Transfer Talk. Beerschot staat dicht bij huur van Sheffield United-talent Jebbison

Sheffield United wil jonge centrumspits Jebbison op huurbasis bij zusterclub Beerschot stallen

Volgens de Britse krant The Sun wil Sheffield United de 18-jarige Canadees-Engelse centrumspits Daniel Jebbison een jaartje uitlenen aan zusterclub Beerschot. Jebbison kwam op het einde van vorig seizoen – toen Sheffield al zeker was van de degradatie - vier keer in actie in de Premier League. Daarbij scoorde hij één keer, de winning-goal tegen Everton. Op die manier werd hij zelfs de jongste speler ooit die scoorde bij zijn debuut als basisspeler in de Premier League. Maar om een echte vaste waarde te worden bij Sheffield lijkt het toch nog wat vroeg. Daarom wil Sheffield Jebbison laten rijpen bij Beerschot, dat op zijn beurt dringend nood heeft aan offensieve versterking. Ook de Engelse derdeklassers Sunderland, Doncaster en Burton zouden hengelen naar Jebbisons diensten, maar Beerschot lijkt een streepje voor te hebben. (KDC)