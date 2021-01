Transfer Talk. Cercle verhuurt Ueda aan Ligue 1-club - Nieuwe doelman voor Waasland-Beveren

Belgisch voetbal “Take the money and run”: onze chef voetbal ziet Antwerp afstappen van het casino-voet­bal

0:09 Onze chef voetbal zag dat Vanhaezebrouck een streep trekt onder play-off 1, maar ook dat Antwerp het casino niet meer binnenstapt. Dat net twee ‘brekers’ het licht zagen: symbolischer kan niet voor de Great Old. “‘Voetbal is geen roulette’, meent D’Onofrio. Take the money and run.”