte termijn vervangen. Afwachten of zijn keuze op blauw-zwart of op een avontuur in de kelder van La Liga valt. Op de vele voorstellen uit de Championship wil United naar verluidt niet ingaan wegens het fysieke karakter van de competitie.

Santos staat op het punt om Luan Peres, sinds augustus 2019 door Club Brugge uitgeleend aan de Braziliaanse club, definitief over te nemen. De 26-jarige linksachter kwam in Brugge niet verder dan zes wedstrijden. In 2018 betaalde blauw-zwart zelf slechts 500.000 euro voor de Braziliaan, nu zou Santos een slordige 3 miljoen euro overmaken. (KTH/TTV)

Volledig scherm Facundo Pellistri. © Photo News

Anderlecht kan nog winst boeken op Bundu

Anderlecht heeft gisteren officieel afscheid genomen van recordaanwinst van de zomer Mustapha Bundu (23). FC Kopenhagen huurt de aanvaller met aankoopoptie. Opvallend: als Bundu het goed doet in Denemarken, kan RSCA nog winst boeken op de man die 2,8 miljoen euro kostte: de aankoopoptie ligt immers hoger. “Het is niet gegaan zoals ik gehoopt had bij Anderlecht”, aldus Bundu in een eerste reactie. “Dat is geen geheim, nu wil ik mijn energie benutten om hier goed van start te gaan.” FC Kopenhagen wilde de international van Sierra Leone zes maanden geleden al kopen.

Nog bij Anderlecht wil Sparta Rotterdam Zakaria Bakkali (26), maar de Nederlanders gaven aan geen geld te hebben. Er is ook belangstelling uit Amerika. (PJC)

Volledig scherm © FC Kopenhagen

De Wolf (Eupen) naar Antwerp?

De Wolf (Eupen) is in beeld. Eupen denkt aan de Belg Alex Craninx (25, Molde, ex-Real) als vervanger. (MVS)

450.000 euro: duurste inkomende transfer ooit voor W.-Beveren

Waasland-Beveren staat op het punt zijn transferrecord te verbreken. Sivert Heltne Nilsen is op komst voor het bedrag van 450.000 euro. Hij verlaat het Zweedse Elfsborg en plaatst normaal vandaag zijn handtekening. Het contract van Melvin Sitti werd verbroken. (LUVM/MVS)