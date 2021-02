TRANSFER DEADLINE DAY. Lamkel Zé blijft bij Antwerp, waar het druk dagje wordt - Deli (Club) hint op transfer - Henry (OHL) naar Turkse topper?

Football Talk Football Talk. Klein­dienst doet bij zijn ex-ploeg wat hij bij Gent niet deed - Carrasco besmet met Covid

31 januari Tim Kleindienst is meteen efficiënt geweest voor FC Heidenheim. De door AA Gent verhuurde spits - met aankoopoptie - scoorde meteen twee keer voor zijn nieuwe (en oude) club tegen Sankt Pauli (3-4 nederlaag). De Duitse spits vond de voorbije maanden voor Gent in de competitie slechts één keer de weg naar de netten. Hij maakte wel twee goals in Europa.