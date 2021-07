Transfer Talk. Barcelona en Atlético onderhandelen over opmerkelijke ruildeal - Standard stalt middenvelder in Frankrijk

Barcelona en Atlético onderhandelen over ruildeal Griezmann-Saúl

Er is een opmerkelijke transfer op til. Barcelona en Atlético Madrid zijn in verregaande onderhandelingen over een ruildeal met Antoine Griezmann en Saúl Ñíguez als hoofdrolspelers, zo schrijven verschillende Spaanse media. Nu Barça het contract van Lionel Messi zal verlengen, hoopt het nog ruimte te maken in het loonbudget door Griezmann te laten gaan. De Franse international, die in 2019 nog voor 120 miljoen naar Barcelona vertrok, zou een terugkeer naar zijn ex-club Atlético wel zien zitten. Barça onderhandelt nu met de Madrilenen om een ruildeal, want zij willen in plaats van Griezmann middenvelder Saúl plus een geldsom binnen halen.

Saul Niguez

Standard stalt Eddy Sylvestre bij Franse tweedeklasser Pau

Standard verhuurt middenvelder Eddy Sylvestre tot het einde van komend seizoen aan de Franse tweedeklasser Pau. Dat maakten de Rouches bekend op hun website. De 21-jarige Fransman kwam vorig jaar in oktober toe bij Standard, maar speelde uiteindelijk slechts één wedstrijd, diezelfde maand op het veld van Sint-Truiden. Voordien speelde hij in eigen land voor Marseille, Nice en Auxerre. Pau werd vorig seizoen veertiende in de Ligue 2.

Deinze haalt jonge spits op bij Antwerp

KMSK Deinze heeft zich voor het nieuwe seizoen versterkt met spits Ruben Geeraerts. De twintigjarige aanvaller komt over van Antwerp, waar hij zich niet kon doorzetten. Hij ondertekende een contract voor één seizoen, met een optie op nog een extra seizoen, en is al de zevende nieuwkomer bij Deinze.

“Ik ben heel tevreden met deze transfer”, zei Geeraerts in een eerste reactie. “Ik ken de coach (Wim De Decker, red.) al van bij Antwerp. Deinze zelf is enerzijds ook een uitdagende club waar ik mijn kansen wil grijpen, en anderzijds ook een echte familieclub waar ik me ongetwijfeld thuis zal voelen.”

Deinze, dat vorig seizoen als vijfde eindigde in 1B, haalde eerder deze zomer ook al doelman Tim Verwaal (Cercle Brugge), verdedigers Denis Prychynenko (Beerschot), Nathan Fuakala (Club NXT) en Christophe Janssens (Westerlo) en middenvelders Jelco Schamp (Zulte Waregem) en Djihad Bizimana (Waasland-Beveren) aan boord.

Nice haalt Nederlandse international Calvin Stengs weg bij AZ

Nice neemt de Nederlandse international Calvin Stengs over van AZ. Dat maakte de Zuid-Franse club woensdag bekend. De 22-jarige winger tekende een contract voor vijf jaar. Met de transfer is naar verluidt een som van 12 tot 15 miljoen euro gemoeid. Stengs is een jeugdproduct van AZ. In december 2016 debuteerde hij er in het eerste elftal. Sindsdien speelde hij 113 wedstrijden. Daarin was hij goed voor 24 goals en evenveel assists. Stengs heeft zeven interlands gespeeld voor Oranje, maar zat voor het afgelopen EK niet in de selectie. Wel bereikte hij eind mei met Jong Oranje de halve finales van het EK U21.

Calvin Stengs