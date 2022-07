Traditie bij veel voetbalclubs: nieuwe spelers zingen liedje voor ploegmaats, Napoli-aanwinst gaat zelfs viraal

Jupiler Pro League Westerlo keert terug in 1A met overver­dien­de 2-0-zege, tegenval­lend Cercle onderuit met tien

Westerlo heeft zijn terugkeer in de hoogste afdeling uitstekend ingezet. De Kemphanen wonnen verdiend van een onkennelijk Cercle Brugge. De Vereniging herstelde zich nooit echt van de uitsluiting van Popovic op het halfuur, waarna Westerlo kort voor de pauze op voorsprong klom langs Daci. In de tweede helft liet de kampioen van 1B een pak goede kansen liggen om een tweede keer te scoren. Foster scoorde na vanuit buitenspel te zijn vertrokken, maar uiteindelijk zette de pas ingevallen Vetokele alsnog de 2-0 eindstand op het bord. Cercle Brugge kon Bolat in de hele wedstrijd nooit bedreigen, en sloot af zonder één poging in het doelkader.

