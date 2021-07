Transfer Talk. Club Brugge heeft Engelse jeugdinternational op de radar

EK VOETBAL Donnarumma uitgeroe­pen tot speler van het toernooi: “Uitzonder­lijk gepres­teerd”

12 juli Gianluigi Donnarumma, doelman van de Italianen, is uitgeroepen tot de beste speler van het EK voetbal na de winst in de finale met strafschoppen tegen Engeland. De 22-jarige doelman kreeg slechts vier doelpunten tegen in het hele toernooi en hij redde twee strafschoppen tegen Engeland in de finale op Wembley.