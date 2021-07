Transfer talkHet nieuwe voetbalseizoen gaat bijna van start, en dus draait ook de transfermolen op volle toeren. Welke smaakmakers vertrekken uit de Jupiler Pro League? Wie gooit met de miljoenen? Alle transferontwikkelingen in binnen- én buitenland volgt u dagelijks in onze Transfer Talk.

“Barcelona bood Griezmann al aan bij vier topclubs”

FC Barcelona is halsstarrig op zoek naar een nieuwe club voor Antoine Griezmann. Volgens de Franse sportkrant L’Équipe is de 30-jarige Franse spits al bij vier topclubs aangeboden. De Catalaanse grootmacht zou gaan aankloppen zijn bij Manchester City en Tottenham. Ook Juventus werd aangesproken, zij verwierpen een ruildeal met Paulo Dybala. Atlético Madrid - Griezmann speelde er tussen 2014 en 2019 alvorens Barça hem voor 120 miljoen euro wegkaapte - is de vierde club in het rijtje. Er was eerst sprake van een ruildeal met Saul, maar ook dat liep op de klippen. Griezmann zelf ziet een terugkeer naar Atlético echter zitten, coach Diego Simeone zei bij AS dat Atlético het financiële plaatje zal bestuderen. “Klaar om terug te keren”, klinkt het op de cover van L’Équipe.

Barça is genoodzaakt om Griezmann - die in Camp Nou nooit echt kon imponeren - van de hand te doen. Door haar penibele financiële situatie kan het geen nieuwe spelers - onder wie de transfervrije Sergio Agüero en Memphis Depay - inschrijven. Voor het totaal aan salarissen geldt in Spanje een plafond, dat jaarlijks wordt vastgesteld. De coronacrisis bracht de limiet naar beneden, wat zware gevolgen heeft voor Barcelona. Ook het nieuwe contract van Lionel Messi is daardoor nog niet in orde. Een vertrek van Griezmann en eventueel Dembélé moet de loonlast verminderen. Barça-voorzitter Laporta zou volgens Mundo Deportivo de Barça-selectie zelfs zwaar onder druk zetten om loon in te leveren.

Volledig scherm Antoine Griezmann. © AP

Union heeft oplossing gevonden voor Ferber

Na het aantrekken van Felipe Avenatti was het meer dan duidelijk dat er ook dit seizoen geen plaats was voor Roman Ferber bij Union. De Brusselaars leenden de 28-jarige aanvaller, die een verleden heeft bij o.a. Moeskroen en Charleroi, vorig seizoen uit aan Francs Borains. Donderdag raakte bekend dat Ferber een nieuwe club heeft gevonden. Hij tekende een tweejarig contract bij eerstenationaler Mandel United. (DCL)

Club Brugge stalt Krmencik in Tsjechië

Michael Krmencik vertrekt wellicht definitief bij Club Brugge. De landskampioen leent de spits uit aan Slavia Praag, de club uit Krmenciks thuisland Tsjechië. Als Slavia Praag zich kwalificeert voor de Champions League, wordt de aankoopoptie van 2,5 miljoen euro automatisch gelicht. Het voorbije halve seizoen leende Club Krmencik al uit aan het Griekse PAOK. Anderhalf jaar geleden kocht Club hem voor 6 miljoen euro bij Viktoria Pilzen. (TTV)

Volledig scherm Krmencik. © BELGA

KV Mechelen dicht bij definitieve transfer Shved

KV Mechelen staat op het punt om Marian Shved (24) definitief over te nemen van Celtic Glasgow. De voorbije dagen doken er op sociale media beelden op van de Oekraïense winger Achter de Kazerne. Daar houdt hij zijn conditie op peil door individuele loopsessies af te werken - Shved kreeg een loopprogramma van de staf. Een akkoord is er voorlopig nog niet, maar er wordt wel snel een doorbraak verwacht. Als de transfer rond is, is het (inkomende) huiswerk van KVM helemaal af. Shved speelde vorig seizoen al op huurbasis bij Malinwa, waarvoor hij na een moeilijke start toch nog vijf keer scoorde en drie assists gaf in 24 matchen. (ABD)

Volledig scherm © Photo News