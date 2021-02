TRANSFER DEADLINE DAY. Lamkel Zé blijft bij Antwerp, waar het druk dagje wordt - Deli (Club) terug naar ex-ploeg - Dimata nog weg bij Anderlecht?

Club Brugge Lang blijft maar gaan, hallo Frank de Boer? “Het grote Oranje is een jongens­droom”

31 januari Wie of wat stopt Noa Lang (21)? Wééral beslissend als doelpuntenmaker en als aangever, wat zijn totaal op 9 goals en 7 assists brengt. Sinds zijn ‘doublette’ tegen Eupen op tweede kerst was de Nederlander nu 9 keer bepalend in 7 wedstrijden. Cijfers die doorgaans goed zijn voor een Gouden Schoen, en straks ook voor een selectie voor Oranje. Hallo Frank De Boer?