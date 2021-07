Transfer Talk. Club Brugge stalt Krmencik in Tsjechië - KV Mechelen dicht bij definitieve transfer Shved

Transfer Talk Transfer Talk. Racing Genk neemt afscheid van Uronen en stalt Dewaest in Leuven - KVO haalt Duitse middenvel­der - Cercle trekt twee spelers van Monaco aan

20 juli Ligue 1-club Stade Brest heeft de komst van linksachter Jere Uronen aangekondigd. De 27-jarige Fin komt over van Racing Genk, waar hij nog een contract voor één seizoen had. Uronen was jarenlang een vaste waarde bij Racing Genk en was basisspeler in de ploeg die de landstitel veroverde in het seizoen 2018-2019. Sinds zijn komst in januari 2016, van bij het Zweedse Helsingborgs, speelde Uronen 169 officiële duels voor de Limburgers, waarin hij zes keer scoorde en veertien assists gaf. Het voorbije seizoen was hij, mede door blessureleed, niet altijd meer een basisspeler. Hij kwam uiteindelijk toch nog tot 23 wedstrijden.