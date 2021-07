Transfer Talk. Club Brugge denkt aan Idrissi, die voor 12 miljoen naar Sevilla ging - Antwerp rond met Noorse international - KVK versterkt zich met jonge Duitse spits

Antwerp rond met Noorse international

Een betere versie van Simen Juklerød, zo horen we. Antwerp heeft een persoonlijk akkoord met Birger Meling. De 26-jarige linksback is 19-voudig Noors international, speelde dinsdagavond nog 68 minuten mee in een vriendschappelijke match tegen Griekenland en staat in z’n thuisland hoog aangeschreven. Het enige struikelblok om tot een definitieve transfer te komen is de competitiesituatie in Frankrijk. Nîmes, eigendom van Meling, degradeerde vorig seizoen uit de Ligue 1, maar of het effectief moet zakken, is nog onduidelijk. Bordeaux en Angers moeten namelijk verplicht naar de Ligue 2 wegens financiële problemen. Hierdoor zou Nîmes misschien alsnog in de Ligue 1 kunnen blijven. Beide ploegen gingen echter in beroep. Zolang die situatie niet uitgeklaard is, blijft het moeilijk om de transfer af te ronden en zoekt Antwerp naar alternatieven. (MVS)