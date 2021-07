Transfer Talk. Club Brugge heeft Engelse jeugdinternational op de radar - Clément Tainmont tekent bij Excel Moeskroen

Transfer TalkDe voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen is volop bezig, dus draait ook de transfermolen op volle toeren. Welke smaakmakers vertrekken uit de Jupiler Pro League? Wie gooit met de miljoenen? En wat met Lionel Messi, blijft hij of blijft hij niet bij Barcelona? Alle transferontwikkelingen in binnen- én buitenland volgt u dagelijks in onze Transfer Talk.

Clément Tainmont blijft na testperiode bij Excel Moeskroen

Clément Tainmont heeft zijn handtekening gezet bij Excel Moeskroen. Dat deelde de naar 1B gedegradeerde Henegouwse club mee. De 35-jarige Franse winger tekende voor één jaar, met een optie op een bijkomend seizoen.

Tainmont zat al sinds juli vorig jaar zonder club. Toen werd zijn contract bij KV Mechelen niet verlengd. Hij speelde drie seizoenen voor Mechelen, in het eerste degradeerde de club, maar in het tweede leidde hij Mechelen mee naar de titel in 1B. Voordien verdedigde Tainmont de kleuren van Charleroi (2014-2018). In eigen land speelde hij voor Reims (2009-2010 en 2011-2012), Amiens (2010-2011) en Châteauroux (2012-2014). Bij Moeskroen was hij al sinds begin deze maand aan het testen en slaagde hij erin de technische staf te overtuigen.

Volledig scherm Clément Tainmont verbleef al een maand op proef bij Excel Moeskroen. © BELGA

Chukwuemeka op verlanglijst Club Brugge

De eerste zomeraanwinst mag dan op zich doen wachten, dat betekent niet dat Club achter de schermen niet bezig is met het aftasten van de transfermarkt. Een nieuwe naam op het verlanglijstje: Caleb Chukwuemeka, de 19-jarige beloftevolle spits van Northampton.

Die debuteerde het afgelopen seizoen in de League One. Chukwuemeka speelde over alle competities heen 28 wedstrijden, veelal als invaller, en scoorde daarin twee keer.

Zijn contract bij Northampton loopt eind juni af. Chukwuemeka is daarnaast ook jeugdinternational bij Engeland (U20). Ook enkele Premier League-clubs volgen zijn situatie op de voet. (NP)

Volledig scherm De statistieken van Chukwuemeka. © SofaScore

Eupen plukt Jérôme Déom weg bij MVV

AS Eupen heeft Jérôme Déom overgenomen van MVV. De 22-jarige centrale middenvelder tekende voor 3 jaar. Déom werd opgeleid bij Standard en leek tijdens de play-offs 2 van het seizoen 2016-2017 onder leiding van Aleksandar Jankovic een toekomst te hebben bij de Rouches. Achteraf bleek dat niet het geval te zijn. Het voorbije seizoen was hij bij het Nederlandse MVV in tweede klasse een vaste waarde. (AR)

Ex-Club-doelman Ryan trekt naar Real Sociedad

Mathew Ryan (ex-Club Brugge, ex-KRC Genk) zet zijn carrière voort bij de Spaanse eersteklasser Real Sociedad. De Australische keeper tekende een contract tot medio 2023 (met optie op nog een extra seizoen) in het Baskenland en komt over van Brighton & Hove Albion. De club van Leandro Trossard leende hem het voorbije halfjaar al uit aan Arsenal, waar hij drie keer in actie kwam.

Ryan was eerder ook al in ons land actief. Hij verdedigde eerste twee seizoenen het doel van Club Brugge, waarna hij in 2015 naar Valencia trok. Die club stalde hem in 2017 zes maanden op uitleenbasis bij KRC Genk. Bij Real Sociedad wordt de Australiër een ploegmaat van Adnan Januzaj.

