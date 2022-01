Transfer Talk. Anderlecht speelt Harwood-Bellis alweer kwijt

Transfer TalkDe wintermercato is officieel geopend. Van 4 tot en met 31 januari kunnen de clubs transfers doen en zullen ook enkele internationale dossiers (Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Erling Braut Haaland) stof doen opwaaien. Bij HLN.be zit je op de eerste rij om al het transfer gerelateerde nieuws uit onze competitie en in het buitenland op te volgen.

Harwood-Bellis weg bij Anderlecht

De kans is zeer reëel dat Taylor Harwood-Bellis zijn laatste wedstrijd voor Anderlecht al gespeeld heeft. Stoke City wil de centrale verdediger namelijk weer naar Engeland halen. Vanmiddag was Harwood-Bellis alvast niet van de partij in de oefenwedstrijden van Anderlecht tegen Westerlo en Zulte Waregem. Paars-wit huurt Harwood-Bellis, die dit seizoen 19 keer in actie kwam en goed was voor twee assists, van Manchester City.

Volledig scherm © Photo News

Matthias Verreth ruilt Waasland-Beveren voor FC Eindhoven

Matthias Verreth speelt voor de rest van het seizoen voor FC Eindhoven. Dat maakte de Nederlandse tweedeklasser vandaag bekend. De 23-jarige middenvelder verlaat Waasland-Beveren, waar hij in de heenronde slechts negen keer in actie kwam. Verreth kreeg zijn jeugdopleiding bij Lierse en PSV en kwam in de zomer van 2019 op de Freethiel terecht. Een echte doorbraak bleef uit en Waasland-Beveren verhuurde de aanvallende middenvelder in de terugronde van vorig seizoen aan de Deense tweedeklasser Kolding. Deze zomer keerde hij terug op de Freethiel.

FC Eindhoven staat na 21 speeldagen in de Nederlandse Keuken Kampioen Divisie achtste, de laatste plek die recht geeft op deelname aan de play-offs. Met Brian De Keersmaecker speelt er nog één landgenoot bij FC Eindhoven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Origi past voor Newcastle

Enkel bij een geweldig bod is Liverpool zinnens om Divock Origi deze winter te laten vertrekken. Het contract van de Duivel op Anfield loopt straks af, maar er is een optie. Als hij een bepaald aantal matchen speelt, wordt het automatisch verlengd met een jaar. Voorlopig zit hij nog niet aan dat quotum. Italiaanse clubs als Lazio polsten de voorbije weken, maar Origi wil liefst in Engeland blijven. Voor Newcastle haalt hij voorlopig de neus op. Origi is al een maand out met een knieblessure. (KTH)

Volledig scherm Divock Origi. © Photo News

Officieel: Lorenzo Insigne trekt naar MLS

Lorenzo Insigne, ploegmaat van Dries Mertens bij Napoli, trekt na dit seizoen transfervrij naar de Amerikaanse MLS. De 30-jarige Italiaanse flankaanvaller zal er een contract van vijf jaar tekenen bij Toronto FC, de club van ex-Genkspeler Alejandro Pozuelo. Dat werd vandaag officieel bekend gemaakt. Insigne zou er 11,5 miljoen euro netto per seizoen gaan verdienen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wesley verlaat Club Brugge en trekt naar Braziliaanse Internacional

De tweede periode van Wesley Moraes (25) bij Club Brugge was van korte duur. Na een uitleenbeurt van een halfjaar gaat blauw-zwart het contract van de Braziliaanse spits ontbinden. Wesley, nog altijd eigendom van Aston Villa, trekt voor één jaar op huurbasis naar Internacional, een middenmoter in zijn thuisland. Eerder leek hij op weg naar Palmeiras, maar Wesley en de club raakten het niet eens over zijn salaris. Vandaag poseerde hij in tenue van Internacional. (TTV)

Volledig scherm Wesley poseert in tenue van Internacional. © Instagram

Kayembe van Eupen naar Watford

Eupen is een belangrijke schakel kwijt. Middenvelder Edo Kayembe verkast naar het Engelse Watford. De Congolese international wordt daar al de derde aanwinst van deze wintermercato. Bij Eupen was hij dit seizoen een vaste waarde, maar half december viel hij geblesseerd uit, waardoor hij de laatste wedstrijden van de panda’s miste. Kayembe kwam in de zomer van 2020 over van Anderlecht.

Watford staat momenteel maar net boven de degradatiezone in de Premier League. De troepen van Claudio Ranieri pakten amper 13 punten in 18 matchen. Kayembe komt er onder meer ex-Jupiler Pro League-spelers Dennis en Troost-Ekong tegen. Christian Kabasele kwam al een tijdje niet meer in actie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Genk haalt Ivoriaan Ouattara

Racing Genk heeft z’n eerste wintertransfer afgerond. De Limburgers nemen de 21-jarige Ivoriaan Aziz Ouattara Mohammed over van het Zweedse Hammarby - hij tekende een contract tot de zomer van 2026 in Limburg.

Ouattara is een sterke defensieve middenvelder, een profiel dat nog ontbrak in de Genkse kern. Qua speelstijl wordt hij in Zweden vergeleken met zijn Ivoriaanse voorganger bij Hammarby, Odilon Kossounou. Die verruilde afgelopen zomer Club Brugge voor het Duitse Bayer Leverkusen, dat transferbedrag kan oplopen tot 30 miljoen euro. Volgens Zweedse media zou Genk bijna 3 miljoen euro neertellen voor Ouatara. (KDZ)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Aziz Ouattara Mohammed © Hammarby Fotboll

Coutinho rond met Aston Villa (en dat is goed nieuws voor Ferran Torres)

FC Barcelona zal Ferran Torres kunnen registreren. De Spaanse topclub, die zeer krap bij kas zit, heeft immers een oplossing gevonden voor Philippe Coutinho. De Braziliaan gaat op huurbasis voor Aston Villa voetballen. De Premier League-club neemt het grootste deel van zijn loon over - in Spanje had hij een gegarandeerd salaris van 115 miljoen over vijf jaar. Een welgekomen financiële meevaller dus voor Barça, die ruimte maakt voor de van Man City overgenomen Torres.

In Villa Park vindt Coutinho met manager Steven Gerrard overigens z’n ex-ploegmakker van bij Liverpool terug. De Reds verkochten de aanvallende middenvelder in 2018 voor zo’n 140 miljoen aan Barça, maar in Catalonië kon de Braziliaan die hoge som nooit rechtvaardigen.

Volledig scherm Coutinho, dit seizoen bij Barça. © Photo News

Volledig scherm Gerrard en Coutinho bij Liverpool. © Photo News

Newcastle heeft z’n eerste aanwinst na overname beet: Trippier komt over van Atlético Madrid

Kieran Trippier versterkt de rangen van Newcastle United. De Engelse international komt over van Atletico Madrid en is de eerste aanwinst van de Magpies na de overname van de club door een Saoedisch investeringsfonds in oktober.

De 31-jarige Trippier speelde sinds 2019 voor Atletico, waarmee hij vorig seizoen Spaans kampioen werd. De rechtervleugelverdediger droeg het shirt van de Colchoneros in 86 wedstrijden. Hij heeft ook een verleden bij Tottenham (2015-2019) en Burnley (2012-2015).

In Newcastle zette Trippier, goed voor 35 caps, zijn krabbel onder een contract tot juni 2024. Zijn nieuwe team staat met 11 punten uit 19 wedstrijden voorlopig negentiende en voorlaatste in de Premier League. Alleen Norwich City (10 punten) doet slechter.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Derijck keert terug naar Essevee

Timothy Derijck, die bij KV Kortrijk op een zijspoor zat, keert terug naar Zulte Waregem. De Oost-Vlaming voetbalde al tussen 2016 en 2018 bij Essevee. De 34-jarige centrale verdediger tekende een contract van 1 jaar (+ 1 jaar optie). Hij had bij Kortrijk nog een contract tot het einde van het seizoen.

“Wanneer Zulte Waregem belde, zei mijn gevoel meteen dat ik dit moest doen. De twee jaar dat ik hier heb gevoetbald, voelden altijd goed. We hebben hier erg mooie momenten meegemaakt bij Essevee”, aldus Derijck. Na eergisteren Dion Cools is Derijck de tweede versterking die Essevee voor zijn defensief compartiment binnenhaalt.

Derijck werd destijds door Zulte Waregem naar de Belgische competitie gehaald, nadat hij in Nederland bij Feyenoord, NAC, ADO, PSV en Utrecht liefst 225 wedstrijden in de Eredivisie speelde. (IVDA/LUVM)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © BELGA

Feyenoord verhuurt Francesco Antonucci opnieuw aan FC Volendam

Francesco Antonucci speelt voor de rest van het seizoen op huurbasis bij FC Volendam. De koploper van de Nederlandse tweede klasse huurt Antonucci van Feyenoord. Bij de Rotterdammers kwam de 22-jarige Henegouwer niet aan spelen toe. Het wordt al zijn derde uitleenbeurt bij Volendam.

Feyenoord legde Antonucci in de zomer van 2020 voor vier jaar vast. De middenvelder bleef vorig seizoen wel op huurbasis spelen voor Volendam, de club waarbij hij als huurling van AS Monaco was doorgebroken met elf competitiedoelpunten in zijn eerste seizoen. Vorig seizoen maakte Antonucci in 31 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie vier goals.

De voormalige belofteninternational sloot in de zomer aan bij Feyenoord en kreeg in de voorbereiding zijn kans van de nieuwe trainer Arne Slot. Hij debuteerde als invaller in de eerste voorrondewedstrijd in de Conference League, maar sindsdien kwam Antonucci niet meer in actie voor de Rotterdamse hoofdmacht. Hij speelde voornamelijk voor de beloften.

Feyenoord laat hem nu terugkeren naar Volendam, om daar meer speeltijd te krijgen. “Dat is precies waar ‘Franco’ op dit moment het meeste bij gebaat is”, zegt technisch directeur Frank Arnesen. De verhuurperiode wordt automatisch met een jaar verlengd als Volendam promoveert naar de Eredivisie. De ploeg van trainer Wim Jonk staat in de Keuken Kampioen Divisie bovenaan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Avenatti naar Beerschot

Beerschot heeft er een nieuwe spits bij. De Antwerpse club maakte zopas bekend dat men Felipe Avenatti tot het einde van het seizoen huurt van Standard. In de voorbije maanden was de 28-jarige Uruguayaan al op uitleenbasis actief bij Union, maar daar kwam hij niet zo veel aan de bak. Eerder was Avenatti in ons land ook al actief bij Kortrijk en Antwerp. Avenatti sloot al aan bij Beerschots oefenkamp in Spanje. (KDC)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lierse strikt voormalig jeugdinternational Teunckens

Doelman Jens Teunckens (23) ondertekende woensdag een contract tot het einde van het seizoen bij 1B-club Lierse Kempenzonen. Kempenaar Teunckens kreeg zijn jeugdopleiding bij Westerlo en Club Brugge en debuteerde als prof bij Antwerp. Nadien volgden buitenlandse avonturen bij AEK Larnaca (Cyprus) en RKC Waalwijk (Nederland). Bij RKC was voormalig jeugd- en belofteninternational Teunckens tweede keeper. Met de nationale U17 pakte Teunckens in 2015 nog brons op het WK. (KDC)

Volledig scherm © BELGA

Poolse middenvelder voor Union

Union roert zich - zoals aangekondigd - op de transfermarkt. Na de Japanse verdediger Koki Machida haalt de competitieleider nu ook de Poolse middenvelder Kacper Kozłowski (18) naar het Dudenpark. Hij wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend door Brighton, de club van de Britse Union-eigenaar Tony Bloom. In Polen staat Kozlowski bekend als een groot talent: hij debuteerde er op zijn zestiende al in de hoogste klasse bij Pogon Szczecin. Dit seizoen was hij er al goed voor zestien matchen waarin hij drie keer scoorde en vier assists gaf. Brighton betaalt 10 miljoen euro voor de talentknaap en leent hem dus meteen aan Union uit. Kozlowski was vorige zomer ook actief op het EK waar hij zelfs geschiedenis schreef. Met zijn invalbeurt tegen Spanje werd hij met 17 jaar en 247 dagen de jongste speler ooit die op een EK aantrad. Kozlowski vervoegt vandaag al de troepen van Mazzu in La Manga, waar Union op winterstage is.

Volledig scherm Kacper Kozlowski vertoeft al in La Manga. © BELGA

Volledig scherm Kozlowski op het voorbije EK in duel met Ferran Torres. © EPA

Volledig scherm Koki Machida in La Manga. © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

AA Gent toont interesse in Cuypers, maar KVM wil hem niet laten gaan

AA Gent heeft een oogje laten vallen op Hugo Cuypers (24). De spits van KV Mechelen zit dit seizoen, ondanks een maand out te zijn geweest, al aan 6 goals en 6 assists. De kans is echter klein dat Malinwa Cuypers zal laten gaan, tenzij er een bod komt dat ze niet kunnen weigeren. De Luikenaar ligt nog tot 2025 onder contract bij KVM, dat hem vorige zomer kocht van het Griekse Olympiakos voor 750.000 euro. De Grieken hebben wel nog liefst 50% op de doorverkoop. (ABD)

Volledig scherm Hugo Cuypers. © BELGA

Nieuwe middenvelder voor KV Oostende

KVO versterkt zich met de creatieve (flank)middenvelder Tatsuhiro Sakamoto. De 25-jarige Japanse international moet enkel nog medische testen afleggen en komt dan op huurbasis met aankoopoptie over van de Japanse eersteklasser Cerezo Osaka. Sakamoto speelde in het seizoen 2019-2020 bij de Japanse tweedeklasser Montedio Yamagata, waar hij in januari 2020 werd weggeplukt door eersteklasser Cerezo Osaka. Bij Osaka werd hij meteen basisspeler en met acht goals en zes assists in 45 wedstrijden liet hij ook opvallende statistieken optekenen. Zijn goede prestaties bleven ook niet onopgemerkt voor de Japanse bondscoach. In juni 2021 debuteerde hij in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tadzjikistan. “ Hij is snel en dribbelvaardig en als polyvalente speler kan hij zowel op de flank als centraal uit de voeten. Hij kan onze ploeg een extra dosis creativiteit bezorgen”, stelt sportief verantwoordelijke van KV Oostende Gauthier Ganaye. (TVA)

Haaland gelinkt aan FC Barcelona

Wordt de media (lees: Marca) bespeeld om zijn prijs op te drijven, of is het FC Barcelona menens om Erling Braut Haaland naar Nou Camp te halen? Het tweede lijkt weinig waarschijnlijk, nadat de blaugrana al een flinke portie financiële spitsvondigheid moesten toepassen om Ferran Torres binnen te halen. Maar volgens Joan Laporta beschikt Barça wel degelijk over de middelen om de Noorse topspits van Borussia Dortmund aan te trekken. “Ik laat Haaland deze zomer tekenen”, zou de voorzitter van Barcelona binnenskamers gezegd hebben. Feit is dat Laporta - in tegenstelling tot menig ander clubvoorzitter - wel een goeie band heeft met Mino Raiola, de makelaar van de 21-jarige Haaland. Met zowel Raiola als de vader van Haaland zou Laporta al rond de tafel gezeten hebben.

Volledig scherm Erling Braut Haaland: grof wild op de transfermarkt. © AFP

Met de garantie dat Barça wordt uigebouwd rond Haaland, iets wat bij andere gegadigden als Man City of Real Madrid minder het geval zou zijn. Ook PSG en Man United kijken nauwlettend toe. Real zou vooral voor Mbappé gaan (zie hieronder), al wordt ook de megalomane voorzitter Florentino Pérez met de regelmaat van een klok gelinkt aan een droomduo Mbappé - Haaland voorin. Real heeft alleszins het voordeel er sportief een pak beter voor te staan en ook financieel meer mogelijkheden te hebben, zeker omdat komende zomer de zware contracten van Bale, Isco en Marcelo aflopen. Dortmund van haar kant zou dan weer zo snel mogelijk willen weten hoeveel het voor Haaland binnenrijft om vlug te kunnen schakelen tijdens de mercato.

Nog dit: Laporta vertoeft momenteel in quarantaine na een positieve coronatest na contact met de ook positieve nieuwe aanwinst Ferran tijdens zijn presentatie op maandag. Hij zal er niet bij zijn tijdens de uitduels in Linares om de Copa en Granada in La Liga. Erna kan hij wel afreizen naar Saoedi-Arabië, waar FC Barcelona op 12 januari de halve finale van de Spaanse Supercup speelt tegen Real Madrid.

Volledig scherm De besmette spelersvoorstelling: Laporta stelde maandag Ferran Torres voor. Beiden testten erna positief. © AFP

Jordan Lukaku transfervrij naar Serie B

Jordan Lukaku (27) trekt naar de Italiaanse tweede klasse. De vleugelverdediger ontbond zijn contract bij Lazio en tekent weldra bij hekkensluiter Vicenza. Samen met Lukasz Teodorczyk (eveneens ex-Anderlecht) moet hij degradatie zien te voorkomen.

Volledig scherm Jordan Lukaku bij Antwerp. © BELGA

Jonge spits voor Waasland-Beveren

Waasland-Beveren huurt Aliou Baldé van Feyenoord. De negentienjarige Senegalese aanvaller gaat voor de rest van het seizoen aan de slag in 1B. In augustus maakte Baldé zijn debuut in de hoofdmacht van Feyenoord. Bij dat ene optreden bleef het vooralsnog.

Volledig scherm Aliou Baldé. © Photo News

“Real wil Mbappé nu al naar Spanje halen”

Kylian Mbappé (23) voetbalt volgend seizoen voor Real Madrid, daar lijkt niemand nog aan te twijfelen. De Franse aanvaller ziet zijn contract bij PSG eind juni aflopen en kan sinds deze maand dus beginnen onderhandelen met clubs over een transfervrije overgang op het einde van het seizoen. Maar volgens de Italiaanse makelaar Giovanni Branchini wil Real Madrid zolang niet wachten om Mbappé naar Spanje te halen. De Madrilenen zouden namelijk 50 miljoen euro geboden hebben om de aanvaller nu al weg te plukken bij PSG. Dat vertelt Branchini aan de krant ‘La Gazzetta dello Sport’. Het lijkt echter vrij onwaarschijnlijk dat de Franse topclub dat bod zal aanvaarden, want in de zomer legde PSG nog een bod van 200 miljoen euro naast zich neer. De Parijzenaren hopen Mbappé nog steeds te overtuigen om zijn contract te verlengen.

Volledig scherm Kylian Mbappé. © AFP

Zulte Waregem versterkt zich met Cools

Dion Cools (25) is de eerste winteraanwinst van Zulte Waregem. De 25-jarige Belg met Maleisische roots wordt tot het einde van het seizoen (maar zonder aankoopoptie) gehuurd van het Deense FC Midtjylland, waar hij nog tot 2023 onder contract ligt. Cools kan in de verdediging zowel rechts als links uit de voeten. De ex-speler van OHL en Club Brugge heeft 82 wedstrijden in de Jupiler Pro League gespeeld en was bij blauw-zwart ploegmaat van de Waregemse trainers Simons en De fauw. Zulte Waregem hervat vandaag de trainingen in zijn oefencomplex naast de Elindus Arena. Vrijdag vertrekt Essevee op een driedaagse ministage naar Tubeke. (LUVM)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lorenzo Insigne trekt naar MLS

Lorenzo Insigne, ploegmaat van Dries Mertens bij Napoli, trekt na dit seizoen transfervrij naar de Amerikaanse MLS. De 30-jarige Italiaanse flankaanvaller zal er een contract van vijf jaar tekenen bij Toronto FC, de club van ex-Genkspeler Alejandro Pozuelo. Dat schrijven verschillende Italiaanse media. Later deze week wordt de deal geofficialiseerd. Insigne zou er 11,5 miljoen euro netto per seizoen gaan verdienen.

Volledig scherm Lorenzo Insigne © Photo News

Kagawa (ex-Dortmund en -Manchester United) op weg naar STVV?

Pakt Sint-Truiden een paar dagen na het vertrek van Yuma Suzuki uit met een inkomende toptransfer? Als we de Japanse pers mogen geloven wel. De Limburgers zouden momenteel onderhandelen met Shinji Kagawa (32). De Japanner zag zijn contract bij het Griekse PAOK op 1 januari ontbonden worden en zit dus zonder club. Kagawa geniet ook interesse van een paar Japanse en Amerikaanse clubs, maar mogelijks heeft STVV met de Japanse eigenaars wel een streepje voor. Kagawa kan toch wat adelbrieven voorleggen. Hij speelde onder meer bij Borussia Dortmund en Manchester United, en speelde net geen 100 wedstrijden voor het nationale elftal van Japan. Na omzwervingen in Turkije en Spanje speelde de aanvallende middenvelder de voorbije maanden dus in Griekenland. Een vleugje creativiteit dat STVV wel zou kunnen gebruiken. (NVE)

Volledig scherm Kagawa in 2017 bij Dortmund. © Photo News

Albanese ruilt Waasland-Beveren voor KV Oostende

KV Oostende heeft in navolging van Kyle Duncan een tweede wintertransfer beet. De kustploeg heeft zich namelijk versterkt met flankaanvaller Alessandro Albanese, die overkomt van 1B-club Waasland-Beveren. De Luikenaar tekende een contract tot medio 2025.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Rigo naar Beerschot

Het is officieel: Dante Rigo, die gisteren mee op winterstage vertrok met Beerschot, heeft ondertussen een contract tot het einde van het seizoen getekend op het Kiel (met optie op een extra jaar). De 23-jarige Rigo komt over van PSV Eindhoven, waar hij niet langer in de plannen paste. Rigo is een centrale middenvelder die in het verleden meermaals Belgisch jeugdinternational was. Hij maakte deel uit van de U17-lichting die in 2015 derde werd op het WK.

Verder meldt de Franstalige krant ‘DH’ dat Beerschot ook interesse heeft in Felipe Avenatti. De 28-jarige Uruguayaanse spits wordt door Standard uitgeleend aan Union, maar wordt daar gebarreerd door het duo Undav-Vanzeir.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KVK-spits Gueye in beeld bij Watford

KV Kortrijk-spits Pape Gueye staat in de belangstelling van Premier League-ploeg Watford. Ook Millwall, een Engelse tweedeklasser, had interesse in de Senegalese spits, maar KVK wees een bod van ongeveer 1,5 miljoen euro af. Gueye scheurde begin december zijn meniscus tegen Cercle Brugge en is nog een eindje out. Voor zijn blessure scoorde de 22-jarige spits zes keer in achttien matchen. (IVDA)

Volledig scherm © BELGA

Union haalt Japanse verdediger binnen

Eerste wintertransfer van Union Saint-Gilloise. De leider in 1A huurt Koki Machida, een 24-jarige linksvoetige centrale verdediger, van het Japanse Kashima Antlers voor 18 maanden mét aankoopoptie. Hij wordt zo de tweede Japanner, na Kaoru Mitoma, bij Union.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Rechtsback van AS Roma in beeld bij Anderlecht

Anderlecht houdt rekening met een vertrek van Murillo en dus speurt het de markt af op zoek naar potentiële vervangers. Een naam die daarbij opduikt is die van Bryan Reynolds (20). De Amerikaanse rechtsback zit op een zijspoor bij AS Roma en kan er eventueel vertrekken, al dan niet op huurbasis. (PJC)

Volledig scherm Bryan Reynolds, hier in het shirt van Dallas. © USA TODAY Sports

Hines-Ike (KV Kortrijk) definitief naar D.C. United

Brendan Hines-Ike (KV Kortrijk) trekt definitief naar D.C. United. De 27-jarige centrale verdediger speelt sinds maart 2021 op huurbasis bij de ploeg uit de MLS. D.C. United is de club waar ex-Beerschot-coach Hernan Losada T1 is. Hines-Ike kwam in totaal 53 keer in actie voor KV Kortrijk. Daarin maakte hij één doelpunt en gaf hij drie assists. (IVDA)

Volledig scherm Brendan Hines-Ike. © Photo News

Thiago Silva verlengt verblijf bij Chelsea

Thiago Silva heeft zijn verblijf bij Chelsea met een jaar verlengd. De 37-jarige Braziliaanse verdediger plaatste zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2023. Silva kwam in 2020 transfervrij over van Paris Saint-Germain. Daar was hij acht seizoenen lang aan de slag. Eerder verdedigde de 93-voudige international de kleuren van AC Milaan (2009-2012) en in eigen land die van RS (2002-2003), Juventude (2003-2004) en Fluminense (2006-2008).

Volledig scherm Thiago Silva. © EPA

Guillaume Gillet verlaat Sporting Charleroi

Guillaume Gillet is niet langer een speler van Charleroi. De voormalige Rode Duivel had nog een contract tot het einde van het seizoen, maar dat werd in onderling overleg ontbonden. Dat deelden de Carolo’s vandaag mee. De 37-jarige rechtsachter en middenvelder kan nu transfervrij naar een nieuwe uitdaging op zoek.

Gillet verdedigde sinds de zomer van 2020 de kleuren van Charleroi. Voordien was hij bij zijn jeugdclub Club Luik (2002-2004), Wezet (2004-2005), Eupen (2005-2006), AA Gent (2006-2008), RSC Anderlecht (2008-2016), Bastia (2014-2015), Nantes (2016-2017), Olympiakos (2017-2018) en Lens (2018-2020) aan de slag.

Volledig scherm Guillaume Gillet. © Photo News

Bateau (KVM) op weg naar Turkse tweedeklasser

Behoudens verrassingen ziet KV Mechelen Sheldon Bateau (30) vertrekken naar Turkije. De centrale verdediger staat op het punt om een overeenkomst van 2,5 jaar te tekenen bij tweedeklasser Samsunspor. Bateau had nog een contract tot juni bij Malinwa, dat echter niet wou verlengen. Nu hij vertrekt, zal KV hoogstwaarschijnlijk speuren naar defensieve versterking. (ABD)

Volledig scherm Sheldon Bateau. © Photo News

Sint-Truiden ziet Suzuki naar Kashima Antlers trekken

Van een verrassing gesproken. Yuma Suzuki verlaat Sint-Truiden na 2,5 jaar en keert op eigen vraag terug naar Japan. De spits stond afgelopen zomer nog dicht bij een transfer naar Schalke 04, had ook gesprekken lopen met Club Brugge en Anderlecht en weigerde nog te spelen voor STVV, “omdat hij naar een grote Europese competitie wou.” Het gevolg van zijn sterk seizoen met 17 doelpunten. Dit seizoen stond de teller maar op twee, de Suzuki van vorig jaar was ver zoek. De Japanner had na de match tegen Eupen al afscheid genomen van de spelersgroep, en nu is de transfer ook officieel. Geen Europese topcompetitie, wel... Zijn ex-club: Kashima Antlers in Japan. Suzuki kampte al van in het begin met heimwee, zeker toen hij door een reisverbod niet terug kon naar zijn thuisland. STVV is dus een belangrijke schakel kwijt, en trekt wellicht de markt op voor een vervanger. (NVE)

Volledig scherm © BELGA

Fransman Garcia nieuwe trainer Seraing

Witte rook bij de Metallo’s op trainersvlak: de Fransman Jean-Louis Garcia (59) wordt de nieuwe coach van Seraing. Garcia heeft vooral ervaring in de Ligue 2 en was vorig seizoen nog aan de slag bij Nancy. Garcia wordt de opvolger van de Spanjaard Jordi Condom, die vlak na de nederlaag bij KV Mechelen (2-0) afscheid nam van de club. Condom wou terug naar zijn familie en hekelde ook de werkomstandigheden in Seraing. De Metallo’s staan voorlaatst, plek die garant staat met het spelen van barragematchen om het behoud in 1A.

Volledig scherm Jean-Louis Garcia. © rv

Boekhoudersdeal: Morata op weg naar FC Barcelona

Alvaro Morata staat dicht bij FC Barcelona. Volgens het Spaanse ‘AS’ is de overgang “voor 95 procent” rond. Morata is een wenstransfer van Barça-trainer Xavi, maar komt ook de boekhouding van Barcelona én die van Atlético Madrid handig uit. De Catalanen nemen de huurovereenkomst tussen Juventus en Atlético immers over met een aankoopoptie voor 40 miljoen euro. Hetzelfde bedrag als er nog openstaat tussen Atlético en Barça voor Antoine Griezmann.

Juventus kan zo op zoek naar een andere spits: de Argentijn Mauro Icardi zou de voorkeur genieten. Spits die PSG liever kwijt dan rijk is. Nog volgens ‘AS’ kan Luuk de Jong bij de komst van Morata al in januari definitief vertrekken uit Camp Nou. Morata kan na Bernd Schuster en Miquel Soler de derde voetballer worden die voor Real Madrid, Atlético Madrid en FC Barcelona speelde.

Volledig scherm Alvaro Morata. © Photo News

Ferran Torres voorgesteld

Nog in Nou Camp is vandaag Ferran Torres (21) officieel voorgesteld. Hij moet opnieuw voor hoop zorgen in bange Catalaanse dagen. Torres is wellicht de duurste transfer van deze wintermercato: 55 miljoen euro betaalt Barça aan Manchester City. Hoe een technisch quasi failliete club dat kan betalen, leest U hier.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Voorzitter Laporta blij met aanwinst Ferran Torres. © EPA

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS