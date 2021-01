Transfer Talk. Botaka trekt naar Charleroi - DC United polste ook naar Marc Brys

Botaka trekt naar Charleroi

Charleroi heeft zich versterkt met Jordan Botaka. De 27-jarige winger van AA Gent wordt voor zes maanden gehuurd met een aankoopoptie. Botaka kwam vorige zomer over van Sint-Truiden waar hij sinds 2017 speelde. Bij Gent kon de Congolees nooit echt overtuigen. In 15 optredens kwam hij geen enkele keer tot scoren. Bij Sint-Truiden toonde hij wel zijn waarde. Daar was hij goed voor 18 doelpunten en 14 assists in drie seizoenen.

DC United polste ook naar Marc Brys

DC United, de Amerikaanse voetbalclub in de Major League Soccer die pas Hernan Losada als trainer heeft aangesteld, had eerder ook bij Marc Brys gepolst. De coach van OH Leuven wimpelde de interesse evenwel af: “Ik heb geluisterd zoals ik met iedereen doe, omdat dat een vorm van respect is. Maar ik vond dat voor mij persoonlijk niet de juiste stap. OH Leuven is voor mij een mooi project. Ik zag geen reden om dat af te breken. Waarmee ik niet de beslissing van Losada wil beoordelen. Die stap kan voor hem wel werken. Hernan is verstandig en ambitieus genoeg om te weten wat hem naar daar drijft. Amerika heeft een sportklimaat, de voetbalcompetitie daar is in opmars en de infrastructuur is prima. Het zal zeker voordelen hebben, al schat ik het niveau wel sportief minder hoog in dan Europa. Zo’n bod moet je sportief, financieel en familiaal afwegen. Ik zag dat persoonlijk niet zitten.” (BF/KDC)