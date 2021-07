Transfer Talk. Club Brugge heeft Engelse jeugdinternational op de radar - Eupen haalt ex-speler Standard

EK voetbal Luke Shaw scoort snelste doelpunt ooit in EK-finale

12 juli Luke Shaw had op Wembley in de finale van het EK voetbal tegen Italië net geen twee minuten nodig om Engeland op voorsprong te brengen. De 25-jarige verdediger van Manchester United, die zijn eerste goal in het Engelse shirt scoorde, is de snelste doelpuntenmaker ooit in een EK-finale.