Transfer Talk. Barcelona en Atlético onderhandelen over opmerkelijke ruildeal - Nice haalt Calvin Stengs weg bij AZ

EK voetbal “Ik zal me nooit veront­schul­di­gen voor wie ik ben”: Rashford zorgt voor krop in de keel met zeer emotionele boodschap na penalty-fiasco

13 juli Marcus Rashford (23) heeft via zijn social media voor het eerst gereageerd na de EK-finale, die Engeland verloor van Italië. De spits van Manchester United miste zijn penalty in de strafschoppenreeks en was in de nasleep online het slachtoffer van racisme. “Die strafschop moest beter. Maar ik zal me nooit excuseren voor wie ik ben of waar ik vandaan kom.”