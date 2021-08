Transfer Talk. Cercle huurt Matondo van Schalke 04 - Antwerp stelt Amerikaans international voor

Cercle Brugge huurt Matondo van Schalke 04

De aangekondigde offensieve versterking voor Cercle Brugge is er. De Vereniging bereikte een akkoord met Schalke 04 over de huur voor één seizoen (met optie tot aankoop) van vleugelaanvaller Rabbi Matondo. De weldra 21-jarige Welshe international speelde eerder voor Manchester City en staat sinds 2019 onder contract in Gelsenkirchen, maar werd vorig seizoen uitgeleend aan Stoke City. (LUVM)

Antwerp stelt met Amerikaanse international Sam Vines nieuwste aanwinst voor

Antwerp heeft zich versterkt met de 22-jarige linkerflankverdediger Sam Vines. De Amerikaanse international komt over van Colorado Rapids uit de Major League Soccer (MLS) en ondertekende op de Bosuil een contract voor drie seizoenen, met één jaar optie, zo maakte de club maandag bekend.

Met de overgang zou een bedrag van bijna twee miljoen euro gemoeid zijn. Vines is een vijfvoudig international die begin vorig jaar zijn debuut maakte voor de VS. Vorige week won hij nog met de nationale ploeg de Gold Cup, dat is het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied.

AA Gent leent Anderson Niangbo uit aan Sturm Graz

AA Gent leent zijn aanvaller Anderson Niangbo tot het einde van het seizoen uit aan het Oostenrijkse Sturm Graz, zo maakte de club bekend. De 21-jarige Ivoriaan moet er op zoek naar matchritme en speelminuten. Sinds hij in de winter van vorig jaar neerstreek in de Ghelamco Arena, kwam hij er niet verder dan 25 competitieduels, met daarin vier doelpunten en een assist. In Oostenrijk kennen ze Niangbo nog, want Gent haalde hem destijds weg bij RB Salzburg, dat hem uitleende aan reeksgenoot Wolfsberger AC. Daar was hij in 26 matchen goed voor negen goals en zeven assists.

Bij AA Gent heeft Niangbo nog een contract tot medio 2024.

Volledig scherm © Photo News

Rabbi Matondo (Schalke) op weg naar Cercle Brugge

Er is buitenlandse versterking op komst bij Cercle Brugge. Rabbi Matondo zou de overstap maken van Schalke 04. De 20-jarige Engelsman kwam twee jaar geleden naar Duitsland over uit de jeugd van Manchester City. De winger kostte toen zo’n 9 miljoen euro. In de Bundesliga scoorde hij 2 goals, het afgelopen half jaar werd hij verhuurd aan Stoke City. Meer details zijn nog niet bekend, wellicht gaat het om een uitleenbeurt.

Volledig scherm Rabbi Matondo. © Photo News

Shankland en Beerschot zijn bijna rond

Het ziet er alsmaar meer naar uit dat de Schot Lawrence Shankland (25) de nieuwe diepe spits van Beerschot wordt. Volgens onze informatie bereikten alle betrokken partijen inmiddels een voorakkoord. Shankland speelde afgelopen weekend al niet meer mee met Dundee United tegen Rangers. Officieel ontbrak de aanvaller wegens een heupblessure, maar in Schotland valt te horen dat hij zijn zinnen helemaal heeft gezet op een verhuis naar het Kiel. Dundee heeft eigenlijk ook weinig andere keuze dan mee te werken aan een transfer, want komende zomer loopt Shanklands contract af. Shankland is een viervoudig Schots international, die vorig seizoen acht keer scoorde in de plaatselijke hoogste klasse. Tijdens het voorbije EK zat Shankland niet in de Schotse selectie. (KDC)

Aron Sigurdarson verlaat Union voor het Deense Horsens

Aron Sigurdarson verlaat Union voor de Deense club AC Horsens. Dat maakte de Brusselse club maandag bekend. De 27-jarige IJslander kwam in december 2019 toe bij Union, van bij het Noorse Start. Hij kwam in totaal tot acht goals en vijf assists in 26 gespeelde matchen. Union kende de voorbije weken een knappe terugkeer in de hoogste voetbalklasse na 48 jaar afwezigheid. De Brusselaars tekenden voor 6/9 en staan momenteel samen met Oostende en Kortrijk aan kop van het klassement.

Krkic naar Vissel Kobe

Bojan Krkic heeft een nieuwe club gevonden. De intussen dertigjarige Spanjaard gaat in Japan aan de slag bij Vissel Kobe, het team van Rode Duivel Thomas Vermaelen. De aanvaller, ooit een toptalent bij FC Barcelona, heeft er de laatste jaren een erg wisselvallig parcours opzitten en zat sinds begin dit jaar zonder club.

Het jeugdproduct van de Catalanen slaagde er nooit helemaal in door te breken. Hij was behalve bij Barcelona ook actief bij AS Roma, AC Milan, Ajax, Stoke City, Mainz, Alaves en Montréal CF. Bij die laatste club vertrok hij begin 2021. Bij Vissel Kobe, momenteel derde in de Japanse J1 League, vindt hij zijn oud-ploegmakker Andrés Iniesta terug

Volledig scherm Bojan Krkic. © epa

Racing Genk leent Neto Borges uit aan Tondela

Neto Borges wordt door Racing Genk tot het einde van het seizoen, met aankoopoptie, uitgeleend aan het Portugese Tondela, zo maakte de club bekend.

De 24-jarige Braziliaanse verdediger werd in januari 2019 door de Genkies overgenomen van het Zweedse Hammarby. In Limburg kwam hij echter niet verder dan acht wedstrijden, de club leende hem vorig seizoen dan ook al uit aan het Braziliaanse Vasco da Gama, dat besloot de aankoopoptie niet te lichten.

Volledig scherm © BELGA

Tottenham deed bod op Lautaro (Inter)

De transfermarkt is aan het ontploffen. Ook Tottenham mengt zich gretig. De Spurs moeten op zoek naar een extra aanvaller om Harry Kane te overtuigen om te blijven. De Londense club heeft zijn zinnen gezet op Lautaro Martínez (23) van Inter. De Londenaars deden al een bod - dat wel al dateert van voor de push van Chelsea voor Romelu Lukaku - van zeventig miljoen euro. Laat de Italiaanse landskampioen z'n twee topspitsen vetrekken? Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Volledig scherm Lautaro en Lukaku. © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Sheffield United wil jonge centrumspits Jebbison op huurbasis bij zusterclub Beerschot stallen

Volgens de Britse krant The Sun wil Sheffield United de 18-jarige Canadees-Engelse centrumspits Daniel Jebbison een jaartje uitlenen aan zusterclub Beerschot. Jebbison kwam op het einde van vorig seizoen – toen Sheffield al zeker was van de degradatie - vier keer in actie in de Premier League. Daarbij scoorde hij één keer, de winning-goal tegen Everton. Op die manier werd hij zelfs de jongste speler ooit die scoorde bij zijn debuut als basisspeler in de Premier League. Maar om een echte vaste waarde te worden bij Sheffield lijkt het toch nog wat vroeg. Daarom wil Sheffield Jebbison laten rijpen bij Beerschot, dat op zijn beurt dringend nood heeft aan offensieve versterking. Ook de Engelse derdeklassers Sunderland, Doncaster en Burton zouden hengelen naar Jebbisons diensten, maar Beerschot lijkt een streepje voor te hebben. (KDC)

Volledig scherm Daniel Jebbison. © Twitter: Premier League

