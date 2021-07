Transfer Talk. Club informeert naar Juve-Belg Koni De Winter (19), Horvath vindt onderdak in Engeland - Carlos Bacca zet carrière voort bij Granada

VoetbalDe voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen is volop bezig, dus draait ook de transfermolen op volle toeren. Welke smaakmakers vertrekken uit de Jupiler Pro League? Wie gooit met de miljoenen? En wat met Lionel Messi, blijft hij of blijft hij niet bij Barcelona? Alle transferontwikkelingen in binnen- én buitenland volgt u dagelijks in onze Transfer Talk.

Club informeert naar Juve-Belg Koni De Winter (19)

Landskampioen Club Brugge heeft zich bij het Italiaanse Juventus gemeld voor Koni De Winter. De 19-jarige centrale verdediger kwam dit seizoen uit voor de U19 van Juve in de Primavera 1 - de Italiaanse beloftencompetitie. Blauw-zwart ziet in de jonge Belg een talent met het oog op de toekomst, alleen wordt het niet eenvoudig om hem los te weken bij Juventus. De club uit Turijn wil de youngster eventueel verhuren of verkopen met een terugkoopoptie, maar wil vooral dat de verdediger dit seizoen aan spelen toekomt. Naast Club tonen vooral in Italië ook andere clubs interesse in De Winter, die de jeugdreeksen van Lierse en Zulte Waregem doorliep alvorens in 2018 naar Juventus te trekken. Eerder dit jaar brak de Oude Dame het contract van De Winter, die in oktober vorig jaar op de bank zat in de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona, open tot 2024. (TTV/ABD)

Volledig scherm Koni De Winter © BELGAIMAGE

Ethan Horvath (ex-Club) vindt onderdak in Engeland

Ethan Horvath heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend bij de Engelse tweedeklasser Nottingham Forest. De traditieclub neemt de Amerikaanse doelman transfervrij over van Club Brugge, waar hij vier seizoenen actief was.

De 26-jarige Horvath maakte in januari 2017 de overstap over van het Noorse Molde en kwam in het Jan Breydelstadion sindsdien tot 64 officiële duels. Vooral in de seizoenen 2017-2018 en 2018-2019 kwam hij geregeld in actie. De voorbije twee jaar was hij vooral bankzitter voor Rode Duivel Simon Mignolet. Horvath won met Club Brugge drie landstitels (2018, 2020 en 2021). Voordien had hij in Noorwegen met Molde in 2014 ook al de dubbel gepakt.

Vorige maand won hij met de Verenigde Staten ook de CONCACAF Nations League. Hij redde in de laatste minuut van de extra tijd een penalty tegen Mexico, waardoor de 3-2 op het bord bleef staan.

Nottingham Forest is in Engeland een team met een enorme traditie. De club won in het verleden onder meer twee maal de Europacup I (1979 en 1980), de voorloper van de Champions League. Vorig seizoen werden de ‘Tricky Trees’ tegenvallend zeventiende in de Championship.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Ethan Horvath. © Photo News

Carlos Bacca zet carrière voort bij Granada

Voormalig Club Brugge-aanvaller Carlos Bacca speelt komend seizoen bij Granada. Hij komt transfervrij over van Europa League-winnaar Villarreal waar vorige week zijn contract, dat nog één seizoen liep, ontbonden werd.

De 34-jarige Colombiaan speelde vier seizoenen voor Villarreal en kwam daarin tot 43 goals en 15 assists in 144 officiële duels. Zijn periode bij de ‘Gele Duikboot’ sloot hij eind mei af met winst in de Europa League. In de finale tegen Manchester United werd hij na een uur vervangen. Bacca had de tweede Europese beker eerder met Sevilla al gewonnen in 2014 en 2015.

De spits was tussen januari 2012 en juni 2013 succesvol bij Club Brugge. Hij werd bij blauw-zwart topschutter en Profvoetballer van het Jaar. In 54 wedstrijden voor de Bruggelingen was hij goed voor 31 goals en 15 assists.

Granada beëindigde La Liga vorig seizoen als negende. In de Europa League bereikte het Zuid-Spaanse team verrassend de kwartfinales.

Volledig scherm © Photo News

AS Roma legt Portugese doelman Rui Patrício vast

De Portugese doelman Rui Patrício verruilt het Engelse Wolverhampton Wanderers voor AS Roma, meldt de Italiaanse club. Volgens Britse media betalen de Romeinen ongeveer 12 miljoen euro voor de 33-jarige keeper van het Portugese nationale elftal. Het is de eerste aankoop van nieuwe coach José Mourinho.

Wolverhampton presenteert volgens Britse media vandaag een andere Portugese doelman als opvolger; José Sá komt over van het Griekse Olympiakos Piraeus, voor een transfersom van 9 miljoen euro. De Grieken legden op hun beurt dinsdag de Tsjechische keeper Tomáš Vaclík vast. De nationale doelman van de Tsjechen komt over van Sevilla.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Olivier Giroud op weg naar AC Milan

De Franse aanvaller Olivier Giroud staat op het punt Chelsea te verlaten voor het Italiaanse AC Milan, de club van onze landgenoot Alexis Saelemaekers, waar hij een contract voor twee seizoenen kan ondertekenen, zo melden verschillende Italiaanse media dinsdag.

De 34-jarige Giroud zit al langer op een zijspoor bij Chelsea, waar hij de club mag verlaten. Milan is al een tijdje op zoek naar aanvallende versterking, door de blessure van Zlatan Ibrahimovic. De Zweed werd in juni in Rome aan de knie geopereerd en staat nog wel een tijdje aan de kant.

Tijdens het EK werd er ook melding gemaakt van Milanese interesse in Roman Yaremchuk. Als Giroud daadwerkelijk naar San Siro trekt, betekent dat mogelijk wel slecht nieuws voor de Oekraïense international van AA Gent. Volgens Sky Italia zou Giroud donderdag afreizen naar Milaan, voor de medische tests en ondertekening van het contract. La Gazzetta dello Sport weet dan weer dat de Fransman, die bij Les Bleus zijn basisplaats kwijt is aan de teruggekeerde Karim Benzema, bij Milan jaarlijks 3 miljoen euro zou opstrijken. Chelsea zou nog 1 miljoen euro krijgen.

Volledig scherm © Pool via REUTERS

KV Mechelen verhuurt Arno Valkenaers opnieuw aan Thes Sport

KV Mechelen heeft woensdag bekendgemaakt dat het Arno Valkenaers ook komend seizoen zal uitlenen aan eerstenationaler Thes Sport. De twintigjarige doelman speelde ook vorig seizoen al voor de club uit Tessenderlo.

Door de coronacrisis en de afgelasting van de competitie op het derde niveau in België kwam hij er slechts drie keer in actie. In Mechelen heeft Valkenaers nog een contract tot medio 2023.