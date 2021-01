Transfer Talk. Benavente alweer weg bij Antwerp? - Anderlecht stalt winger opnieuw bij Emmen

Benavente alweer weg bij Antwerp?

Is Cristian Benavente alweer op weg naar de exit bij Antwerp? Volgens Mexicaanse media heeft Club America, ploeg van trainer Santiago Solari, interesse in de middenvelder. Antwerp huurt Benavente momenteel van het Egyptische Pyramids, maar de Peruaan van 26 kon nog niet overtuigen op de Bosuil. Solari kent Benavente, onder meer ex-Charleroi, nog van bij Real Madrid Castilla. (MVS)

Anderlecht verhuurt Luka Adzic opnieuw aan Emmen

Anderlecht stalt Luka Adzic voor de rest van het seizoen bij FC Emmen, de hekkensluiter in de Eredivisie. De 22-jarige Serviër werd vorig voorjaar ook al verhuurd aan de Nederlandse eersteklasser. In de heenronde van dit seizoen was hij op huurbasis aan de slag bij het Turkse Ankaragücü. Daar kwam hij de voorbije maanden tot twaalf optredens, maar geen enkele goal of assist.

Bij Emmen kwam hij vorig seizoen, mede door de uitbraak van het coronavirus, tot slechts drie duels. Daarin was de aanvallende middenvelder één keer trefzeker.

“Met Luka voegen we meer diepgang en aanvallende kwaliteiten toe aan de selectie”, reageerde Emmen-voorzitter Ronald Lubbers op de clubwebsite. “Bovendien kent hij het grootste deel van de groep al, net als de manier van spelen. Hij heeft zijn waarde hier vorig seizoen al bewezen, we hopen dat hij ons kan helpen in de strijd om handhaving.”

Anderlecht nam Adzic in de zomer van 2018 over van Rode Ster Belgrado. Bij paars-wit kon hij nooit doorbreken. Hij kwam er slechts zes maal in actie.

Fiorentina huurt Kevin Malcuit van Napoli

Fiorentina rekent tot het einde van het seizoen op de diensten van Kevin Malcuit. De 29-jarige rechtsachter wordt gehuurd van Napoli. Malcuit is voor Fiorentina de derde wintertransfer. Woensdag kondigde de club nog de komst van aanvaller Aleksandr Kokorin aan (zie onder).

Malcuit speelde sinds de zomer van 2018 voor het Napoli van Rode Duivel Dries Mertens. De Fransman kwam er in de heenronde van dit seizoen slechts twee maal in actie en mocht dus vertrekken. In eigen land speelde hij in verleden voor onder meer Monaco, Saint-Etienne en Lille. Fiorentina kon wel wat versterking gebruiken. La Viola staat na 19 speeldagen in de Serie A teleurstellend twaalfde.

Beerschot onderhandelt met Algerijnse middenvelder Ouadji

Beerschot zou volgens Algerijnse bronnen dicht bij een akkoord staan met de Algerijn Laid Ouadji. Op 22-jarige leeftijd heeft de polyvalente middenvelder van NA Hussein Day al een vijftigtal matchen op de teller in de Algerijnse hoogste klasse, ook komt hij als international uit voor de U23 van zijn land. De voetbalsite ‘Derniers Defenseurs’ maakte bekend dat Ouadji onderhandelt met Beerschot over de loonvoorwaarden voor een contract voor drie jaar.

Het is nog onduidelijk of Beerschot Ouadji nog tijdens deze wintermercato de overstap wil zien maken of dat de transfer pas komende zomer met het oog op volgend seizoen plaatsvindt. Het contract van Ouadji bij Hussein Day loopt tot 30 juni 2021. Als de deal rondkomt, zou Ouadji bij Beerschot zijn landgenoot Reda Halaimia treffen. (BF)

Fernando Llorente verlaat Napoli voor Udinese

De Spaanse aanvaller Fernando Llorente verkast in de Serie A van Napels naar Udinese. Dat maakte zijn nieuwe club bekend. De voormalige international, in 2010 wereldkampioen en twee jaar later Europees kampioen met Spanje, tekende voor anderhalf jaar.

De 35-jarige Llorente was sinds september 2019 een ploegmaat van Dries Mertens. Dit seizoen zat hij vooral aan de bank gekluisterd en bleef zijn bijdrage beperkt tot vijf invalbeurten, scoren deed hij niet. Eerder vond Llorente wel vlot de weg naar het doel voor Athletic Bilbao (2004-2013), Juventus (2013-2015), Sevilla (2015-2016), Swansea (2016-2017) en Tottenham (2017-2019).

Fiorentina werft Russische international Alexander Kokorin aan

Fiorentina heeft zich met de Russische international (48 caps) Alexander Kokorin versterkt. Dat meldde de Serie A-club. De 29-jarige aanvaller komt over van Spartak Moskou.

Met Kokorin haalt Fiorentina een “zware jongen” in huis. De ex-speler Van Dinamo Moskou en Zenit Sint-Petersburg zat van oktober 2018 tot september 2019 in de cel wegens geweldpleging. Samen met zijn broer en met collega-voetballer Pavel Mamaev raakte hij bij een uit de hand gelopen caféruzie slaags met twee hoge Russische functionarissen. Eén van hen werd met een stoel in het gezicht geslagen. Kort voordien had het dronken trio op straat al de chauffeur van een tv-presentatrice zwaar toegetakeld.

“Wat er in Rusland gebeurd is, was fout en ik heb er een hoge prijs voor betaald”, verklaart Kokorin op de website van zijn nieuwe werkgever. “Ik heb die bladzijde omgeslagen en wil me voortaan alleen nog maar op het voetbalveld in positieve zin een ‘bad boy’ tonen.”

Togui (KV Mechelen) op weg naar Tunis

William Togui (24) staat dicht bij een uitleenbeurt aan de Tunesische topclub Espérance Tunis. De Ivoriaanse spits van KV Mechelen reisde een week geleden af naar zijn thuisland om er zijn zieke moeder bij te staan, waardoor een transfer even het minst van zijn zorgen was. Zij stelt het na een operatie goed. Togui, die niet meer aan de bak kwam bij Malinwa, vliegt vandaag of morgen naar Tunis om er zijn medische testen af te leggen. Als die goed zijn, wordt hij tot eind dit seizoen verhuurd met een stevige aankoopoptie. (ABD)

Gamboa verlaat Waasland-Beveren voor vrouw en kind

Alexis Gamboa (21) speelt binnenkort opnieuw in zijn thuisland Costa Rica. De centrale verdediger trekt om een concrete reden de deur bij de Waaslanders achter zich dicht. Hij wordt voor de rest van het seizoen verhuurd aan Deportivo Alajuense, de club van Bryan Ruiz(ex-AA Gent), met een (lage) aankoopoptie. Gamboa werd recent vader, trouwde ook in Costa Rica en bracht zijn gezin naar België. Door te veel heimwee bracht hij vrouw en kind terug naar Costa Rica, waardoor hij enkele weken niet selecteerbaar was door quarantaine. Gamboa speelde in totaal 19 wedstrijden voor Waasland-Beveren, waarvan 15 basisplaatsen. Langs Beverse kant is de transfer rond. (SDG)

Centrale verdediger voor Kortrijk

KV Kortrijk haalt vandaag Aleksandar Radovanovic (27) binnen. De Serviër wordt voor anderhalf seizoen gehuurd bij Racing Lens. (ESK)

