Transfer Talk (8/1). Mboyo naar STVV, dat Colombatto uitleent - Ajax maakt van Haller duurste aankoop in Eredivisie

STVV verhuurt Colombatto aan Mexicaanse club

STVV verhuurt zijn Argentijnse middenvelder Santiago Colombatto voor zes maanden aan de Club Leon FC. Dat heeft de Mexicaanse club zelf op haar website bekend gemaakt. Onder Brys was Colombatto nagenoeg een vaste waarde. Maar onder Maes was hij zijn basisplaats intussen wel kwijtgespeeld. STVV in 2019 halen bij het Italiaanse Cagliari en bood heb toen een contract voor drie jaar. (FKS)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Officieel: Mboyo naar STVV

Ilombe ‘Petit Pelé’ Mboyo is een Kanarie. De 33-jarige spits komt per direct over van KV Kortrijk. Hij tekende op Stayen een contract voor 2,5 jaar. Met de komst van de 1m90 grote Mboyo krijgt Peter Maes extra opties in de aanval en krijgt de ploeg er weer een pak ervaring bij.

Mboyo speelde in het verleden bij onder meer Sporting Charleroi, KAA Gent, KRC Genk, het Zwitserse FC Sion, Cercle Brugge en het Saudische Al-Raed. Hij verzamelde in het verleden ook twee caps voor de Rode Duivels.

Dit seizoen was hij bij Kortrijk goed voor acht doelpunten en vier assists in 19 wedstrijden.

In totaal heeft hij al 299 wedstrijden op de teller, waarin hij 92 keer scoorde en 51 assists afleverde.

Volledig scherm © BELGA

Ajax maakt van Haller duurste aankoop ooit in Eredivisie

Ajax heeft de komst van Sébastien Haller afgerond. De Amsterdamse club betaalt 22,5 miljoen euro aan West Ham United voor de Franse spits. Dat maakt hem de duurste aankoop ooit van een club uit de Eredivisie.

Haller tekent een contract van 4,5 jaar in Amsterdam en traint waarschijnlijk straks al mee met zijn nieuwe ploeg. Ajax kan hem voor 12.00 uur inschrijven bij de KNVB, zodat hij speelgerechtigd is voor de topper van zondag tegen PSV. De 26-jarige Haller, die eerder uitkwam voor FC Utrecht en Eintracht Frankfurt, stond tot de zomer van 2024 onder contract bij West Ham United dat anderhalf jaar geleden 50 miljoen euro voor hem betaalde.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Genk ziet jonge middenvelder naar Schalke 04 verkassen

Racing Genk ziet talent Marouane Balouk verkassen naar Schalke 04, waar de 18-jarige middenvelder zijn handtekening heeft gezet onder een profcontract. Dat heeft Balouk op Instagram bekendgemaakt. "Ik ben heel blij te kunnen aankondigen dat ik mijn profcontract ondertekend heb bij de erg mooie club Schalke 04", schreef Balouk bij een foto waarop hij poseert met een shirt van de rode lantaarn in de Bundesliga, die al 30 competitiematchen op rij niet kon winnen. "Ik kan niet wachten om te debuteren en deze prachtige kleuren te dragen.”

Balouk trad aan voor de nationale selecties U16 en U17. Hij wist geen speelminuten te vergaren in de eerste ploeg van KRC Genk. Nu hoopt hij op een doorbraak bij de club van Benito Raman.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Diallo (18) tekent bij Manchester United

Aanvaller Amad Diallo heeft bij Manchester United een contract tot medio 2025 ondertekend. De 18-jarige Ivoriaan is afkomstig van Atalanta waar hij aan zijn tweede seizoen in de Serie A bezig was.

Man United maakte begin oktober de komst van Diallo al bekend. Volgens mediaberichten betaalt de Engelse grootmacht 21 miljoen euro voor de vleugelspits en kan daar aan bonussen nog 20 miljoen euro bij komen.

Volledig scherm © AP

Real Madrid stalt Takefusa Kubo bij Getafe

Real Madrid leent de 19-jarige winger Takefusa Kubo tot het einde van het seizoen uit aan Getafe. Dat heeft de club van Eden Hazard en Thibaut Courtois vrijdag bekendgemaakt.

De bij FC Barcelona opgeleide Japanse international maakte in de zomer van 2019 de overstap van FC Tokio naar Real Madrid. Na een seizoen op uitleenbasis bij Mallorca, werd Kubo sinds afgelopen zomer gehuurd door Villareal. Voor die club stond hij slechts twee keer in de basis in La Liga. Kubo speelde nog geen minuut in het Real-shirt.

Volledig scherm Kubo in duel met Ousmane Dembélé van Barcelona. © REUTERS