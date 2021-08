Transfer Talk. Aanvoerder Barça B op weg naar Club - Nieuwe Duitse spits voor Antwerp?

VoetbalHet nieuwe voetbalseizoen ging intussen van start, maar de transfermolen draait nog steeds op volle toeren. Welke smaakmakers vertrekken uit de Jupiler Pro League? Wie gooit met de miljoenen? Alle transferontwikkelingen in binnen- én buitenland volgt u dagelijks in onze Transfer Talk.

Aanvoerder Barcelona B op weg naar Club

Club Brugge is in gesprek met FC Barcelona over Alex Collado. De 22-jarige vleugelspits wordt wellicht voor één seizoen gehuurd van de Spaanse topclub, al is de deal nog niet afgerond. Collado was afgelopen seizoen aanvoerder van Barça B. De vleugelspeler kan ook in een offensieve rol op het middenveld uitgespeeld worden. Vorig seizoen speelde hij zelfs enkele wedstrijden als centrale middenvelder, de positie van Ruud Vormer zeg maar. Bedoeling is evenwel dat hij Club extra opties biedt op de flanken. Collado verliet zondag het oefenkamp van Barça in Duitsland om verder te onderhandelen. De landskampioen hoopt de transfer eerstdaags af te ronden - zo ver is het op dit moment nog niet. Vorig seizoen was Collado goed voor 8 goals en 3 assists bij Barça B. In 2019 kreeg hij zijn enige basisplaats in de A-ploeg - Barça verloor toen met 2-0 bij Celta Vigo. (TTV)

Duitse spits erbij voor Antwerp?

Zijn de Antwerpse goals binnenkort van Duitse makelij? De kans zit erin, want de Great Old is in verregaande onderhandeling met Johannes Eggestein (23). De Duitse centrumspits van Werder Bremen bezocht de Bosuil al, beide partijen proberen eerstdaags tot een overeenkomst te komen. Eggesteins contract bij Werder loopt trouwens eind dit seizoen af. De voormalige belofteninternational werd vorig seizoen verhuurd aan het Oostenrijkse LASK Linz, waarvoor hij 20 keer scoorde. Eén van die doelpunten was trouwens tegen... Antwerp FC. (MVS)

Volledig scherm Johannes Eggestein scoorde vorig seizoen tegen Antwerp in de Europa League. © BELGA

Yaremchuk legt medische en fysieke tests af bij Benfica

Roman Yaremchuk (25) legt momenteel zijn medische en fysieke tests af bij Benfica. Eens die achter de rug zijn, tekent de Oekraïnse spits een contract voor 5 jaar bij de Portugese grootmacht. Op clubniveau is er al een akkoord tussen AA Gent en Benfica. Portugese media gewagen van een transfersom van 15 miljoen euro, maar volgens onze informatie zou die aanzienlijk hoger liggen. De transfersom én het aanbod dat Benfica aan Yaremchuk persoonlijk deed, maken duidelijk dat de Portugese club hem als hun toekomstige eerste spits zien. (RN)

Volledig scherm Roman Yaremchuk speelde een goed EK. © EPA

Laatste match in Antwerp-shirt voor Lamkel Zé?

Als alles goed gaat, speelt Didier Lamkel Zé zaterdag met de U21 van Antwerp tegen de -21-jarigen van OH Leuven. Dat wordt ook de laatste match van de Kameroener in het shirt van de ‘Great Old', of dat doet hij toch zelf uitschijnen op Instagram. Lamkel Zé, die in elk geval nog niet verkocht is, zit al weken in de Antwerpse B-kern en lijkt het helemaal verkorven te hebben.

Volledig scherm . © Instagram

Drie jonge profs van Eupen naar MVV

Aanvallende middenvelder Marciano Aziz (20), centrale verdediger Simon Libert (19) en doelman Romain Matthys (22) worden door Eupen tijdelijk afgestaan aan MVV om in de Nederlandse tweede klasse ervaring op te doen. Het drietal behoorde tot de A-kern van de Panda’s, maar tot nu kwam enkel Aziz in actie in de Jupiler Pro League. (AR)

Owusu staat op verlanglijstje Girondins Bordeaux

Verschillende Franse bronnen melden dat Elisha Owusu (23) op het verlanglijstje staat van Girondins Bordeaux. De Franse club ziet met Thomas Basic en Ruben Pardo twee defensieve middenvelders vertrekken en is op zoek naar een vervanger. Sportief directeur Admar Lopez zou al contact opgenomen hebben met de entourage van Owusu, die nog tot 2023 onder contract ligt bij AA Gent. Het is maar de vraag of Bordeaux voldoende diep in de buidel kan tasten voor de Gentse middenvelder, want de Girondins staan er financieel niet al te best voor. (RN)

Volledig scherm Elisha Owusu. © Photo News

Arsenal plukt international Ben White weg bij Brighton

Arsenal heeft zich met de Engelse international Ben White versterkt. De 23-jarige verdediger wordt weggeplukt bij zijn jeugdclub Brighton & Hove Albion. Volgens Engelse media is daar een som van 50 miljoen pond (58,5 miljoen euro) mee gemoeid. White debuteerde in juni bij het Engelse voetbalelftal. Voor het EK viel hij aanvankelijk af, maar na de blessure van Trent Alexander-Arnold werd hij toch in de selectie opgenomen.

Twente wil Vlap huren van Anderlecht

FC Twente heeft bij Anderlecht geïnformeerd naar Michel Vlap (24). De Nederlander moet niet weg bij RSCA, maar tegen Union zat hij op de tribune en dus wil de club graag meewerken aan een oplossing. Twente wil Vlap graag huren, mogelijk komt het tot een deal. Vorig seizoen zat de middenvelder op huurbasis bij Bielefeld in Duitsland. (PJC)

Volledig scherm © Photo News

Viktor Fischer (ex-Ajax) naar Antwerp

Antwerp heeft vanochtend de transfer van Viktor Fischer afgerond. Nadat de 27-jarige Deense flankaanvaller zijn medische tests met succes aflegde, ondertekende hij een overeenkomst van vier seizoenen op de Bosuil. Fischer komt over van de Deense topclub FC Kopenhagen. Hij is vooral bekend van zijn periode bij Ajax (tussen 2012 en 2016). Toen kende Fischer een echte toptijd, die werd bekroond met twee Nederlandse titels. Later volgden ook nog passages bij Middlesbrough, Mainz en Kopenhagen. Met die laatste club werd Fischer Deens kampioen in 2019. Fischer moet het aanvallende compartiment van Antwerp extra zuurstof geven.(KDC)

Volledig scherm Viktor Fischer in zijn tijd bij Ajax. © EPA

Beerschot test twee spelers

Beerschot heeft momenteel twee jonge Nigerianen op proef. Zowel Peter Agba als Ferdinand Ikenna (allebei 18) deed donderdag mee in een oefenmatch tegen provincialer Berg en Dal (0-3 winst). Agba is een aanvallende middenvelder/tweede spits, Ikenna een centrale verdediger. Beide spelers waren twee jaar geleden actief op het WK U17 in Brazilië. (KDC)

Belgisch belofteninternational Onana op weg naar Lille

Amadou Onana is op weg naar Lille, dat schrijven verschillende Duitse en Franse media. De Franse kampioen zou zeven miljoen euro veil hebben voor de 19-jarige Belgische belofteninternational. Onana komt over van de Duitse tweedeklasser Hamburg, waar hij vorig seizoen titularis was. De middenvelder begon met voetballen bij Anderlecht. Via White Star Brussel en Zulte Waregem ging het in 2017 naar de jeugd van Hoffenheim. Daar plukte Hamburg hem een jaar geleden gratis weg, om hem nu dus met veel winst door te verkopen.

Volledig scherm Amadou Onana twee weken geleden op training bij Hamburg. © Photo News

Carvajal langer bij Real

Real Madrid heeft het contract van rechtsachter Daniel Carvajal verlengd tot 30 juni 2025. Dat meldt de Koninklijke. De 29-jarige Spaanse international (25 caps) is een jeugdproduct van Real. Met uitzondering van een seizoen bij Bayer Leverkusen (2012-13) speelde hij zijn hele carrière in het witte shirt. Tot dusver trad Carvajal in 294 wedstrijden aan voor Real Madrid. Afgelopen seizoen bleef hij vanwege blessures op 15 matchen steken

Joachim Carcela naar Moeskroen

Joachim Carcela, de neef van Mehdi Carcela, gaat aan de slag bij Moeskroen. Het contract van de 21-jarige middenvelder bij Standard werd enkele dagen geleden in onderling overleg verbroken. Hij ondertekent bij Les Hurlus een contract voor twee seizoenen met optie op een bijkomend jaar.

Carcela, die in het verleden ook voor de jeugdopleidingen van Anderlecht en Club Brugge speelde, kwam uiteindelijk tot vier officiële duels voor de Luikenaars. Vorig seizoen viel hij drie keer in in de Europa League. In de Jupiler Pro League speelde hij geen minuut.

Mahmoud Dahoud verlengt in Dortmund

Middenvelder Mahmoud Dahoud (25) heeft zijn handtekening gezet onder een contractverlenging tot 2023 bij Borussia Dortmund. De in Syrië geboren Duitse international (2 caps) werd opgeleid bij Borussia Mönchengladbach. In 2017 maakte hij de overstap naar Borussia Dortmund, waarvoor hij tot dusver 101 matchen speelde.

Tielemans onderhandelt over nieuw contract, Praet mag weg

Youri Tielemans (24) heeft de trainingen hervat bij Leicester City. De Engelse club hoopt nog altijd snel een doorbraak te bereiken met de Rode Duivel over een nieuw contract. Tielemans ligt nog twee jaar vast. Voor trainer Brendan Rodgers is zijn middenvelder onverkoopbaar. Er liep ook geen enkel concreet bod binnen.

In tegenstelling tot zijn EK heeft Tielemans er een sterk jaar in clubverband op zitten. Met Ndidi aan zijn zijde was hij de spil bij Leicester — zijn fantastisch doelpunt dat Leicester de FA Cup bezorgde was de ultieme bekroning. Bij The Foxes willen ze hun team liefst verder uitbouwen rond Tielemans.

Die andere Duivel bij Leicester, Dennis Praet, mag mits een goeie aanbieding wel beschikken. Praet kwam na een blessure begin dit jaar nog weinig in actie. Timothy Castagne mag zich na zijn oogkasbreuk nog niet forceren. (KTH)

Volledig scherm © AFP

Kanu (ex-Anderlecht) trekt naar Rupel Boom

Opvallende transfer in 1ste Nationale. Rupel Boom pakt uit met de komst van Kanu, de 33-jarige Braziliaan die drie keer kampioen (in 2010, 2012 en 2013) werd met Anderlecht. De middenvelder speelde uiteindelijk 123 wedstrijden voor paars-wit. Daarin was hij goed voor 16 goals en 23 assists. Kanu kwam daarnaast in de Jupiler Pro League ook uit voor Cercle Brugge en KV Kortrijk. Vorig seizoen droeg hij de clubkleuren van de Braziliaanse vierdeklasser Juazeirense. Nu kiest hij dus voor een terugkeer naar België.

Volledig scherm © Photo News

Virton steekt een tandje bij

Excelsior Virton zet alle zeilen bij om een ploeg bijeen te scharrelen voor de openingsmatch in 1B tegen Westerlo. De eerste twee transfers zijn binnen. Centrumspits Din Sula (23), opgeleid bij OHL en transfervrij overgekomen van Waasland-Beveren en middenvelder Keres Masangu (21) gehuurd Beerschot. Een twintigtal (!) spelers zonder contract worden getest. De directie heeft zich drie à vier aanwervingen per dag tot doel gesteld en hoopt op de medewerking van Juventus, AC Milan en Genoa om de kern te vervolledigen. De Fransman Emmanuel Coquelet, ex-videoanalist bij Lille en Cercle Brugge, keert terug naar Virton als T2. Guy Jongbloed wordt de keeperstrainer. Hij was in het verleden actief bij de nationale jeugdploegen en STVV. (AR)

Moeskroen haalt Anguilli in afwachting van Ribeiro Costa

Moeskroen heeft Manuel Angiulli aangeworven. De 26-jarige centrale verdediger komt over van MVV, waar hij sinds januari actief was. Tijdens zijn proefperiode op le Canonnier presteerde hij uitstekend in de oefenmatch tegen KV Oostende. Angiulli tekende voor twee jaar.

De volgende aanwinst voor Enzo Scifo wordt hoogstwaarschijnlijk Ribeiro Costa. De aanvallende middenvelder werd vorige zomer door Sporting Charleroi weggeplukt bij het toen op non-actief geplaatste Virton om, na sporadische invalbeurten, in januari te worden verhuurd aan RWDM. Ook dit seizoen lijkt er bij de Carolo’s geen plaats te zijn voor de 22-jarige Braziliaan. (AR)

Volledig scherm Angiulli (rechts) in z'n periode bij Virton. © BELGA