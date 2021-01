Transfer Talk. Bundu officieel naar Kopenhagen - Papu Gomez van Atalanta naar Sevilla - Saint-Etienne wil Deli

Sevilla neemt Papu Gomez over van Atalanta

Sevilla heeft zich versterkt met de Argentijnse spelmaker Alejandro “Papu” Gomez. De vijfvoudige international komt voor zo’n 9 miljoen euro over van Atalanta Bergamo en ondertekende een contract tot 2024. De 32-jarige Gomez speelde sinds 2014 voor Atalanta, waarmee hij vorig seizoen de kwartfinales van de Champions League haalde. Ook Sevilla kan dat dit seizoen voor elkaar brengen. De Andaloesiërs treffen in de achtste finales van het kampioenenbal Borussia Dortmund.

KV Kortrijk haalt centrale verdediger Radovanovic

KV Kortrijk haalt er een centrale verdediger bij. Dat lijkt de 27-jarige Aleksandar Radovanovic te worden.

De Serviër werd in de zomer van 2018 door het Noord-Franse Racing Lens weggekocht bij Vojvodina. Hij speelde met Lens in de Ligue 2 alle wedstrijden tot hij voor lange tijd werd uitgeschakeld door een kruisbandblessure. Pas halfweg het volgende seizoen nam hij weer zijn plaats in in het hart van de defensie en promoveerde als tweede van de Ligue 2 naar de hoogste reeks in Frankrijk.

Daar kwam hij dit seizoen nog maar één keer in het team, voor de derby met leider Lille. Radovanovic (1m89) heeft bij Lens nog een contract tot juni 2022.

Ex-speler van Zulte Waregem tekent bij Bayern München

Dimitri Oberlin heeft een contract tot het einde van het seizoen bij Bayern München ondertekend. Hij gaat er spelen voor het tweede team dat uitkomt in derde klasse. De 23-jarige Zwitser, die vorig seizoen uitkwam voor Zulte Waregem, komt over van FC Basel.

Basel verhuurde Oberlin vorig seizoen aan Zulte Waregem. Aan de Gaverbeek kwam hij in 22 duels drie keer tot scoren. Afgelopen zomer keerde hij terug naar Basel, waar hij in de heenronde slechts één keer in actie kwam.

De in Kameroen geboren Oberlin werd enkele jaren geleden als een absoluut toptalent beschouwd. In het najaar van 2017 scoorde hij vier keer voor Basel in de groepsfase van de Champions League. In het voorjaar van 2018 behaalde hij ook zijn tot dusver enige cap voor Zwitserland.

Bundu officieel naar Kopenhagen, vindt RSCA oplossing voor Bakkali?

Mustapha Bundu (23) is officieel een speler van FC Kopenhagen. De man uit Sierra Leone wordt door paars-wit tot het einde van het seizoen uitgeleend. Kopenhagen dwong wel een (hoge) aankoopoptie af. Anderlecht wil zijn kern verder afslanken. Voor Zakaria Bakkali (24) is er belangstelling uit de Nederlandse competitie - Sparta Rotterdam wil hem - en vanuit Amerika. Hij zit in de B-kern. Nany Dimata (23) geniet belangstelling uit de Serie A. (PJC)

Kylian Hazard naar Charleroi?

Kylian Hazard is in beeld bij Charleroi. Hij werd bij Cercle Brugge op een zijspoor gerangeerd. Blijkbaar zijn de betrokken partijen het financieel nog niet eens geraakt. (AR)

Saint-Etienne wil Simon Deli (Club)

Er lijkt een oplossing in de maak voor Simon Deli. Sinds de terugkeer van Stefano Denswil naar Club Brugge is de Ivoriaanse verdediger overbodig geworden - in de laatste drie wedstrijden viel hij telkens naast de definitieve wedstrijdselectie - en nu zou Saint-Etienne, het huidige nummer zestien in de Ligue 1, de linkspoot willen overnemen.

Club haalde Deli in de zomer van 2019 weg bij Slavia Praag voor zo’n 2,5 miljoen euro. In zijn eerste seizoen ontpopte de 16-voudig Ivoriaans international zich tot een absolute sterkhouder centraal achterin bij blauw-zwart, maar dit seizoen was hij slechts een schim van de verdediger waarmee Jan Breydel aanvankelijk kennis maakte.

Gaich wil niet naar Antwerp

Adolfo Gaich (21) wordt niét de nieuwe spits van Royal Antwerp FC. De Argentijnse aanvaller, eigendom van CSKA Moskou, trok zelf de stekker uit de onderhandelingen met de Great Old. Gaich, eerder ook al in beeld bij Club Brugge en AA Gent, zou het naar verluidt niet zien zitten om in ons land te komen spelen.

De 1-voudig international zou volgens Italiaanse media dicht bij een overgang naar Benevento staan. De trainer van het huidige nummer 11 uit de Serie A, Filippo Inzaghi, dringt aan op zijn komst. Wat meteen betekent dat Antwerp nog op zoek moet naar een ander speerpunt.

Juklerød op verlanglijstje van Celta, ook Henry in beeld

Gratis en voor niets. Simen Juklerød (26) zou op het punt staan Antwerp te verlaten. De Noorse flank, wiens contract eind juni afloopt, staat volgens plaatselijke pers namelijk in de belangstelling van Celta de Vigo.

Bij Celta moet hij de opvolger worden van de Uruguayaan Lucas Olaza, die een vertrek probeert te forceren. Het zou naar verluidt wél de bedoeling zijn dat Juklerød het seizoen nog uitdoet op de Bosuil en pas komende zomer richting Spanje verkast. Eerder gooiden ook Bordeaux (Fra) en MLS-club New York City al een lijntje uit richting de middenvelder.

Onder Leko groeide Juklerød uit tot een van de basispionnen, maar desondanks lag een contractverlenging - ietwat verrassend - nooit op tafel. Gisteravond zat hij alvast niet op de spelersbus richting Eupen, al was dat naar verluidt een sportieve keuze.

Volgens Spaanse media heeft Celta de Vigo, dat op zoek is naar een scorende spits, ook belangstelling voor Thomas Henry, dit seizoen al goed voor zestien goals en vier assists. OHL “wenst niet te reageren op geruchten in verband met mogelijke transfers”. (MVS/HML)

Standard denkt aan Milan Corryn (ex-Anderlecht)

Hij is jong, gratis en Belg. Dus denkt Standard aan Milan Corryn om het middenveld verder te versterken. Hij verliet Anderlecht in 2018 voor het Slovaakse AS Trencin en ontpopte zich daar tot basisspeler. Maar zijn contract loopt eind dit jaar af. De Rouches willen zo anticiperen op een eventueel vertrek van een sterkhouder. Een doorbraak is er voorlopig echter nog niet. Ook binnen de club is er geen unanimiteit over het aantrekken van Corryn. (FDZ)

Youngsters van Man United en Aston Villa in beeld bij Club Brugge

In youth they trust. In de zoektocht naar een opvolger voor Krépin Diatta prijken twee stijlvolle namen op het verlanglijstje van Club Bruggen. Het gaat om wingers van Manchester United en Aston Villa.

Waasland-Beveren brengt bod uit op Noor Sivert Heltne Nilsen

Waasland-Beveren is nog steeds op zoek naar enkele versterkingen en de Noor Sivert Heltne Nilsen van het Zweedse Elfsborg sprong in het oog. De Waaslanders brachten al een bod uit op de 29-jarige verdedigende middenvelder. Voor Nilsen zou het zijn eerste opdracht buiten Scandinavië zijn.

