Transfer Talk. Antonio Rüdiger tekent contract van vier seizoenen bij Real Madrid

Het seizoen zit er - in clubverband - helemaal op en dus kan ook de transfermarkt stilaan op volle toeren beginnen draaien. Op deze pagina zit u goed voor de laatste nieuwtjes in binnen- en buitenland.

Rüdiger tekent contract van vier seizoenen bij Real Madrid

Antonio Rüdiger verruilt Chelsea voor Real Madrid. Dat heeft de winnaar van de Champions League op Twitter aangekondigd. De Duitse centrale verdediger van de Blues was transfervrij en tekent een contract van vier seizoenen bij de club van Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard. Rüdiger was een vaste steunpilaar achterin onder Thomas Tuchel en won in 2021 de Champions League met Chelsea. Dit seizoen ging hij eruit in de kwartfinales van het kampioenenbal tegen zijn nieuwe ploegmaats van Real Madrid.

Salernitana verlengt contract van Franck Ribéry na behoud

De voormalige Franse stervoetballer Franck Ribéry zal ook volgend seizoen de kleuren van Salernitana verdedigen. De club uit de Serie A bevestigt woensdag dat zijn contract automatisch is verlengd nu het behoud is verzekerd.

De inmiddels 39-jarige Ribéry speelt sinds vorige zomer voor Salernitana nadat zijn verbintenis bij Fiorentina na twee seizoenen niet werd verlengd. Op de laatste speeldag verzekerde promovendus Salernitana zich van een nieuw seizoen in de Italiaanse hoogste klasse. Dat was de club bij de twee eerdere promoties, in de jaren 40 en eind jaren 90, niet gelukt.

Ribéry, die vooral naam maakte bij Bayern München (tussen 2007 en 2019), kwam afgelopen seizoen 23 keer in actie in de Serie A. De winger scoorde niet, maar gaf wel drie assists.

Salernitana's Franck Ribery in action during the Italian Serie A soccer match between Salernitana and Bologna at the Arechi stadium in Salerno, Italy, Saturday, Feb. 26, 2022.

Bale na negen jaar weg bij Real Madrid

Gareth Bale neemt na negen jaar afscheid van Real Madrid. Dat heeft de 32-jarige aanvaller bevestigd in een brief aan de fans van de club. “Ik schrijf dit bericht om al mijn (voormalige) teamgenoten, trainers, staf en de fans te bedanken”, opent hij zijn statement. “Ik kwam hier negen jaar geleden aan als een jonge man die zijn droom wilde verwezenlijken om te spelen voor Real Madrid. Om dit witte tenue te dragen en in Santiago Bernabéu te spelen, om titels te pakken en te doen waar deze club om bekendstaat: de Champions League winnen. Ik kan nu terugkijken en zeggen dat deze droom werkelijkheid is geworden en nog veel, veel meer.”

Bale streek in de zomer van 2013 neer bij Real, dat een toenmalig recordbedrag van 100 miljoen euro aan Tottenham betaalde. De Welshman vormde in zijn eerste seizoenen een drietand met Cristiano Ronaldo en Karim Benzema, maar de laatste jaren werd Bale - mede door blessures - steeds meer een paria bij de Koninklijke. Hij won in Madrid onder meer drie landstitels en vijf keer de Champions League.

Pogba verlaat Man United een tweede keer

Paul Pogba (29) heeft zijn laatste wedstrijd in het shirt van Manchester United gespeeld. De Franse middenvelder verlengt zijn aflopende contract op Old Trafford niet en wandelt zo een tweede keer gratis en voor niets de deur uit. Dat deed hij ook al in de zomer van 2012, toen hij transfervrij naar Juventus trok na een dispuut tussen toenmalig Man United-manager Sir Alex Ferguson en Pogba’s toenmalige makelaar, wijlen Mino Raiola. Volgens Italiaanse bronnen is Pogba ook deze keer op weg naar Juventus, dat in 2016 nog 105 miljoen euro voor hem ving... van Manchester United.

Baas La Liga: “Barça kan Lewandowski helemaal niet kopen”

De flirt van Barcelona met Robert Lewandowski zorgde al voor verbazing bij Bayern-icoon Uli Hoeness en nu heeft Javier Tebas, baas van La Liga, een duit in het zakje gedaan. “Barça kan hem nu helemaal niet halen.”

Lewandowski liet aan het einde van de Duitse competitie weten dat hij, ondanks een nog één jaar doorlopend contract, graag zou vertrekken bij Bayern München. Barcelona wordt sindsdien veelvuldig als nieuwe werkgever genoemd.

“Ze weten wat de moeten doen”, aldus Tebas volgens Marca. “Ze kennen onze financiële regels en zullen eerst moeten zorgen dat ze geld binnen krijgen. De regels zijn er om grote economische problemen te voorkomen. Ik weet niet of ze De Jong, Pedri of Pepito Pérez gaan verkopen, maar op dit moment kunnen ze hem niet vastleggen.”

Barcelona-voorzitter Joan Laporta heeft intussen al geprikkeld gereageerd op de uitspraken van Tebas. “Met alle respect, maar ik wil de voorzitter van La Liga eraan herinneren dat hij de belangen van de competitie en de clubs moet verdedigen”, aldus Laporta. “Met opmerkingen over of Barcelona wel of niet spelers kan aantrekken, schaadt hij de belangen van onze club. Ik weet niet of hij dat bewust of onbewust doet. Als hij dat bewust doet, dan is het duidelijk dat hij onze belangen wil schaden. Als hij het onbewust doet, is het weer een bewijs van zijn verbale incontinentie. De voorzitter wil blijkbaar graag in de schijnwerpers staan, maar dat is niet zijn plaats.”

Robert Lewandowski.

Chiellini kiest voor Amerikaanse club

De Italiaanse voetbalveteraan Giorgio Chiellini vervolgt zijn carrière in de Verenigde Staten. De 37-jarige verdediger tekent volgens ESPN een contract bij Los Angeles FC in de Major League Soccer. Hij zou deze week al zijn handtekening zetten onder een contract.

Chiellini neemt vanavond afscheid als international in de wedstrijd tussen Italië en Argentinië op Wembley. Hij heeft al zijn laatste duel voor Juventus achter de rug, de club waarvoor hij zeventien jaar voetbalde en waarmee hij negen keer kampioen werd, vijf keer de beker van Italië won en twee keer de finale van de Champions League bereikte.

Giorgio Chiellini.

OHL ziet huurcontracten aflopen

We zijn 1 juni, wat betekent dat de huurcontracten bij OH Leuven ten einde zijn gelopen. De club liet weten de daarbij horende aankoopopties van Alexis De Sart, Sory Kaba, Alex Runarsson, Thibault Vlietinck en Cedric Gbo niet te lichten, maar “dit sluit een verlengd verblijf van sommige van deze spelers niet uit.” De spelers keren dus voorlopig terug naar hun clubs. Het is mogelijk dat OHL nog verder onderhandelt met clubs en spelers over gunstigere voorwaarden. Sory Kaba en Alex Runarsson waren vorig seizoen beiden onbetwist titularis bij OHL. (NVE)

Sory Kaba.