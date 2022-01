Transfer Talk. Badji (Club) op verlanglijstje Charleroi - KV Mechelen wil Klauss huren - Newcastle betaalt 50 miljoen euro voor Lyon-middenvelder

Antwerp Ritchie De Laet vertelt openhartig over woelige jeugd: “Zelfs een nacht in de cel doorge­bracht”

Ritchie De Laet maakt vanavond een opvallend optreden in het Tv-programma Kantine, op Play Sport Open. Het boegbeeld van Antwerp vertelt aan interviewer Eric Goens onder meer openhartig over zijn bij momenten woelige jeugd. “Ik was geen brave jongen”, aldus De Laet. “Op een gegeven moment heeft mijn papa me zelfs aangegeven bij de politie.”

