Transfer Talk. Anderlecht verhuurt Vlap aan Twente - Amerikaanse linksachter tekent voor drie jaar bij Antwerp

VoetbalHet nieuwe voetbalseizoen ging intussen van start, maar de transfermolen draait nog steeds op volle toeren. Welke smaakmakers vertrekken uit de Jupiler Pro League? Wie gooit met de miljoenen? Alle transferontwikkelingen in binnen- én buitenland volgt u dagelijks in onze Transfer Talk.

Michel Vlap naar Twente

De deal is rond. Michel Vlap, die net als onder meer Elias Cobbaut niet aanwezig is in Albanië, trekt naar FC Twente. Het gaat om een uitleenbeurt. Het is enkel nog wachten op zijn medische testen alvorens de transfer officieel wordt gemaakt. Vlap speelde vorig seizoen op uitleenbasis bij Arminia Bielefeld. In Duitsland kon hij te zelden zijn stempel drukken, ook bij Anderlecht moet hij niet meteen op speelkansen rekenen. (PJC)

Volledig scherm Michel Vlap. © BELGA

Belgische belofte-international Amadou Onana trekt naar Lille

De Belgische belofte-international Amadou Onana verlaat Hamburg en trekt naar Lille, zo heeft de Franse voetbalclub donderdag bekendgemaakt. Onana heeft een contract tot 2026 ondertekend bij de Franse landskampioen.

“Het is de droom van elke speler om in de Ligue 1 te spelen, in een club met de geschiedenis van LOSC, de kampioen van Frankrijk die volgend jaar zal deelnemen aan de Champions League. Het zijn magische momenten. Alleen al dromen van het horen van de hymne bezorgt me kippenvel”, zo reageert Onana in een persmededeling van de club.

De 19-jarige Onana speelde in de jeugdreeksen voor Anderlecht, White Star Brussel en Zulte Waregem alvorens hij in 2017 naar het Duitse Hoffenheim trok om om zijn opleiding af te maken. Die club verliet hij in juli 2020 voor Hamburg. In de Duitse tweede klasse beleefde de defensieve middenvelder zijn doorbraak. Hij speelde 26 wedstrijden en maakte drie doelpunten.

De goede prestaties van Onana kregen ook een vervolg bij de nationale belofteploeg. In juni vierde hij zijn eerste selectie. Met succes. Tijdens de kwalificatiematch voor het EK U21 droeg Onana de aanvoerdersband en wist hij de netten te vinden in een 1-3 zege in en tegen Kazachstan.

Volledig scherm Amadou Onana. © BELGA_HANDOUT

Amerikaanse linksachter tekent voor drie seizoenen bij Antwerp

Antwerp heeft een akkoord bereikt met MLS-club Colorado Rapids omtrent de overgang van linksback Sam Vines. De Amerikaanse linksachter tekent na z'n medische testen een contract voor drie seizoenen met optie op een extra jaar. Vines debuteerde in 2020 voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten, waarmee hij afgelopen weekend nog de Gold Cup won.

Doelman Allison langer bij Liverpool

Liverpool is volop bezig om sterkhouders langer aan zich te binden. Zo heeft na Trent Alexander-Arnold en Fabinho nu ook keeper Alisson Becker een nieuw langdurig contract ondertekend. Het zou gaan om een overeenkomst tot medio 2027.

De Braziliaanse doelman gaf op de clubwebsite dat het een makkelijke keuze was om zijn contract te verlengen: “Ik heb niet veel tijd verspild aan erover nadenken. De afgelopen drie jaar hebben de club en ikzelf wederzijds vertrouwen in elkaar opgebouwd.”

Alisson staat voor zijn vierde seizoen op Anfield. Hij maakte destijds de overstap van AS Roma. In het seizoen 2019-2020 pakte Liverpool met de Braziliaan onder de lat de langverwachte eerste titel in 30 jaar. De voetbaljaargang voordien wonnen ze samen de Champions League.

Beerschot mikt op Schotse spits

De viervoudige Schotse international Lawrence Shankland (25) zou weleens de nieuwe spits van Beerschot kunnen worden. Volgens de Britse krant The Daily Mail heeft Beerschot al een bod van een kleine 600.000 euro uitgebracht op de speler van Dundee United. Op het Kiel bevestigt men dat er effectief interesse is.

Shankland is een voormalige ploegmaat van Beerschotverdediger Frederic Frans, die ook nog even voor Dundee voetbalde. Vorig seizoen was Shankland goed voor acht doelpunten in de Schotse hoogste klasse. Shankland is in de zomer van 2022 einde contract en zou open staan voor een nieuwe uitdaging.

Ondertussen streek de 19-jarige wingback Femi Seriki (van zusterclub Sheffield United) neer op het Kiel. Seriki trainde al mee. De verwachting is dat er zeer weldra een huurovereenkomst op papier wordt gezet.

Kasimpasa pikt transfervrije Bruma op bij Wolfsburg

De Nederlandse verdediger Jeffrey Bruma zet zijn carrière voort bij Kasimpasa. De Turkse eersteklasser nam de 29-jarige Bruma transfervrij over van Bundesliga-club Wolfsburg. Hij ondertekende een contract voor twee seizoenen, met een optie op nog een extra seizoen.

De 25-voudig Nederlands international kwam al voor een hele reeks clubs uit als profvoetballer. Zijn jeugdopleiding kreeg hij bij Feyenoord en Chelsea. Vervolgens volgden passages bij Leicester City, Hamburg en PSV. In de zomer van 2016 streek hij neer in Wolfsburg. Mede door blessures was hij de voorbije jaren nooit onbetwist basisspeler bij het team van onze landgenoten Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw en Aster Vranckx. Hij werd ook uitgeleend aan Schalke en Mainz.

Kasimpasa beëindigde de Turkse Süper Lig vorig seizoen op een tegenvallende veertiende plaats. Onze landgenoot Mickaël Tirpan staat er ook onder contract. Hij werd in de terugronde van vorig seizoen uitgeleend aan het Nederlandse Fortuna Sittard.

Antwerp dicht bij nieuwe spits: Eggestein arriveert vandaag in ons land

Stelt Antwerp deze week nog haar opvolger voor Dieumerci Mbokani voor? Johannes ‘Jojo’ Eggestein (23) lijkt namelijk goed op weg om de nieuwe centrumspits van de Great Old te gaan worden. Een akkoord is er nog niet, maar dat de snelle Duitse aanvaller van Werder Bremen vandaag in ons land arriveert, is veelzeggend. Antwerp is er van overtuigd dat de deal nakend is en wil de definitieve transfer graag deze week nog afronden.

Eggestein - jeugdproduct van Bremen - stond in Duitsland enkele jaren geleden bekend als een supertalent, ondermeer Manchester United en Liverpool volgden hem. Hij doorliep ook alle jeugdreeksen bij Die Mannschaft. De voorbije jaren speelde hij 47 wedstrijden (5 goals) in de Bundesliga, maar vorig seizoen werd hij door Bremen uitgeleend aan het Oostenrijkse LASK Linz. Daar zou hij meer speelkansen zou krijgen. En effectief: in 39 wedstrijden scoorde Eggestein 20 keer, hij gaf ook 9 assists. Eén van die goals was in de Europa League tegen Antwerp. Op de Bosuil moet hij voorin een extra wapen voor Brian Priske worden. (MVS)

Volledig scherm Johannes Eggestein (L) © EPA

Club wil Collado enkel huren mét aankoopoptie

Barça B-aanvoerder Alex Collado (22) ziet een tijdelijke verhuis naar Brugge helemaal zitten, alleen wil Club ook een aankoopoptie in het huurcontract van de Spanjaard zien. En dus wordt er volop onderhandeld met FC Barcelona - eerder gaf de Spaanse topclub Collado al toestemming om verhuurd te worden. Afwachten of blauw-zwart haar slag slaat. Hoewel de offensieve middenvelder zélf ook aangaf volgend seizoen naar Barça terug te keren, wil de landskampioen toch perspectief op een toekomstige overname van het talent. Huren zonder aankoopoptie is iets wat de Bruggelingen traditioneel liever niet doen. Lukt het Club niet om Barça te overtuigen, dan richt het zich straks op andere lopende dossiers. Blauw-zwart wil Collado enkel huren als ze ook een aankoopoptie in het contract kan bedingen. Intussen werd een overeenkomst met de speler in kwestie bereikt. Die verdiende vorig seizoen 400.000 euro bij Barça B, een bedrag dat mits de overgang naar het A-elftal van Ronald Koeman tot 1,2 miljoen euro zou worden opgetrokken. Dat hoeft evenwel niet te betekenen dat blauw-zwart het linksbenige talent straks meer dan een miljoen aan loon zal betalen, als de transfer nog zou doorgaan tenminste. (TTV)

Volledig scherm Alex Collado. © AFP

OHL haalt Rezaei

OH Leuven heeft zich versterkt met Kaveh Rezaei (29). Het neemt de Iraanse spits over van Club Brugge, dat hem de afgelopen twee seizoenen uitleende aan Charleroi. Rezaei tekende aan Den Dreef een contract voor één seizoen, met optie op een extra jaar.

