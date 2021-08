TRANSFER TALK. Ajax-verdediger in beeld bij Anderlecht - Torino geïnteresseerd in Praet - Club bijna rond met 16-jarig talent

VoetbalHet einde van de zomermercato nadert, maar er zit nog wel wat aan te komen. De nakende megatransfer van Kylian Mbappé (Real Madrid) houdt voetbalminnend Europa in zijn greep. En ook in België hangt er nog wel wat in de lucht. Zo lijkt Club Brugge nog te zullen uithalen. Op deze pagina zit u goed voor al het transfernieuws uit binnen- en buitenland!

Torino wil Praet huren

Torino heeft Leicester benaderd voor Dennis Praet. De Italiaanse club zou hem een jaartje willen huren. Praet komt bij The Foxes niet meer van de bank. Ook zaterdag tegen Norwich kwam hij niet in actie. Leicester wil meewerken aan een vertrek. Zijn doorbraak is er nooit gekomen Praet speelde voor zijn transfer naar de Premier League al drie seizoenen in de Serie A. Torino zoekt naar dringende versterking na een 0 op 6. (KTH)

Anderlecht laat oog vallen op Ajax-verdediger

Haalt Anderlecht toch nog een aanwinst binnen deze mercato? Nu Hannes Delcroix mogelijk lange tijd aan de kant staat, onderzoekt paars-wit pistes op de transfermarkt. Zo staat Lisandro Magallán (27) op de radar. Magallán is een Argentijn en is sinds 2019 eigendom van Ajax, maar daar kon hij zich nooit doorzetten. De afgelopen twee jaar werd Magallán uitgeleend aan respectievelijk Alavés en Crotone, met wisselend succes. Mogelijk gaat het om een huurdeal met aankoopoptie, al vraagt Anderlecht zich af of een extra aanwinst nog wel opportuun is na de exit in de Conference League. (PJC/SVL)

Caufriez verlaat STVV

Maximiliano Caufriez (24) zet na een klein jaar (ofwel 25 wedstrijden) een punt achter z'n passage bij STVV. De verdediger kiest voor een Russisch avontuur bij Spartak Moskou. Hoe veel geld er met de overgang gemoeid is, is niet bekend.

Kurt Zouma verlaat Chelsea voor West Ham

De Franse verdediger Kurt Zouma verlaat Chelsea voor reeks- en stadsgenoot West Ham United, zo maakte de club zaterdag bekend. Bij The Hammers ondertekende de 26-jarige Zouma een contract tot medio 2025.

Zouma werd in januari 2014 door Chelsea weggeplukt bij Saint-Etienne. Een basisplaats afdwingen in Londen bleek moeilijk en in 2017 werd Zouma voor een eerste keer uitgeleend, aan Stoke City. Een jaar later volgde een uitleenbeurt aan Everton, telkens voor aanzienlijke bedragen. De transfersom van destijds is intussen volledig gerecupereerd.

Met West Ham, dit seizoen voorlopig nog ongeslagen aan de leiding in de Premier League, zal hij het in de Europa League opnemen tegen Racing Genk.

Real leent Odriozola uit aan Fiorentina

Real Madrid leent zijn rechtsback Alvaro Odriozola tot het einde van het seizoen uit aan het Italiaanse Fiorentina, zo maakte de club zaterdag bekend. Met het oog op de komst van Kylian Mbappé komt het er voor de Koninklijke momenteel op aan de loonmassa drastisch te verminderen. De 25-jarige Spanjaard is deze zomer al de vierde Madrileen die op uitleenbasis de club verlaat, na Brahim Diaz naar AC Milan, Takefusa Kubo naar Mallorca en belofte Victor Chust naar Cadiz.

Odriozola werd in 2018 voor 30 miljoen euro overgenomen van Real Sociedad, maar kon in de hoofdstad nooit een basisplaats afdwingen. In 2020 werd hij al eens uitgeleend aan Bayern München. Vorig seizoen had hij meermaals af te rekenen met blessureleed. Mogelijk neemt Mbappé zijn rugnummer 19 in Bernabeu over.

Deli trekt naar Turkije

Simon Deli is niet langer een speler van Club Brugge. De 29-jarige Ivoriaan gaat in Turkije voetballen, bij Adana Demirspor - de club van onder anderen Mario Balotelli en Gökhan Inler. Deli was in z'n eerste seizoen bij Club een vaste waarde, maar verdween gaandeweg naar het achterplan. Vorig seizoen werd hij nog uitgeleend aan Slavia Praag, nu doet blauw-zwart hem dus definitief van de hand.

Club bijna rond met Noors talent

De toekomst is aan de jeugd, meent Club. Vandaar dat het vergevorderde onderhandelingen voert met Stabæk Fotball over Antonio Nusa, hun 16-jarig goudhaantje. Nusa is een Deense jeugdinternational, die na 11 wedstrijden in ‘Eliteserien’ aan 3 doelpunten zit. De linksbuiten vertoeft reeds in België en bezocht gisteren al het Belfius Basecamp. Club hoopt de deal dit weekend nog af te ronden.

Ook op uitgaand vlak beweegt er mogelijk nog iets. Zo staat Club niet afkerig tegen een vertrek van Federico Ricca (26). De Uruguayaanse linksachter kwam twee jaar geleden over van Málaga FC, maar verloor quasi meteen de concurrentiestrijd van Sobol. Ricca moet zich ook dit seizoen tevredenstellen met een rol als stand-in. Als Ricca effectief vertrekt, wil Club nog een nieuwe linksachter aantrekken. Hoog op dat verlanglijstje staat Faitout Maouassa. De 23-jarige Fransman komt momenteel uit voor Stade Rennes, waar hij nog één jaar onder contract ligt. Zijn marktwaarde wordt geschat op 12 miljoen euro. Maouassa doorliep de voorbije jaren ook alle jeugdselecties van Les Bleus.

Nog geen doorbraak over Mbappé en Haaland

Ondanks het optimisme in Spaanse media is er nog altijd geen doorbraak in het dossier-Real-Mbappé. PSG aanvaardde het laatste bod van 170 miljoen plus 10 miljoen aan bonussen nog altijd niet. De Parijse club heeft zich neergelegd bij een vertrek van Mbappé, maar dat gebeurt enkel aan hun voorwaarden. Een bedrag dat hoger ligt dan 200 miljoen euro.

