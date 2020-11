Trainers 1B kritisch over integratie Club NXT: “Kinderen van vierde middelbaar zouden het in universiteit ook moeilijk hebben”

Belgisch voetbalHet experiment om de Club-beloften te integreren in 1B roept na tien speeldagen vragen op over het nut . Sportief weegt Club NXT licht. Andere 1B-trainers zijn kritisch: “Te snel willen gaan heeft geen zin”, zegt Emilio Ferrera (Seraing). “Reglementair is de competitie wat verstoord”, vindt Felice Mazzu (Union).

Westerlo haalt vanavond de door de corona-uitbraak uitgestelde wedstrijd van de vijfde speeldag in. En Westerlo maakt maar beter dat het wint. Als zevende staat het op een degradatieplek, want Club NXT kan als rode lantaarn niet zakken. Met amper drie punten in negen duels en al liefst 25 geïncasseerde goals is Club NXT wel het zwakke broertje van 1B.

Maar niet het mogelijke klasseverschil tussen Club NXT en andere 1B-teams stoort Emilio Ferrera, wel het principe: “Ik vind dat beloften bij de beloften moeten spelen. Te snel willen gaan heeft geen zin. Jongens van 17 jaar kunnen ook verbeteren in matchen mét inzet tegen andere 17-jarigen - waarom moeten ze al tegen mannen spelen? Als je iemand van het vierde middelbaar al naar de universiteit stuurt, zal hij het ook moeilijk hebben.”

Verstoorde competitie

Ferrera geeft als voorbeeld dat heel wat Anderlecht-jongeren via de beloftencompetitie geslaagd zijn in hun opmars naar de hoogste klasse. Ferrera stelt bovendien het format in vraag: “Club NXT mag alles verliezen en ze zullen niet zakken, of alles winnen en ze zullen niet stijgen. En hoeveel punten hebben ze nu pas? Ik vraag me af of dat voor die spelers wel zo leuk is.”

Felice Mazzu, die als coach van Union Sint-Gillis dit seizoen met Seraing in balans lijkt te liggen voor promotie, volgt Ferrera dat het reglement voor Club NXT in 1B de competitie kan verstoren: “Voor hen spelen de punten geen rol. Maar andere ploegen voor wie de punten wél tellen, kunnen links en rechts punten verliezen van hen. Dat schudt de kaarten wat dooreen.”

Mazzu benadrukt wel dat in zijn ogen Club NXT sportief baat kan hebben bij de integratie in 1B. Union speelde 1-1-gelijk op Club NXT en won thuis met 6-0. “Voor de persoonlijke ontwikkeling van de Club NXT-spelers vind ik spelen in 1B wel een goede zaak. Club NXT heeft veel kwaliteit en snelheid in de ploeg en ze houden vast aan een spelfilosofie. Ik zie fysiek ook niet echt een probleem. Ik denk dat ze vooral ervaring missen op het niveau van 1B. Maar week na week kunnen de jonge spelers progressie maken.”

