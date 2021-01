Transfer Talk. Benteke blijft normaal bij Crystal Palace - Vranjes trekt naar Charleroi - Bushiri dicht bij terugkeer naar Eupen

Transfer TalkTot en met 1 februari loopt in België de wintertransferperiode. Het slot nadert dus. Halen onze clubs nog die broodnodige versterking? Of geraken ze alsnog van die overbodige speler verlost? En ook in het buitenland zullen er nog deals worden gemaakt. De belangrijkste transfergeruchten en de officiële deals ontdekt u in onze Transfer Talk.

Terugkeer Bushiri in de maak bij Eupen

Rocky Bushiri staat dicht bij een terugkeer naar AS Eupen. De 21-jarige centrale verdediger werd in 2018-2019 al eens aan de club uit Ostbelgien verhuurd door KV Oostende. Bushiri speelde bij de Panda’s een sterk seizoen naast Siebe Blondelle. Norwich nam Bushiri over van KVO om hem in het verlengde van die transactie uit te lenen aan eerst STVV en daarna KV Mechelen, waar hj na de eerste vier speeldagen nog slechts twee keer in actie kwam, waarvan voor het laatst op 17 december tegen Club Brugge. Door het uitvallen van Benoit Poulain en Jordi Amat zitten ze ‘Am Kehrweg’ krap inzake centrale verdedigers. (AR)

Volledig scherm Rocky Bushiri. © BELGA

Galatasaray huurt Henry Onyekuru opnieuw van Monaco

Henry Onyekuru, voormalig speler van Eupen en Anderlecht, wordt door Monaco opnieuw verhuurd aan Galatasaray. De Turkse topclub kan tot het einde van het seizoen rekenen op de 23-jarige Nigeriaan. Het bedong ook een aankoopoptie. Het wordt voor Onyekuru, die sinds de zomer van 2019 onder contract staat in het prinsdom, zijn derde huurperiode bij Galatasaray. Eerder verhuurde Everton hem in het seizoen 2018-2019 al eens aan de club uit Istanboel. En in het voorjaar van 2020 stuurde Monaco hem opnieuw naar Galatasaray. Bij Monaco kwam hij in de heenronde dit seizoen tot slechts 139 speelminuten in de Ligue 1, verdeeld over vier wedstrijden. Bij ‘Gala’ speelde hij eerder 56 wedstrijden, waarin hij 17 goals maakte en 8 assists gaf. In het seizoen 2018-2019 hielp hij de club de dubbel - titel en beker - winnen.

In België kwam de aanvaller in het seizoen 2016-2017 tot 22 goals bij Eupen. Een jaar later scoorde hij 9 keer in 19 matchen voor Anderlecht.

Volledig scherm Henry Onyekuru. © REUTERS

Mathieu De Smet langer bij Zulte Waregem

Mathieu De Smet (20) heeft een nieuw contract van twee seizoenen aan de Gaverbeek getekend. De jonge middenvelder die in het seizoen 2018/2019 zijn debuut maakte voor Zulte Waregem kiest daarmee voor een verlengd verblijf in het Regenboogstadion. Het jeugdprodcut scoorde vorig weekend nog zijn eerste goal in de Jupiler Pro League tegen OHL. De Smet blijft nu tot 2023 bij Zulte Waregem.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Benteke blijft normaal bij Crystal Palace

West Bromwich Albion legde een lijntje uit naar Christian Benteke, maar de kans is zo goed als onbestaande dat de spits Crystal Palace verlaat.

Nieuwkomer Jean-Philippe Mateta is nog niet speelklaar. En op dit moment is ‘Big Ben’ nog altijd titularis. Ook trainer Roy Hodgson rekent de komende zes maanden nog op onze landgenoot: “Ik denk niet dat de club interesse heeft om hem te laten gaan. Ik kijk er naar uit om hem te zien spelen dinsdagavond.”

Benteke wil niet vertrekken. Hij is straks einde contract bij Palace, maar wil zijn overeenkomst uitdienen. De komende maanden zal hij met Mateta, Zaha, Ayew en Batshuayi vechten om een plaats. Batsman staat lager in de pikorde.

West Brom informeerde bij Palace, maar begreep snel dat Benteke weinig zin had in een verhuis. (KTH)

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Mats Möller Daehli verlaat Genk voor Nürnberg

Racing Genk leent Mats Möller Daehli tot het einde van het seizoen uit aan Duitse tweedeklasser Nürnberg, dat ook een aankoopoptie bedongen heeft. De aanvallende middenvelder kwam vorige winter over van Sankt Pauli. De Noorse international speelde uiteindelijk acht wedstrijden voor Genk, zijn enige doelpunt maakte hij in maart vorig jaar in Oostende, in de laatste wedstrijd van het vorige seizoen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dennis naar FC Köln

Behoudens ongelukken verhuist Emmanuel Dennis (23) op huurbasis van Club Brugge naar het Duitse FC Köln. Er is een akkoord, later vandaag legt de Nigeriaan zijn medische tests af.

Volledig scherm © Photo News

Sanneh van Aarhus

De deal is rond. Anderlecht verhuurt Bubacarr Sanneh (26), door Luc Devroe destijds aangekocht voor 8 miljoen euro, aan het Deense Aarhus. Er is normaal geen aankoopoptie voorzien. Ook Mustapha Bundu (23) is op weg naar Scandinavië, al zijn die onderhandelingen minder ver gevorderd. FC Kopenhagen wil hem lenen met aankoopoptie, er zijn nog kapers op de kust. RSCA wil zo veel mogelijk centen recupereren: het betaalde in de zomer 3 miljoen voor de aanvaller uit Sierra Leone.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

En ook Ognjen Vranjes is weg. De Bosnische verdediger (31) trekt op huurbasis naar Charleroi. Vranjes heeft in het Lotto Park nog een contract tot 2022 en verdient er rond de 1.3 miljoen euro per jaar. Hij kwam in oktober vier keer in actie, maar verdween dan weer naar het achterplan. Charleroi, dat erg krap zit in de verdedigers, biedt nu een tijdelijke uitweg. (PJC)

Volledig scherm Ognjen Vranjes. © BELGA

29-jarige Noor voor Waasland-Beveren?

Waasland-Beveren heeft zijn zinnen gezet op Sivert Heltne Nilsen. De 29-jarige Noor is een defensieve middenvelder die op dit moment aan de slag is bij het Zweedse IF Elfsborg. De Waaslanders brachten al een bod uit, het is afwachten of ze hun slag kunnen slaan. In hun strijd om het behoud is versterking alvast meer dan welkom.

Palaversa van Man City naar Kortrijk

Ante Palaversa (20) tekent vandaag voor anderhalf seizoen bij KV Kortrijk. De Kroatische middenvelder werd in 2019 door Manchester City bij Hajduk Split gekocht voor 6,3 miljoen en meteen een seizoen uitgeleend aan KV Oostende. Na zijn blessure speelde hij er 19 wedstrijden. De eerste helft van dit seizoen werd Palaversa uitgeleend aan het Spaanse Getafe. (ESK/RN)

Volledig scherm Palaversa (links) aan de slag met Getafe. © Photo News