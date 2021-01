Transfer Talk. Anderlecht definitief verlost van Milic - Nieuwe spits voor Cercle - Tirpan op huurbasis naar Fortuna Sittard

Tirpan (Kasimpasa) op huurbasis naar Fortuna Sittard

Fortuna Sittard heeft met onze landgenoot Mickaël Tirpan de eerste winterse versterking binnen. Dat heeft de Nederlandse club zondag gemeld. De 27-jarige Belg, met Turkse roots, wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Kasimpasa uit de Turkse Süper Lig.

Tirpan voelt zich klaar voor zijn nieuwe avontuur. “Ik ben blij dat het rond is”, aldus de nieuwkomer, die gaat spelen met rugnummer 25. “Het Nederlandse voetbal vormt een nieuwe uitdaging. Ik kijk er enorm naar uit. Ik ben blij als ik maandag op het trainingsveld sta en mijn nieuwe ploeggenoten kan ontmoeten. We spelen in januari veel belangrijke wedstrijden, een mooie gelegenheid om meteen van waarde te zijn voor het team.”

Technisch manager Sjoerd Ars ziet de komst van Tirpan als een buitenkansje. “Mickaël is gehaald om de strijd aan te gaan voor de rechtsbackpositie, al kan hij ook op het middenveld uit de voeten. Het is een speler met een enorme winnaarsmentaliteit. We halen met Mickaël een ervaren versterking in huis, die er meteen zal staan. Hij was tot aan zijn komst een vaste waarde in het elftal van Kasimpasa. Een prachtige kans voor Fortuna Sittard om een speler van dit kaliber toe te voegen aan de selectie.”

Tirpan speelde het grootste deel van zijn carrière in België. De polyvalente voetballer zette zijn eerste stappen in het profvoetbal bij FCV Dender en speelde daarna onder meer voor Moeskroen, AS Eupen en Lokeren. In de winter van 2020 maakte Tirpan de overstap naar Kasimpasa, waar hij een contract ondertekende tot medio 2022.

Benkovic (Leicester) op weg naar OHL

Bij OHL willen ze het nog niet bevestigen, maar betrouwbare Engelse bronnen melden dat het vast staat dat centrale verdediger Filip Benkovic (23) door Leicester City wordt uitgeleend aan de Leuvense club. De 1.94 meter grote Kroaat werd in 2018 door de ‘Foxes’ voor ruim 14 miljoen weggehaald bij Dynamo Zagreb en werd eerder uitgeleend aan Celtic Glasgow en de Engelse tweedeklassers Bristol en Cardiff. De jonge OHL-verdediger Jordy Gillekens zou uitgeleend worden aan Lierse Kempenzonen.

Cercle Brugge strikt spits Kévin Denkey

Cercle Brugge heeft aanvaller Kévin Denkey overgenomen van het Franse Nîmes, de rode lantaarn in de Ligue 1. De 20-jarige Togolese international zette zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen en een half, zo meldt de Vereniging .

Denkey werd opgeleid bij Nîmes, waar hij begin 2017 zijn profdebuut vierde. Dit seizoen speelde hij tot dusver tien wedstrijden in de Ligue 1. Daarin scoorde hij één keer.

“Het aantrekken van een spits was onze topprioriteit en daarbij stond de naam van Kévin Denkey bovenaan onze lijst”, verklaart Carlos Avina, technisch directeur bij Cercle Brugge. “Kévin is niet alleen een talent, hij is ook een speler die onmiddellijk een positieve impact zal hebben op het team. Denkey is een aanvaller pur sang maar kan ook vanop de flank infiltreren. Hij is jong, wil zich bewijzen, is getalenteerd en daardoor past zijn profiel perfect bij onze strategie op de lange termijn.”

Cercle Brugge is recent weggezakt in de Jupiler Pro League. Na een 3 op 30 is het team van Paul Clement nu voorlaatste met 18 punten. Rode lantaarn Excel Moeskroen telt één punt minder en heeft één match meer gespeeld.

RSCA ziet Milic definitief vertrekken

Anderlecht is (bijna) van Antonio Milic (26) verlost. De Kroatische verdediger ging al met een truitje van Lech Poznan op de foto. De definitieve transfer is nog niet honderd procent rond, maar dus wel nakende. Milic kwam in 2018 over van KV Oostende maar past al enige tijd niet in de plannen van paars-wit en Kompany.

Westerlo versterkt zich met Zwitserse belofteninternational

KVC Westerlo heeft zijn eerste wintertransfer van het seizoen afgerond. De 1B-club uit de Kempen versterkt zich met de Zwitserse belofteninternational Léo Seydoux, die overkomt van Young Boys. In Westerlo ondertekende de 22-jarige rechtsachter een contract voor 3,5 seizoenen.

Seydoux is een jeugdproduct van Young Boys, maar werd er geen vaste waarde in het eerste elftal. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan tweedeklasser Neuchâtel Xamax. In totaal heeft hij 41 profwedstrijden op de teller staan.

Voor Westerlo is hij de eerste inkomende transfer in deze wintermercato. Eerder zagen de Kemphanen spelmaker Christian Brüls de club verlaten voor Sint-Truiden. Halverwege de competitie staat Westerlo op de derde plaats in 1B, op elf punten van leider Union Sint-Gillis.

Kompany ziet Ashimeru graag komen: “Een speler met kwaliteiten”

Aan inkomende zijde zit de transfer van Majeed Ashimeru in een afrondende fase. Anderlecht moet werken met beperkte middelen, maar de Ghanese middenvelder van RB Salzburg is een opportuniteit. RSCA wil hem huren met aankoopoptie.

“De club heeft vandaag financiële limieten om rekening mee te houden”, zei Kompany over de plannen tijdens de wintermercato. “Binnen die realiteit verricht onze scoutingscel uitzonderlijk werk. Ze slagen er telkens in om binnen de mogelijkheden een paar interessante spelers aan te reiken. Als we nu iemand halen, dan moet die speler een toegevoegde waarde zijn. Ashimeru voldoet aan de basisprincipes: hard werken, nederigheid en intensiteit. Hij voetbalt bij een grote ploeg en je ziet meteen dat hij kwaliteiten heeft. Het dossier zit nu bij Peter Verbeke.” (TLB)

Licht op groen voor Preciado

De papiermolen is afgehandeld en alle documenten zijn in orde. Het licht voor de nieuwe Genkse aanwinst Angelo Preciado (22) staat op groen. De Ecuadoraanse international vliegt mogelijk al vandaag, ten laatste zondag vanuit Ecuador naar ons land. Die andere nieuwkomer, de Amerikaan Mark McKenzie, arriveert vandaag al in België en wordt volgende week officieel voorgesteld. (KDZ)

Standard informeert naar Ngoy

Standard blijft op zoek naar een nieuwe spits. De Rouches informeerden afgelopen week naar de voorwaarden van Julien Ngoy (23). De aanvaller van Eupen heeft er een goed seizoensbegin opzitten - hij scoorde vijf keer - en kwam zo op de radar van de Luikenaars. Nieuwe Standard-trainer Mbaye Leye zou ook gecharmeerd zijn door het profiel van Ngoy. Eupen is voorlopig niet geneigd om hem te laten gaan. (FDZ)

Maes kondigt nog versterkingen aan

Onder Peter Maes lijkt er een nieuwe wind te waaien op Stayen. Plots kiezen de Japanners voor Belgische spelers. De coach kondigt trouwens nog versterkingen aan. “We zoeken voor een aantal posities inderdaad nog nieuw bloed.” Weliswaar jonger dan Brüls en Mboyo, maar ook Belgisch, en vooral direct inzetbaar. In dat verband werd hem de naam van Dries Wouters voorgelegd, een speler die op vertrekken staat bij Racing Genk. “Op de zes zijn we wel goed bezet. Maar een jongen als Wouters zou zeker een meerwaarde zijn voor onze groep”, gaf Maes toe. (FKS)

