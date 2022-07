Transfer Axel Witsel naar Atlético helemaal rond: “Carrasco heeft me een beetje gepusht”

Buitenlands voetbal Wat al een tijdje in de lucht hing , is sinds woensdag officieel: Rode Duivel Axel Witsel vervolgt zijn carrière bij Atlético Madrid en wordt ploegmaat van Yannick Carrasco in de Spaanse hoofdstad. Hij zette zijn krabbel onder een eenjarig contract in het Estadio Wanda Metropolitano. Hij maakt de overstap van Borussia Dortmund, waar zijn aflopende contract niet verlengd werd. De inmiddels 33-jarige middenvelder, die ook centraal in de verdediging uit de voeten kan, moet de troepen van Diego Simeone de nodige ervaring en ook evenwicht bijbrengen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Witsel is alvast erg enthousiast over zijn nieuwe club: “Atletico is één van de beste clubs ter wereld en ik wilde na Dortmund absoluut op het hoogste niveau blijven. Ik herinner me de sfeer toen we hier met Dortmund kwamen spelen en nu sta ik aan hun kant. Ik kan niet wachten om die gekke sfeer te ervaren,” aldus de Luikenaar.

Een van de redenen van zijn overstap is volgens hem coach Diego Simeone: “Ik sprak al eens met hem twee weken geleden en ik had meteen een goed gevoel. Hij vertelde dat hij me al volgt sinds 2014, toen ik met Zenit in het oude stadion van Atletico (Vicente Calderon, red.) kwam spelen. Ik wist dat hij me in zijn team wilde en dat is belangrijk als je naar een nieuwe club gaat,” aldus Witsel.

Volledig scherm © Photo News

Nog een belangrijke factor bij zijn beslissing was die van Rode Duivel Yannick Carrasco, die net als Witsel uit China terugkeerde om weer bij een Europese topclub te gaan voetballen: “Hij heeft me een beetje gepusht,” lacht Witsel. “Hij vertelde me dat ik absoluut naar hier moest komen omdat de club en vooral de stad geweldig zijn. Dat is belangrijk voor mijn familie. Maar uiteindelijk had ik Yannick niet nodig om mijn keuze te maken. In mijn hoofd was ik al zeker.”

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.